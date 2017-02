Lob des Glaibasel: Lasst das Rauhe auferstehen, feiert die Urwüchsigkeit der Fasnacht

Das Kleinbasel. Ein rauher Ort jenseits des Rheins, wo die Toleranzzonen am Boden glühen und die Beizen noch richtige Spelunken sind. Ein hartes Pflaster. Gerade für die Fasnächtler. Wo bis vor wenigen Jahren noch eine Druggedde aus Aktiven herrschte, ist die Ecke heute während der Fasnacht fast schon Erholungszone, manchmal geradezu eine fasnachtsfreie Zone (Link setzen). Eine Schande.

Aber, liebe Fasnächtler: Das Comité ist nicht schuld daran. Klar, oft muss das noble Gremium als Sündenbock für so manches herhalten, was an der Fasnacht falsch läuft. Schliesslich trägt es die Fasnacht in seinem Namen. Aber, liebe Fasnächtler: Das Comité organisiert während der Fasnacht eigentlich nur den Cortège. Und der führt als Pflichtstoff ja durchs Glaibasel. An den Herren und Damen, die den Hut lüpfen und die Blaggedde-Subventionen verteilen, kann es also definitiv nicht liegen.

Dass nachts die Kleinbasler Gassen «e glai weeneli deedele», liegt also nicht am Comité. Trotzdem will sich das Gremium etwas überlegen, wie man das «mindere Basel» für die Fasnacht wieder attraktiv machen will. So sagte es zumindest Obmaa Christoph Bürgin gegenüber der Basler Zeitung. Der erste Schritt muss aber von den Aktiven kommen. Also, liebe Fasnächtler: Wollt ihr euch wirklich die ganze Fasnacht vom Comité organisieren lassen? So wie wir euch kennen und lieben: Eher nicht.

Ja, das Kleinbasel hat etwas Verruchtes an sich. Etwas, das unser piekfeines Grossbasel mit seiner Altstadt-Poesie nicht bieten kann. Die Ochsengasse, ehemaliger und jetzt regulierter Sündenpfuhl, die Rheingasse, Heimat des herben Ueli Bier: Das hat Tradition, das passt perfekt zu den russenden Tambouren und strammen Pfeifern – und nicht nur zu den Guggen, die glücklicherweise die Fasnachtsehre des Kleinbasels retten. Denn die Cliquen verirren sich erstaunlich selten freiwillig auf die andere Seite der Mittleren Brücke. Auch spitzzüngige Schnitzelbängg nehmen den Weg erstaunlich ungern auf sich: Die Bängg des stattlichen Schnitzelbangg-Comités sangen zum Beispiel 2014 nur im Grossbasel. Sind doch die grossen Pflichtrestaurants der Route meist um den Barfi und am Heuberg gelegen. Da bleibt nicht mehr viel Zeit, um zwischendurch noch einen Kellerabstieg auf der anderen Seite des Rheins zu machen.

Allein Cliquenkeller gäbe es genug: Die App «Källerabstieg» listet 29 Keller im Klein- und 32 im Grossbasel auf. Das ist kein besonders grosser Unterschied zwischen den beiden Rheinufern. Nicht mitgezählt sind da die ganzen Impromptu-Bars, die während den scheenschte drey Dääg aus dem Boden spriessen. Auftrittsmöglichkeiten für die Bänggler gäbe es also genug, gab es schon immer. Ganz zu schweigen von anständigen Beizen, in denen sich noch anständigere Fasnächtler gehen lassen können.

So haben viele grosse Cliquen ihre Wurzeln im Kleinbasel. Zum Beispiel die AGB, oder besser gesagt: die Fasnachtsgesellschaft «Alti Glaibasler». Diese würden sich nach wie vor jedes Jahr Mühe geben in ihrem Stammland unterwegs zu sein, sagen sie. Für Morgestraich und Cortège wird jeweils im Glaibasel eingestanden. Auch Abends würden mehrere Halte dort gemacht – zum Beispiel fürs Znacht. Der Autor dieses Artikels war selber jahrelang mit der AGB unterwegs. Schon damals wurde oft im Glaibasel pausiert, unter anderem in der Ochsengasse, vor dem Baggenstos: Als kleiner Binggis war es damals natürlich sehr verlockend, herauszufinden, wie lange man in einer der umliegenden Bars verweilen kann, bevor man freundlich – und manchmal deutlich weniger freundlich – gebeten wurde, das Lokal wieder zu verlassen.

Während die traditionellen Cliquen sich also immer wieder schnell ins Grossbasler Getümmel mit den vielen Zuschauern stürzen, eroberten die Guggen den Ort. Platzkonzerte, gemeinsames Spielen oder einfach das Gässle bringt sie immer wieder dazu, über eine der Brücken zu marschieren. Und die Freiheit: Vor allem «Wilde Guggen», also solche die weder der FG oder IG angehören, verweilen gerne dort. Das ist auch dem Guggekonzert «Clara-Monschter» am Dienstag zu verdanken.

Eine Segregation also, eine Trennung der Fasnachtsstile? Das Kleinbasel den Guggen, das Grossbasel den pompösen Stammvereinen und poetischen Schyssdräggzygli? Das wäre nicht nur schade, das wäre auch nicht besonders fasnächtlich: Denn die Stadt gehört zu gleichen Teilen allen – erst recht an der Fasnacht, dem wilden Schmelztiegel aller Geschmäcker.

Aber: es geht voran im Glaibasel, obwohl es momentan tatsächlich ein wenig «schitter» aussieht. Denn junge Beizen und solche, die auch während dem Rest des Jahres als Trendbeiz gelten wollen, locken Aktive und Passive gleichermassen wieder ins Glaibasel. Die «Naarebaschi» spannen dieses Jahr mit dem «parterre» zusammen, um eine einmalige Fasnachtsbeiz in der Rebgasse zu eröffnen. Ein paar hundert Meter weiter feiert in der «Irrsinn Bar» der Schnitzelbangg-Geheimtipp «Gruusigi Gryysel» schon seit Jahren sein Passiv-Apéro – natürlich mit anschliessendem Singen. Ein Fest, das man unbedingt mal erleben muss.

Also. Es liegt an den Aktiven und ihren Anhängern, nicht nur ins Glaibasel zu spazieren und dann wieder auf schnellstem Weg zurück, sondern auch mal zu verweilen, zu geniessen. Die rauhe Atmosphäre, die das feine Grossbasel nicht bieten kann, in sich aufzusaugen. Am Strassenrand zu stehen und Spalenberg, Nadelberg, Rümelinsplatz und Bruune Mutz einfach mal sein zu lassen. Denn schliesslich dauert die Fasnacht im Glaibasel immer am längsten: Die letzten Kostümträger, der Legende nach vom Schlag derer, die am härtesten im Nehmen sind, wanken am Donnerstagabend nämlich immer aus dem Schiefe Egg.