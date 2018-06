Muttenz: Schon nächstes Jahr sollen Baumaschinen beim Schänzli auffahren

Die Muttenzer Gemeindeversammlung zeigte gestern Abend im grossen Mittenza-Saal in Muttenz kein Herz für Pferde. Die Tage der Reitsportanlage Schänzli sind gezählt. Anstelle der Reitsportanlage von 1926 soll ein Park entstehen, der zum dahinterliegenden Naturschutzgebiet an der Birs führen wird. Das neue Quartier zwischen Schänzli und Hagnau mit einer Grösse von 22 Fussballfeldern oder 155'000 Quadratmetern soll sechs Hochhäuser bekommen. Darin sollen 700 Arbeitsplätze und 68 Wohnungen Platz finden. Die Dimension des Projektes ist selbst für eine Region, in der die Grossprojekte nur so aus dem Boden schiessen, ziemlich riesig. Der grösste der fünf Türme soll 90 Meter hoch werden, der kleinste 46 Meter.

Unsicherheit bis zum Schluss

Während die Gemeinde und die Investoren mit Broschüren an alle Muttenzer Haushalte, einer Webseite und unzähligen Beteiligungs- und Informationsveranstaltungen das komplexe Grossprojekt vorstellten und dafür warben, war nicht sicher, wie die Gemeindeversammlung abstimmen würde. So stand etwa eine Höhenbegrenzung von 60 Metern für die Türme im Raum. Von den 220 Stimmberechtigten in der Mittenza waren 220 für das Projekt, 60 dagegen, 12 Muttenzer Bürger enthielten sich der Stimme.

Schon Ende 2019 sollen im Gebiet Hagnau-Ost die Baumaschinen auffahren. Denn hier sind die Besitzverhältnisse geklärt, die Projektausarbeitung für die Areale Hagnau-West und Schänzli sollen dann im Laufe des Jahres folgen und zur Baubewilligung eingereicht werden. Um die Grossüberbauung auch Widerstand. So fürchten sich Bewohner des Schweizerau-Quartiers vor Baulärm und meinen, das Gebiet sei jetzt schon zu dicht bebaut. Die Nachbarn könnten das Referendum ergreifen, so dass die Muttenzer über die Überbauung abstimmen müssten.

Abstimmung wahrscheinlich

Zudem ist beim Baselbieter Regierungsrat eine Stimmrechtsbeschwerde des ehemaligen Muttenzer Gemeinderates Peter Issler hängig. Er erachtet die Verknüpfung der Quartierpläne als unzulässig. Obwohl das Schänzli unbebaut bleiben soll, müssen die Pferde weg. Hier soll die Birs renaturiert werden und ein Landschaftspark entstehen. Die Projektkosten sollen rund 15 Millionen betragen. Wieviel die Gemeinde davontragen muss, ist noch nicht geklärt, da etwa der Kanton für die Flüsse zuständig ist. In der Überbauung freut sich die Gemeinde in einer Mitteilung über einen «breiten Nutzungsmix». Zu «einem einladenden Quartier» in der Nähe eines Naherholungsgebietes sollen ein Multiplex-Kino, ein Bowling-Center und eine Sportsbar sorgen, für deren Betrieb soll die Kitag-Kino-Gruppe sorgen. Auch ein Quartier und ein Café sollen für Gemütlichkeit sorgen.

Bis zur Gemütlichkeit wird es aber etwas dauern. Denn in den nächsten Jahren, Jahrzehnten wird erst einmal sehr viel gebaut. Und auch die Reitsportler bekommen noch eine Galgenfrist. Der Baubeginn für den Park auf dem Schänzli steht im Moment noch nicht fest.