Mhm, so fein! Insekten-Burger und Mehlwurmbällchen jetzt bei Coop in Basel

Der Geschmack ist jetzt nicht so das grosse Ding. Man hält sich am besten an die Grundregel: Mit dem richtigen Gewürz geht alles runter, notfalls mit Ketchup. Das funktioniert bei Fleischersatz wie bei Tofu, Quorn und ähnlichem schon bestens, wieso also nicht bei Mehlwürmern. Das seltsame Gefühl beim Reinbeissen, Kauen und erst recht Runterschlucken kommt daher, weil man eben Mehlwürmer vor dem inneren Auge hat. Wie sich das Ungeziefer kringelt, wie es schon aussieht. Kopfkino, wie lecker.

Die Würmer im Burger-Plätzchen und in den Bällchen sind natürlich gemahlen und proteinreich. Der Insektentrend beginnt jetzt erst richtig in der Schweiz, denn die kleinen Tierchen gelten derzeit als der hippe Heilsbringer der Welternährung. In China und anderen Kulturen essen sie Insekten schon lange, zudem sind sie als Grundzutat einfach zu züchten: Schliesslich vermehren sich die Tiere wie wild und in Mengen, das liegt in ihrer Natur. Jeder, der schon mal seine Überraschung in der Mehldose erlebte, weiss das. Grossmutter erst recht.

Nächste Lieferung: Heute Montagnachmittag

Lecker Bällchen: Produziert werden die Esswaren von einem Start-Up, bei dem Coop einkauft. ©Keystone

Seit heute Montag hat sie Coop also in der Auslage, in Basel findet man sie im Südpark beim Bahnhofeingang Gundeldingen. Und zwar im Trendfood-Regal, wo die veganen Produkte stehen, also nicht beim Fleisch, wo man einen klassischen Hackfleischburger sucht. Passend im Sinne von marketingorientierten Food-Trends, unpassend im Sinn der Inhaltsstoffe. Denn Insekten sind nicht vegan.

Grosse Mengen gibt es hingegen nicht. Die nächste Lieferung erhält der Südpark heute Nachmittag gegen 14.30 Uhr oder 15 Uhr, wie es auf Auskunft des Ladenpersonals heisst. Rund 30 Packungen seien zu erwarten, mehr nicht. Die Nachfrage ist aber scheinbar gross, sagt die Verkäuferin. Obwohl: Die Vermutung liegt nahe, dass es weitgehend wagemutige Basler Journalistinnen und Journalisten sind, die den Hype kosten und ihren Zuschauern oder Lesern kredenzen wollen. Dazu ein paar andere Ernährungsabenteurer, aber mit der grossen Masse ist bei der Bestellung nach nicht zu rechnen.

Darf es noch ein bitzeli mehr sein?

Die Insektenprodukte finden sich im Coop Südpark in Basel gleich neben den veganen Plätzchen.

Da ist er jetzt also im Mainstream angekommen, der Trend mit dem Ungeziefer. Ein weiterer Werbeschlager des Detailhändlers Coop, der vor Wochen bereits mit CBD-Hanfzigaretten auf sich aufmerksam machte. Man stelle sich folgende Unterhaltung vor: «Guete Tag, i hätt gärn 200 Gramm Insekteburger, aber vo däm mit de Määlwyyrm.» «Sehr gärn! Deerfs grad none bitzeli meh syy?» «Nai dangge, aber i wurd none Schachteli Hanfzigarette drzue näh.»

Visionär, sagen die einen, sei das, in Zukunft würden uns Insekten vor einer Ernährungskrise retten. Ein Mittel gegen den Welthunger, ein demokratisches Grundernahrungsmittel, denn die Tiere gedeihen weitgehend überall und sind noch nicht so kruden Wellen von Börsenspekulationen unterworfen wie Weizen und anderes Getreide, das teils nicht oder nur für viel Geld in den jeweiligen Herstellungsländern konsumiert werden kann, weil der Handelspreis zu teuer geworden ist.

Zwischen Ekel und Rehabilitation

Firmen wie die Entomos AG in Luzern forschen an Mehlwürmern und anderen Insekten zu Ernährungszwecken. ©Keystone

Bleibt also die Erkenntnis: Ein bisschen speziell ist es, und ein bisschen lustig auch, wenn man sich so gemahlene Mehlwürmer auf der Zunge zergehen lässt. Kopfsache, also. Vorerst allerdings bleibt es daher beim Ernährungsgag, der seine spezifische Kundschaft finden wird.

Im Gegensatz zum Hanf, der in rauchbarer Form schon immer irgendwie da war und ohnehin als Nutzpflanze gilt, haben die Maden und Käfer einen schwereren Stand: Kulturell eher als Ungeziefer geächtet und mit Ekel verbunden, wird sich der Schweizer Gaumen erst daran gewöhnen müssen. Natürlich, einerseits war das mit Tofu schon so, und der ist heute ja auch einigermassen akzeptiert. Andererseits ist und bleibt der Schweizer eben Bauer: Was er nicht kennt, isst er nicht und wenn, dann erst einmal nur aus Witz. Da werden die Insektenzüchter vorerst auch eine Weile zu beissen haben daran. In diesem Sinne: E Guete!

