Das wichtigste wurde schon an der ausserordentlichen GV entschieden: der FC Basel startet mit einer neuen Führung und einem neuen Konzept in die Saison 2017/18. Nun kommt es endlich zur offiziellen Übergabe an Bernhard Burgener und sein Team. Was erwartet uns sonst noch an der heutigen Generalversammlung? Sie erfahren es in unserem Liveticker.