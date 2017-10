Lange Erlen: Zentrum der grössten Abfallhalde dieser Region

Die meisten lächelten etwas belustigt oder sogar müde, als der Grosse Rat vergangene Woche eine Rangerdienst-Stelle für den Landschaftspark Wiese abgesegnet hatte. Ein Ranger, wie lustig: Einen munteren, etwas älteren Herrn mit tollem Hut stellte man sich da vor und bildete das auch gleich auf den Titelbildern der Berichterstattung ab. Der Ranger: Einer, der durch die Lange Erlen schlendert oder reitet, freundlich-bestimmt Hinweise verteilt und den Schülern hiesige Bäume, Gräser, Wurzeln näher bringt. Wie das Bild halt, das man von Naturpark-Rangern in den USA hat. Kostenpunkt, inklusive Neubeschilderung der Anlage: 923‘000 Franken.

Die Basler Wahrheit dahinter ist aber bitter. Denn eigentlich bräuchte der Kanton nicht nur eine Rangerdienststelle, sondern gleich mehrere: Der Umgang mit den Naherholungszonen im städtischen Raum ist schwer problematisch. Täglich türmen sich Abfallberge, und das allein in den Anlagen rund um die Lange Erle. Nicht im übertragenen, sondern im wörtlichen Sinn. Plus: Heute Donnerstag wurde bekannt, dass Unbekannte nachts im Wald über Velowege Seile gespannt hatten, um Velofahrer zum Stürzen zu bringen – eine lebensgefährliche Falle. Respektvoller Umgang mit Umwelt und Mitmenschen? Weit gefehlt.

In nur fünf Monaten täglich zehn 800-Liter-Container Müll

Und das ist nur der Anfang: Littering in Basel-Stadt. ©Keystone

Allein die Müllhalde im Park ist gewaltig. Das Basler Tiefbauamt spricht davon, dass dessen Mitarbeiter im Landschaftspark Wiese allein 2017 in den Monaten Mai bis September täglich ein Äquivalent von um die zehn der blauen 800-Liter-Container Abfall weggeräumt haben – und das betrifft nur das Tiefbauamt, wie Mediensprecher André Frauchiger gegenüber barfi.ch sagt. Denn die IWB, die den Landschaftspark Wiese ebenfalls bewirtschaften, räumen pro Jahr zusätzlich noch einmal zwischen 52 und 55 Tonnen Gerümpel weg. Die Mengen der Gemeinde Riehen und der Stadtgärtnerei sind da noch gar nicht dazu gerechnet.

Das Tiefbauamt Basel-Stadt erhebt derzeit gemeinsam mit den anderen beteiligten Stellen die Gesamtmenge an Abfällen, die im Landschaftspark Wiese anfällt. «Wer der Umwelt auf diese Weise schadet, schadet letztlich nur sich selbst», sagt Frauchiger. Diese Zahlen standen auch nicht im Vorschlag des Grossen Rates, der die Ranger-Stellen für den Landschaftspark kürzlich bewilligt hatte. Für das Ja im Parlament reichte offenbar allein der Hinweis auf den liederlichen Umgang mit Natur und Umgebung.

Rhein, Wiese, Birs: Knöchelbruch und Scherbenstrecken

Schön dort, an der Wiese: Aber nur, wenn aufgeräumt wurde. ©Keystone

Doch nicht nur entlang der Wiese wird gesaut, auch das Rheinbord ist berüchtigt, überhaupt die Strecken entlang der hiesigen Flüsse: Rund um die Birs etwa, und auch dem Birsig entlang liegen bestenfalls nur leere Bierdosen, schlimmstenfalls Scherbenhaufen und ganzer Hauskehricht. Jogger, vor allem in Gruppen, berichten in erschreckender Regelmässigkeit von abendlichen Hürdenläufen entlang der Strecken Rhein, Birs, Wiese: Abfall und kleine Deponien als Stolperfallen auf offenen Publikumswegen, Knöchelbruch inklusive.

