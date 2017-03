Live: Morgestraich! Vorwärts! Marsch!

Endlich, endlich! S isch Morgestraich! Bei verhältnismässig milden Temperaturen von rund 6 Grad Celsius sind die Fasnächtler in die «scheenschte drey Dääg gstartet». Eigentlich perfekt: Die langen Thermounterhosen können zu Hause bleiben, die Finger frieren nicht ab und überhaupt, lieber schwitzen als frösteln unter der Larve. Die Druggedde stört das feuchtnasse Wetter aber kaum; die Schaulustigen standen dicht an dicht, zeitweise ist an den neuralgischen Punkten überhaupt kein Durchkommen.

Barfi.ch berichtet live von der Basler Fasnacht – vom Morgestraich bis zum Ändstreich. Und do bisch voll drbyy: