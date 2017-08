Mehr Verwahrlosung und Messie-Fälle in Basel: Wenn der Staat eine Räumung befehlen muss

Da ist Müll, überall, er stapelt sich bis unter die Decke. Leere Colaflaschen überall sind noch das Mindeste, in den harten Fällen finden sich auch Fäkalien und Körperflüssigkeiten, alles in allem: Ein sehr trauriges Bild, das sich in den vier Wänden von einigen Baslerinnen und Baslern bietet. Verwahrlosung nennt sich das. Der so genannte Messie ist eine Ausprägung: Er sammelt, sammelt, sammelt, kann sich nicht von Gütern trennen, und baut sich damit ein Lagerhaus der Unordnung.

In rund sechzig solchen Fällen musste vergangenes Jahr der Staat eingreifen. Zuständig ist das Gesundheitsdepartement, und dort ist es die Abteilung Sozialmedizin unter der Leitung des stellvertretenden Kantonsarztes Simon Fuchs. An den Staat gelangen Fälle, die unentdeckt von Angehörigen bleiben, weil oft kein soziales Netz mehr vorhanden ist. Meldung erstatten dann Hauseigentümer, Vermieter, Nachbarn auch, die sich davon gestört fühlen. Denn die hygienischen Zustände sind dazu übel: Wo weitgehend Müll ist, leidet auch die Sauberkeit massiv. In den Jahren 2013 bis 2016 ist die Fallzahl beim Kanton von 35 auf 61 angewachsen.

Nur ein trauriges Saupuff? Nein, eher ein echtes Problem

Am Donnerstag führt der Kanton deshalb ein Symposium zum Thema Verwahrlosung durch. Ziel ist es, die vielen Beteiligten besser zu vernetzen. Es sind unter anderem die Pflegefachpersonen, die das Departement zur Abklärung schickt, die Hausärzte, die Sozialarbeiter, Psychotherapeuten, die Polizei und auch die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB). Denn ein Verwahrlosungsfall kann verschiedene Gründe haben. Vereinsamung im Alter, kognitive Probleme wie Demenz, psychische Erkrankungen, Suchterkrankungen, schwere Depression: All das und mehr kann dazu führen, dass Personen ihre Wohnung in eine Müllhalde verwandeln – ohne es selbst zu bemerken.

Fuchs aber beruhigt auch: Nicht immer ist es der Staat, der aktiv werden muss. Oft seien es Verwandte, Bekannte, Leute eben aus einem sozialen Umfeld der Betroffenen, die diese darauf aufmerksam machen. Da muss auch keine Meldung an den Kanton erfolgen. Das Engagement einer Reinigungsfirma und die Betreuung durch das eigene Bekanntennetz kann helfen. Man muss es aber erkennen: Denn Onkel Otto hat vielleicht nicht nur einfach «es himmeltruurigs Saupuff» in seiner Wohnung. Onkel Otto hat mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein Problem. Denn spätestens wenn die Hygiene leidet, ist fertig lustig: Krankheiten, Ungeziefer, all das kann sich auch hinter der feinen Fassade eines angesehenen Basler Alt- oder sogar Neubauhauses ansammeln.

Räumung ist das Eine, Hilfe das Andere

Also, was tun? «Die Person ansprechen, der Person Hilfe anbieten», sagt Simon Fuchs. Das ist auch, was der Kanton zuerst macht: Trifft eine Meldung ein, wird erst einmal das Gespräch gesucht. Erst dann kommt es zu einer Besichtigung durch eine Pflegefachperson. Der Fall wird dann aufgenommen, dokumentiert, Massnahmen werden besprochen und mit einer Frist versehen. Kann sich die Person selbst dann noch nicht selbst helfen, organisiert der Kanton, was getan werden muss. Das wird dann in Rechnung gestellt. Jede grössere oder spezialisierte Reinigungsfirma könne da angefragt werden, sagt Fuchs.

Da es mit einmal räumen aber oft nicht getan ist, braucht die Person Hilfe. Laut Fuchs sorgt der Kanton dann zuerst für eine Vernetzung, zum Beispiel mit einem Hausarzt, der sich um die Person kümmert und etwa eine Betreuung durch die Spitex organisieren kann. Erst in Härtefällen kommt die KESB ins Spiel, die prüft, ob ein Beistand nötig ist. Damit es so weit kommt, müssen aber bereits viele Faktoren erfüllt sein. In erster Linie sind also die Angehörigen, die Freunde gefragt: Wer Fälle von Verwahrlosung feststellt, sollte sich um die betroffenen Personen kümmern. Wenn alle Stricke reissen, wenn aller Rückhalt nichts hilft, dann kommt der Kanton ins Spiel. Aber auch hier gilt: Besser früher als später. Denn wo Verwahrlosung greift, sind die meisten Stricke bereits gerissen.

