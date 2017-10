Muttenzer Tram-Unfall: Der Tag der Bergung

Der Unfall war ein Albtraum: Erst kollidierten in Muttenz ein Taxi und ein Roller. Dann, während die Polizei noch den Unfall aufnahm, fuhr ein Lastwagen an der Rennbahnkreuzung aus noch nicht geklärten Gründen geradeaus statt links – und rammte ein Tram seitlich frontal. Tonnen prallten in voller Fahrt auf Tonnen. Nicht nur das Tram wurde beschädigt; auch die Fahrleitungen und die Schienen wurden zerstört.

Die Baselbieter Polizei zählte 36 Personen, die noch vor Ort auf Verletzungen untersucht wurden, 16 Personen wurden leicht- bis mittelschwer verletzt und mussten in verschiedene Spitäler zur Abklärung. Darunter auch der LKW-Chauffeur und der Tramführer. Das Tram konnte erst im Lauf des Donnerstagnachmittags abgeschleppt werden. Erst seit heute Donnerstag, 15.30 Uhr, ist die Strecke wieder befahrbar.

Muttenzer Gemeinderat: «So kann es nicht weitergehen!»

Die Folgen des Unfalls sind gravierend. Die Rennbahnkreuzung in Muttenz ist ohnehin als heikler Verkehrsknoten bekannt. Seit der Umgestaltung 2014 gab es bereits 15 Unfälle. Der Tram-Unfall ist jetzt gemessen am Ausmass und der Anzahl direkt betroffener Personen am schlimmsten. Deshalb sagt der Muttenzer Gemeinderat Roger Börlin: «Diese Kreuzung ist ein Problem, so kann es nicht weitergehen.» Da es sich um Kantonsstrassen handle, müsse die Gemeinde nun mit dem Kanton Lösungen aushandeln.

Der verheerendste Tramunfall der vergangenen Jahre: Aufnahme der Unfallstelle vom Mittwochnachmittag. ©Felix Käppeli

Wie viele Menschen zum Unfallzeitpunkt im Tram waren, kann BVB-Sprecher Benjamin Schmid nicht sagen: «Wir entschuldigen uns aber auf diesem Weg für die entstandenen Umstände und danken für das Verständnis.» Die Auswirkungen des Unfalls seien insbesondere im betroffenen Abschnitt der Linie 14 beträchtlich, auch wenn der Tramersatz mit Bussen sehr rasch aufgezogen werden konnte. Wie die Baselbieter Polizei mitteilt, konnten die meisten der hospitalisierten Personen mittlerweile wieder nach Hause zurückkehren.

Masten ausgerissen, Gleise verbogen

Zum Schadenausmass gibt es noch keine konkrete Aussagen. Benjamin Schmid, Sprecher der Basler Verkehrsbetriebe (BVB), sagt aber gegenüber barfi.ch: «Das Ausmass sowohl der Anzahl verletzter Personen, als auch des Schadens am Tram sowie der Infrastruktur wie Fahrleitung und Schienen ist jedoch gross. Das lässt sich bereits jetzt sagen.» Ein Fahrleitungsmasten wurde laut Schmid komplett ausgerissen – inklusive Fundament. «Ein neuer provisorischer Masten wurde mittlerweile installiert. Anschliessend musste die Fahrleitung gerichtet werden. Auch die Schienen wurden in Mitleidenschaft gezogen: Dort wurden bereits am Mittwochabend unter anderem verbogene Spurstangen ersetzt, die Schienen wo nötig abgeschliffen beziehungsweise schweisstechnische Auftragungen erledigt.»

Aufräumen nach verheerendem Schaden: Beim Unfall wurde ein Fahrleitungs-Mast inklusive Fundament ausgerissen. Er wurde ersetzt, ebenso wie 15 Meter Gleismaterial. Bild Nathan Leuenberger

Insgesamt mussten rund 15 Meter Gleismaterial und die Bahnschranke ersetzt werden. Das defekte Tram wurde am Nachmittag bis zum St. Jakob-Park gestossen, wo es bis in die Nacht stehenbleiben wird. Die Nacht hindurch soll es – dann wiederum gezogen – das Depot am Wiesenplatz erreichen. Laut der Baselbieter Polizei werde der genaue Unfallhergang derzeit durch Spezialisten der Polizei und der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft untersucht.

