Löscharbeiten dauern immer noch an – Grossbrand bei Rhenus Logistics im Basler Hafen

Auslöser des Grossbrandes im Basler Hafengebiet war ein Bagger mit einem Defekt. Das Fahrzeug geriet offenbar in Brand. Die in der Halle der Rhenus Logistics gelagerten rund 15'000 Tonnen Soja-Schrot fingen ebenfalls Feuer, wie die Basler Staatsanwaltschaft am späten Mittwochnachmittag noch vor Ort mitteilte.

Der Brand erforderte einen Grosseinsatz. Im Einsatz standen die Berufs- und Milizfeuerwehr Basel sowie die Feuerwehren Muttenz, Liestal und Weil am Rhein. Ebenfalls vor Ort war die Sanität, es gab jedoch keine Verletzten. Vier Gebäude in der Umgebung mussten wegen der Rauchentwicklung evakuiert werden; ein «paar Dutzend» Anwohner befänden sich deshalb in umliegenden Restaurants.

Der Einsatz dauert immer noch an, ein Ende sei noch nicht in Sicht, heisst es seitens Behörden. Die Schadensumme sei noch nicht abzuschätzen. Betroffen vom Brand war die Lagerhalle. Die Rauchentwicklung hingegen zog die ganze Umgebung im Raum Kleinhüningen in Mitleidenschaft.

Im Video Stellung nehmen Peter Gill, Sprecher der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt, und Roger Willen, Kommandant der Berufsfeuerwehr Basel-Stadt:

Video des Brandes mit Explosionsgeräuschen (von Leserreporter Urs Endhardt):

Das Protokoll des Geschehens:

++UPDATE 16:40 Uhr++

Die Polizei teilt mit, dass vier Liegenschaften geräumt werden mussten. Die Brandursache ist nach wie vor unklar. Auch unklar ist, wie lange der Einsatz noch dauern wird.

++UPDATE 15.58 Uhr++

Die Feuerwehr im Einsatz

Der Rauch ist auch vom Roche-Turm aus gut sichtbar.

++UPDATE 15.46 Uhr++

Erste Informationen der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt: Gegen 14.30 Uhr wurde der Brand in einem Lagerhaus der Rhenus Logistcs entdeckt. In diesem Lager werden ca. 15'000 Tonnen Soja-Schrot gelagert. Dabei handelt es sich um ein Mischprodukt für Tiernahrung. Feuerwehr ist derzeit mit einem Grossaufgebot vor Ort, keine Verletzten.

Weitere Informationen von Seiten der Behörden folgen um 16.30 Uhr.

++UPDATE 15.33 Uhr++

Grossaufgebot der Sicherheitskräfte in Kleinhüningen. Die Sanität ist mit Blaulicht in Richtung Hafen unterwegs, die Atemschutz-Spezialisten sind auch vor Ort. Rauch quillt aus dem Häuserblock in der Umgebung des Rhenus-Areals, Menschen mit Rhenus-Leuchtwesten sind ebenfalls vor Ort. Noch geben die Behörden nicht bekannt, wo es genau brennt. Nach Medienangaben soll gemahlener Mais in Brand geraten sein.

Wie Augenzeugen berichten kam es am frühen Mittwochnachmittag zu einer Erschütterung. Die Explosion ereignete sich angeblich an der Westquaistrasse in einer Lagerhalle.

Die Feuerwehr ist aktuell vor Ort.

Leser-Reporter berichten, dass sie die Druckwelle spüren konnten und eine schwarze Wolke aufsteigen sahen.

Ein Reporter von barfi.ch ist am Rheinhafen vor Ort. Wir berichten laufend.