Meine Unterschrift aus der Teenyzeit nervt, ist wechseln erlaubt?

Damals in der Schule gehörte es einfach dazu, eine eigene Unterschrift zu entwerfen und üben. Was passt am besten zu mir, macht mich bedeutend? Wie sieht der Name möglichst vornehm und intellektuell aus? Zahlreiche Schulblätter wurden mit noch zahlreicheren Schreibvarianten des Namens gefüllt. Irgendwann entschied man sich für eine und die blieb, seit Jahren mag ich sie nicht mehr, möchte auf eine passendere Zeichnung wechseln. Doch ist das erlaubt? Bis zu einem ganzen Monat hat barfi.ch auf die Antworten der Basler Experten gewartet. Denn wie lange man auch sucht - gesetzliche Regeln, Vorschriften, oder gar Verbote existieren wider aller Erwartungen nicht.

Was der Gesetzgeber nicht verbietet, ist erlaubt

Trotz Computer: viel wird noch immer von Hand geschrieben. Und selbst dort verlangen offizielle Stellen oder Vertragspartner meist die Originalunterschrift, meist eingescannt. Doch Unterschriften verändert sich im Laufe der Jahre. Der Blick auf die nicht mehr taufrische, aber noch gültige Identitätskarte zeigt: Neben dem Passfoto hat sich auch die persönliche Namenszeichnung verändert. Und überhaupt - meine Unterschrift gefällt mir mittlerweile weniger als die Falten im Gesicht. Doch kann ich einfach wechseln, ist das erlaubt?

via GIPHY

Bei dieser Frage geht es um viel mehr als um eine kosmetische Korrektur. Der eigenhändig und handschriftlich niedergeschriebene Name ist vor allem bei juristischen Angelegenheiten von zentraler Bedeutung. Klar, mit der Unterschrift bestätigt man den Inhalt eines Dokuments und erklärt sich damit einverstanden. Kontrollen der Unterschrift sind selbstverständlich. «In der Regel wird Ihre Unterschrift von Dritten anhand eines Ausweispapiers, auf der sich die Unterschrift findet, überprüft», erklärt Roland Fankhauser, Professor für Zivilrecht an der Universität Basel. «Wenn nun dort noch die alte Unterschrift drauf ist, kann dies nicht erfolgen». Doch : Eine gesetzliche Pflicht, bei einer Veränderung oder Wechsel der Unterschrift den Ausweis zu erneuern, gibt es nicht. Aber jede Menge Ärger im Alltag.

Beim Wechsel unbedingt Komplikationen vorbeugen

via GIPHY

Ein teilweiser, oder ganzer Wechsel der eigenen Unterschrift ist tatsächlich jederzeit erlaubt. Aber es empfiehlt sich zumindest Ausweise mit der neuen Unterschrift austauschen zu lassen. «Ausweisdokumente sind - wie es der Name sagt - dazu da, sich auf einfache Weise ausweisen zu können», sagt Topraz Yerguz, Mediensprecher der Basler Polizei. «Es liegt im Interesse jeder einzelnen Person, dass die darauf festgehaltenen Daten und Angaben - dazu gehört auch die Unterschrift - aktuell und korrekt sind, um Komplikationen zu verhindern». Mit Garantie handelt man sich Theater ein, wenn die Unterschrift auf einem Formular oder Vertrag nicht mehr mit jener auf den Ausweisen übereinstimmt. Doch in jedem Theater senkt sich irgendwann der Vorhang. Das Resultat unserer lange andauernden barfi.ch-Recherche ergab: Die eigene Unterschrift darf man wechseln wann und wie auch immer. Wer wagt es?