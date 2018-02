Master- oder Doktorarbeit gefällig? Firma schreibt Basler Studenten gerne jede Arbeit

Die Idee ist weder neu noch ungewöhnlich: Bereits in der Antike liessen sich Adelige ihre Reden für die bevorstehende Siegesfeier von professionellen Dichtern schreiben und trugen das Produkt als die eigene Eingebung vor. Auch heute erwartet insgeheim niemand, dass ein Staatsoberhaupt die Ansprachen alleine in seiner Kammer verfasst. Das Schweizer Fernsehen SRF liess sich zum Aprilscherz hinreissen, der Schriftsteller Pedro Lenz sei der Ghostwriter von Bundesrat Alain Berset. Bekannt ist nicht nur, dass sich Bundesrat Moritz Leuenberger von Balts Nill, Schlagzeuger der Band Stiller Haas, beim Schreiben unterstützen liess, sondern auch dasss Blochers Rede vor drei Jahren in Basel fremdfabriziert war. Ghostwriting, also das Verfassen von Texten im Namen und Auftrag anderer, ist ein geduldetes Phänomen.

Ob solch eine Rede oder ein Schreiben verwerflich oder begrüssenswert sei, darüber wird gestritten. Die Grenze liegt meist da, wo Auszeichnungen locken und besonders, wenn akademische Grade auf dem Spiel stehen. Eine an der Universität eingereichte Arbeit, die gegen Geld und unter Geheimhaltung bei Agenturen im Internet bestellt wurde, hat die Grenze zum Betrug überschritten. Schliesslich ist gerade bei akademischen Arbeiten der Fakt, dass sie im Schweisse des Autoren-Angesichts verfasst wurden, fast wichtiger als der konkrete Inhalt. Deshalb wollen die Unis dagegen vorgehen, ihre ETCS-Punkte und Titel sollen nicht käuflich sein. Bloss, gegen die im Internet ihre Dienste anpreisenden Ghostwriting-Agenturen können die Universitäten herzlich wenig ausrichten.

Geisterjagd

Betroffen sind weniger naturwissenschaftliche Studiengänge, da diese oft Laborexperimente benötigen, die nicht einfach ausgelagert werden können. Besonders geeignet sind Arbeiten, deren Quellenmaterial in jeder gut sortierten Bibliothek zu finden ist. Da die Geisterautoren Menschen sind, können sie Unikate herstellen, die kein Algorithmus entlarven kann. Auch die Plagiatsprüfung lassen die Agenturen gleich selbst anfertigen, bevor sie das Stück ausliefern.

Mit der Auslieferung überträgt die Agentur sämtliche Rechte an den Auftraggeber, und somit auch die Verantwortung, wenn diese unverändert eingereicht wird. Die Uni Bern und die Hochschule St. Gallen glaubten das nicht und haben Acad Write wegen Mithilfe zur Falschbeurteilung verklagt. Dies zu beweisen, gelang ihnen aber nicht. Die Uni Basel beruft sich auf das geltende Regelwerk, wonach solche Arbeiten nicht zulässig sind und droht mit Ausschluss im Wiederholungsfall.

Bis heute wurde an der Uni Basel kein einziger Fall von Ghostwriting mit disziplinarischen Massnahmen geahndet. Viele sind es nicht: Schätzungen kommen vielleicht auf ein Dutzend Geister-Arbeiten pro Jahr in Basel. Bei 3’000 jährlichen Abschlüssen, die alle mindestens eine Forschungsarbeit benötigen, ist der Anteil verschwindend gering. Der mögliche Imageschaden für die Uni dagegen ist hoch.

Bild: Keystone

Komm in meine Arme, armer Student!

Eine Firma gibt sich derweil als edler Retter verlassener Studenten aus, um das eigene Ansehen aufzupolieren: «Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, Studenten, Post-Studenten und Managern beim Erstellen von wissenschaftlichen Arbeiten […] die Hilfestellung zu geben, die sie an Universitäten und im Unternehmen leider häufig vergeblich suchen.» Eine andere fragt: «Fühlen Sie sich in Ihrem Studium alleine gelassen?»

Zwar spricht Acad Write wie viele andere explizit von Ghostwriting, versucht sich dann aber bloss als helfende Instanz der von der Uni im Stich gelassenen Studenten in Erscheinung zu treten und weist netterweise auch auf die «rechtlichen Konsequenzen, die das Einreichen fremder Arbeiten als eigene Prüfungsarbeit nach sich ziehen kann» hin. Ihre Dienste «können als Vorlage für die eigene Arbeit dienen und damit das Schreiben dieser Arbeit deutlich erleichtern und beschleunigen.» Seit dem Internet und der Punktejagd von Bologna hat das Geschäft mit gekauften Arbeiten Aufwind erhalten.

Bild: Pexels

Die Doktorarbeit als blosses Nebenprodukt

Die Agenturen machen sich die Veränderungen im Studium doppelt zu Nutze: Einerseits profitieren sie vom zunehmenden Druck, einen Uni-Abschluss vorzuweisen und der Anonymität der mobilen Studierenden, gleichzeitig geben sie vor, den heimatlosen die verloren gegangene persönliche Betreuung zurückzugeben. Die Agentur möchte (für etliche zehntausend Franken) die Funktion des Doktorvaters für Jungakademiker übernehmen, denen ein solcher fehlt. Und ganz nebenbei erstellt sie noch «eine Vorlage» für die Doktorarbeit.

Nur für sehr wenige Studierende wird es sich lohnen, derart tief in die Tasche zu greifen—eine einzige Seminararbeit kostet mehrere tausend Franken—statt in einer Nacht- und Nebelaktion irgendein halbdichtes Papier zusammenzuschustern. Kaum einer wird sich in der gesparten Zeit ein finanziellen Vorteil erarbeiten können. Anders verhält es sich bei längeren Abschlussarbeiten, die sich über Monate hinziehen. Doch es ist fraglich, ob ein Abschluss alleine mit einer gekauften Arbeit zu erreichen ist. Die meisten Grade ab dem Bachelor beinhalten eine mündliche Prüfung, welche sich nicht kaufen lässt. Für den Doktortitel muss die Arbeit vor einem Gremium verteidigt werden. Ist das Problem des Ghostwriting etwa selbst bloss ein Gespenst?

«eine ehrenwerte Büez»

Vergessen werden dabei die ganzen anonymen Schreiber, die astreine Uni-Arbeiten am Laufband verfassen, ohne je dafür akadmische Anerkennung erhoffen zu können. John F. Kennedy gewann den Pulitzerpreis für ein Buch, das er von seinem Redenschreiber verfassen liess. Der Ghostwriter, um seinen Preis betrogen, enthüllte die Wahrheit gleich selbst. Die Arbeit der Geisterautoren sei, so Pedro Lenz selbst, doch eigentlich «eine ehrenwerte Büez».

