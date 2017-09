Lädele vor leeren Schaufenstern: Die Freie Strasse wälzt sich komplett um

Das Mysterium im ehemaligen Musik Hug

Die Liegenschaft Freie Strasse 70 steht schon wieder leer. Das prominente Haus am Fuss des Münsterbergs durchläuft einen Wechsel nach dem andern. Der «Tally Weijl» Pop-Up Store hat seine Aufgabe erfüllt: Ende September zieht das Bekleidungsgeschäft wieder in seine Räumlichkeiten am Marktplatz. Somit kommt Platz für ein Nachfolger. Aber wer soll es sein? Das Haus ist immer noch in Besitz der Familie Hug, doch dort trifft man nur auf Schweigen. Anfragen von barfi.ch wurden bisher nicht beantwortet und Hinweise gibt es auch keine. Klar ist: Die Verkaufsfläche ist gross, die Lage hervorragend.

Poppige Kleider, lokales Radio

Apropos «Tally Weijl»: Da ist schon sicher, dass die grelle Modebekleidung nach dem Umbau am Marktplatz einen neuen Nachbarn haben wird. Radio Basilisk wird ab Dezember von oberhalb des Kleiderladens senden, wie Geschäftsleiter Matthias Hagemann sagt. Der Bezug des neuen Studios war schon auf früher geplant, jedoch: «Unser Umzug ist wegen der Installation des neuen Studios und der IT etwas komplexer und wird daher noch etwas dauern.»

Der unendliche Umbau für Radio Energy

Künftig soll in der Freien Strasse auch ein zweites Basler Radio einziehen: Radio Energy Basel, das immer noch im Unternehmen Mitte residiert. Der Sender plant schon seit gefühlten Ewigkeiten den Umzug in die Shoppingmeile. Der Termin ist aber noch mehr als offen: «Wir haben leider Verzögerungen beim Umbau. Es bleibt aber beim Fahrplan, dass wir umziehen werden mit Energy Basel und künftig von der Freien Strasse senden», so Chief Radio Officer Roger Spillmann gegenüber barfi.ch.

Joe and the Juice, das ewige Werbeplakat

Seit Monaten preisen Holzwände das Kommen der Saftbar an. Das Konzept wurde einst vom «Blick am Abend» als «der heisseste Saftladen der Welt» betitelt. Zwei Standorte können davon schon ihr eigenes Bild machen: Luzern und Zürich. In Basel will weiterhin niemand wissen, wie es um den hiesigen Ableger steht. «Joe and the Juice» verweisen auf den Immobilienbeauftragten CBRE, dieser weiss aber selbst von überhaupt nichts: «Da muss ich selbst wieder einmal nachfragen» war die Antwort bei der letzten telefonischen Anfrage.

Mango zügelt, hinterlässt Brachland

«United Colors of Benetton» hat vor über zwei Jahren Basel den Rücken gekehrt. An dessen Stelle hat sich der Spanier «Mango» eingenistet. Der war zuvor gleich vis-à-vis zu finden. Die ehemalige Ladenfläche befindet sich nun, wie so vieles, im Umbau. Laut Medienberichten, wird dort ein Männer- und Accessoire-Geschäft der gleichen Marke einziehen. Angeschrieben oder kommuniziert ist aber noch nichts. Auch das Eröffnungsdatum steht bis anhin nur in den Sternen und nicht an den Schaufenstern.

Spira ist weg, aber Nachmieter in Sicht

Das Basler Urgestein «Spira» hatte lange um sein Überleben gekämpft. Aus dem Konfektionsgeschäft für Damen wurde eine «Fashion Gallery» und daraus später ein «Popstore», in dem verschiedene Kleinläden untergebracht waren. Beide Projekte konnten sich nicht langfristig durchsetzen. Nun ist der Name aus der Freien Strasse verschwunden. Das Gebäude gehört jedoch weiterhin der Familie Spira und wird auch von ihr vermietet. Und da tut sich sogar was: «Im Verlaufe des Herbstes, nach erfolgtem Umbau, wird sich dort unser Mieter präsentieren, wir dürfen darüber aber keine Auskunft geben», informiert François Spira. Ein ewiges Loch wird diese Liegenschaft also nicht bleiben.

Orell Füssli zieht um, Vögele Shoes ist schon weg

Der Gebäudekomplex, in dem der Bücherriese «Orell Füssli» derzeit beheimatet ist, wird renoviert. Auch das Lesestoffgeschäft musste sich eine neue Bleibe suchen und hat diese gefunden: im ehemaligen Laden von Vögele Shoes. Die sind auch schon weg und neu in der Gerbergasse zu finden. Wer dann künftig in den verzweigten Räumlichkeiten seine Waren anbietet, ist noch nicht gesichert, das spanische Modelabel «Zara» scheint sich jedoch dafür zu interessieren. Dieses ist schon mit dem Einrichtungsgeschäft «Zara Home» im Häuserblock vertreten. Ein Umzug aus der Liegenschaft weiter oben an der Strasse erscheint damit durchaus sinnvoll.

Ketten statt Läden

Wer regelmässig in der Freien Strasse einkauft, wird in den letzten Jahren immer wieder überrascht: plötzlich ist ein Geschäft nicht mehr da und an seiner Stelle herrscht gähnende Leere. Oder ein neuer Name ersetzt plötzlich das eigene Lieblingsgeschäft. Auffällig ist, dass die Basler Premium-Meile immer mehr von internationalen Ketten dominiert wird. Nur sie können sich die hohen Mieten noch leisten.

Weitere Titelgeschichten finden Sie hier.

Was ist Ihre Meinung zum Thema? Diskutieren Sie mit uns auf Facebook.

Zur Berichterstattung über die Basler Innenstadt