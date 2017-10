Leicht zu übersehen: Die letzten Basler Internetcafés

Mechanisches Surren einer Lüftung erfüllt den Raum des «Arena»-Internetcafés an der Klybeckstrass. Hie und da ein Mausklick und selten setzt sich ein Drucker in Bewegung. Von zehn PC-Stationen sind gerade mal zwei besetzt. Herren mittleren Alters starren konzentriert auf den Computerbildschirm, machen sich nebenbei Notizen. Gesprochen wird wenig und wenn, nicht deutsch. In Zeiten von Smartphones und WLAN haben die Internetcafés ihre Bedeutung verloren. Wer früher keine eigene Verbindung zum Web hatte, war froh im Café Mails zu checken, News abzurufen, oder einfach nur herumzusurfen. Heute bietet fast jedes herkömmliche Bistro gratis ein Wi-Fi-Passwort an. Auf das Internet spezialisierte Cafés sind nicht mehr nötig. Zumal der Preis der letzten noch existierenden Webtankstellen «Arena» abschreckt: Für eine Stunde berappt der Kunde dort ganze sechs Franken.

Trotzdem: «Es läuft nicht schlecht», sagt der Arena-Mitarbeiter gegenüber barfi.ch. Seinen Namen will er uns nicht nennen. Die Kunden kämen meist um Dokumente auszudrucken. Diese brauchen sie oft für die Sozialhilfe, die gleich auf der anderen Strassenseite beheimatet ist. Nur surfen wie früher, würde niemand mehr. Neben dem Kassier ein Stuhl auf dem sein Bekannter sitzt. Er ist gerade im Netz – auf seinem Smartphone.

Tatsächlich stellt auch die Kantonspolizei Basel-Stadt fest, dass sich die «klassischen» Internet-Cafés heute kaum mehr wirtschaftlich betreiben lassen und deshalb nach und nach vom Markt verschwinden, sagt Polizeisprecher Martin Schütz gegenüber barfi.ch. Dass einzelne Cafés dennoch überleben, hat nichts mit einem perfekten Businessplan zu tun. Das wissen die Ordnungshüter sehr genau. Doch: «Die Kantonspolizei führt sowohl in den ursprüngliche bestehenden Internet-Cafés, als auch in den erwähnten Quartier-Cafés keine systematischen Kontrollen durch. Sie kontrolliert sporadisch oder auf Hinweise». Bei solchen Kontrollen - mehrheitlich in Lokalen, die sich als Café, Bar oder Club deklarieren -, stelle sie dann auch immer wieder Delikte, beispielsweise Glücksspiel und illegale Wetttätigkeit, fest.

Gratis-Internetcafé: wichtige Anlaufstelle für Bedürftige

Nur eine Tür neben der Kleinbasler «Arena» findet man das zweite und letzte Internetcafé der Klybeckstrasse, das «Planet 13». Dort trifft man auf eine völlig andere Welt. Alle Stationen sind hier besetzt, auf Stühlen warten bereits weitere Kunden. Während im «Arena» eine bedrückende Stille herrschte, wird hier angeregt diskutiert. Das «Planet 13» ist kein gewöhnliches Internetcafé, sondern ein Selbsthilfeprojekt von und für Armutsbetroffene und -gefährdete. Allerdings seien die Türen für alle offen, so die Information vor Ort, es laufe «mehr als gut.»

Hier kommt man hin um zu surfen, aber vor allem um sich im Netz auszutauschen und gegenseitig zu unterstützen. Egal ob Bewerbungsschreiben, Wohnungssuche oder Steuererklärung, die Besucher helfen sich gegenseitig – gratis. Denn der blosse Besuch sowie die Nutzung der PC-Stationen kostet nichts. Konsumzwang ist unbekannt. Nebst einem kostenlosen Arbeitsort bietet «Planet 13» auch Veranstaltungen und Kurse an. Jeden Donnerstag Deutschkurse, jeden Freitag wird zum Filmabend geladen.

Unterstützung bekommt das Café von mehreren Stiftungen und Ämtern, wie der Christoph Merian Stiftung und der Bürgergemeinde. Das Konzept geht auf und hat als einziges Internet-Café Basels eine Zukunft: Dieses Jahr feierte die Institution ihr 10-jähriges Jubiläum. Chapeau.