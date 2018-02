«Lenny, wir empfangen Dein Signal!» Der Starstorch ist über Spanien auf dem Weg zum Zolli

Die Fasnacht rückt näher und am Abend ist es heller als noch vor einem Monat: Die Zeichen stehen ganz klar auf einen baldigen Frühlingsbeginn. Die eiskalten Tage, so hofft man, sind ein letzter Wintergruss. Ein weiteres Indiz für die wärmere Jahreszeit kann man im Zoo Basel beobachten: Die Störche trudeln wieder ein.

Im Zoo sind die ersten Nester schon besetzt und das Klappern der Störche ist immer wieder zu hören. Aber einer fehlt: Der Storchen-Star Lenny ist noch nicht in Basel aufgetaucht. Der ungefähr 15 Jahre alte Storch wohnt während den warmen Sommermonaten in Basel, weilt aber im Winter jeweils in Spanien. In den vergangenen Jahren begann seine Rückreise stets zu Beginn des Februars und Lenny wurde zum Boten des endenden Winters. Ohne Lenny kein Frühling, was seinen Reisestart umso wichtiger macht. «Funktioniert seine biologische Uhr noch? Wann macht er sich auf seine Reise?», fragte der Zoo Basel noch Ende Januar.

Kein Mitleid mit Störchen im Winter

Ein Storch im Winter ist noch immer ein ungewohnter Anblick. Doch immer häufiger bleiben die Zugvögel auch in den kalten Monaten in der Region. Dies geht auf das Jahr 1950 zurück, als es ein Wiederansiedlungsprojekt im Kanton Solothurn gab. Die dort lebenden Störche unternehmen ausgedehnte, manchmal wochenlange Ausflüge. Mitleid muss man mit diesen Vögeln nicht haben, sie sind dank ihres Gefieders gut vor der Kälte geschützt. Lenny gehört jedoch nicht dazu, er zieht wärmere Gefilde vor.

Bild © Facebook/Storch Amelios Zoo Basel

Spanien statt Westafrika

Lenny verweilt in den Wintermonaten nicht mehr in Westafrika wie früher. Die Reise der grossen Vögel wurde in den vergangenen Jahren jeweils kürzer, denn auch Störche merken: Auf der iberischen Halbinsel ist es ebenso sonnig und Nahrung hat es genug. Inzwischen verbringen rund die Hälfte aller Schweizer Störche dort den Winter. Grund ist, dass die Störche dort in den Reisfeldern und vor allem in offenen Abfalldeponien genügend Nahrung finden und nicht weiter ziehen müssen. Auch Lenny reist nicht mehr nach Afrika, sondern verweilt lieber in Spanien. So ist auch die Heimreise kürzer. Letztes Jahr dauerte sie rund drei Wochen.

Nach der Fasnacht ist es soweit

Lenny sowie weitere Störche wurden vom Basler Zolli und der Organisation «Storchschweiz» mit Sendern versehen. Die Flugrouten können so nachvollzogen werden - und natürlich sieht man auch, wann sich die Vögel auf den Weg machen. «Auf Lenny ist wie immer Verlass» freut sich der Zoo Basel auf Facebook. Und tatsächlich, er ist jetzt schon auf dem Weg nach Hause. «Am letzten Samstag hat er pünktlich seine geliebte Deponie Burguillos hinter sich gelassen und einen Stopp am Embalse de San Pedro eingelegt», erklärt der Zoo Basel weiter.

Lenny ist momentan hier © Flickr/laloking97

Gestern befand sich Lenny ungefähr zehn Kilometer entfernt von der Stadt Ciudad Real, am ca. 750 Kilometer langen Fluss Río Guadiana, der durch Spanien und Portugal fliesst. Die Stadt Ciudad Real liegt etwa 200 Kilometer südlich von Madrid, also 1570 Kilometer von Basel entfernt. Es ist noch ein weiter Weg, den Lenny zurücklegen muss. Nach der Fasnacht ist er wahrscheinlich wieder bei uns. In Basel wartet man gespannt auf seine Rückkehr: «Lenny: Wir erwarten dich!», so der Zolli.

Möchten Sie die Rückreise von Lenny mitverfolgen? Auf der Facebookseite Storch Amelios Zoo Basel sind immer die aktuellsten Informationen.