«Würden wir nicht jeden Tag die Tonnen von Abfall entsorgen, hätten wir innert allerkürzester Zeit eine gewaltige Müllhalde in der Stadt. Vor allem auch entlang der Erholungsgebiete», sagt Frauchiger. Das ist nicht nur teuer, sondern schädlich für Umwelt und ganz einfach: für alle anderen Nutzer dieser Gebiete. Die Schuldigen? Im Prinzip sind es alle: Jeder, der nach der Grill- oder Freiluftbierrunde seinen Gerümpel liegen lässt. Unachtsame Hündeler, Spaziergänger, Chiller und Geniesser und vor allem auch die, die ihren Hauskehricht dort entsorgen: Wildes Deponieren, nennt man das, es ist strafbar und klingt harmloser als es ist.

Erst einmal drei Jahre Pilotversuch

Das Gebiet des Landschaftsparks Wiese: Von Basel bis nach Deutschland. ©landschaftsparkwiese.info

Jetzt schreitet im Park also der Ranger-Dienst ein, vorerst als Pilotversuch in den Jahren 2018 bis 2020. «Ranger sind damit beauftragt, Öffentlichkeitsarbeit zu leisten und eine Parkaufsicht zu gewährleisten. Häufig führen sie auch leichtere handwerkliche Tätigkeiten innerhalb der Parks oder Naturschutzgebietes aus», sagt Ueli Meier, Chef des Amtes für Wald beider Basel. Im Gegensatz zum Baselbiet mit seinen Hügeln und Wäldern hat Basel-Stadt derzeit weder Wildhüter noch Ranger im Einsatz; nur Riehen und Bettingen verfügen über je einen Jagdaufseher. Aber die haben nur eine lokale Aufsichtsfunktion und sind nicht direkt mit Wildhütern oder Rangern zu vergleichen.

Der neue Basler Rangerdienst wird deshalb umgehend zur Arbeit schreiten müssen. Allein die Tonnen von Abfall rund um die Lange Erlen und entlang der Wiese sind dramatisch. Und der Umgang mit den Menschen tut Not: So würden bei Konfrontationen die Meinungen darüber, was ein würde- oder respektvoller Umgang mit der Natur sei, teils weit auseinandergehen, wie Kantonsförster Ueli Meier aus Erfahrung sagt.

Wie am Ammeler Weiher – nur viel, viel grösser

Braucht Schutz: Das Naherholungsgebiet entlang der Wiese ist lauschig, schön und stark genutzt. ©Keystone

Für Wildhüter und Rangerdienste gelte daher gleichermassen: «Immer geht es auch darum, eine Vorbildfunktion wahrzunehmen. Daran wird man gemessen.» Die Erfahrungen der Baselbieter Dienste seien bisher durchgehend positiv: «Wildhüter schaffen Akzeptanz für die Bedürfnisse der Wildtiere und die jagdliche Nutzung einse Teils der Wildtiere. Sie tragen dazu bei, Konflikte zwischen den Ansprüchen der Wildtiere, Landnutzern und der Öffentlichkeit aufzulösen. Ähnliches gilt es zu den Naturschutz- und damit Rangerdiensten zu sagen.»

Im Gegensatz zur Stadt kennt die Landschaft bereits Rangerdienste. Sie werden in den Naturschutzgebieten Reinacherheide und Talweiher Anwil eingesetzt. Die Arbeit hat sich bewährt; wo Naturschutz angeschrieben ist, muss Naturschutz gelten. Auch für den Landschaftspark Wiese wird das eine neue Losung: Das grosse Gebiet, das sich von Basel über Riehen bis nach Deutschland erstreckt, erhält damit nicht nur eine Aufsichts- und Kontrollstelle, sondern auch die dringend nötige Vermittlerstelle. Und damit eine Einrichtung, die – gemessen an den Müllhalden – andernorts in der Stadt ebenso sinnvoll eingesetzt werden könnte.