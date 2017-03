Morgestraich 2017: Melancholisch und nachdenklich

In der Seitenstrasse im Gundeli blieb es bis nach halb vier Uhr ruhig. Nirgendwo war ein Wagen oder ein Schissdräckzügli zu sehen. Auch in der Steinenvorstadt blieb für einmal vor dem Morgestraich das ganz grosse Gedränge aus. Die Cliquen hatten auf jeden Fall genug Platz, um sich auf den Auftakt der Basler Fasnacht vorzubereiten. Am Barfüsserplatz schliesslich drängte sich kurz vor vier das Publikum Wie «allewyyl» hatte etwa die Piadina-Bar vergessen, das wohl programmierte Licht vor dem Lokal abzustellen. Aber sonst wurde es unter dem Jubel des Publikums pünktlich um vier Uhr dunkel und die Basler Fasnacht 2017 war unterwegs.

Touristen, Touristen!

Wie letztes Jahr wirkte auch der Auftakt der diesjährigen Fasnacht eher melancholisch und nachdenklich, denn euphorisch und wild. Schon im vergangenen Jahr erschien der Morgestraich eher schlecht besucht. Während sich die Aktiven der Cliquen beim Yystooh und sich beim in den Umzug einfädeln mit dem üblichen Gedränge klarkommen mussten, hielt sich bei den Besuchern am Strassenrand das Gedränge in Grenzen. Auffällig ist, dass auf den Trottoiren viel Französisch oder Englisch gesprochen wird, sich der Morgestraich offenbar definitiv als Touristenattraktion herumgesprochen hat.

Zurück zur traditionellen Fasnachtspoesie

Auch wie allewyyl wurde mit den Smartphones fotografiert und gefilmt, was das Zeug hielt. Die Sujets vor den Linsen sind aber eher poetisch und nachdenklich, denn wild und nachdenklich. Falls der Anfang der diesjährigen Fasnacht ausschlaggebend wäre, so erscheint sie als ein Spiegel der Zeit und diese scheint die Cliquen eher nachdenklich zu machen. Als Trost bieten die Laternen und Sujets oft eine Art traditionelle Fasnachtspoesie, so als wolle man sagen, sie kämen wieder, die guten alten Zeiten.