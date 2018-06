Nach Amok-Alarm in Schule St. Johann: Gerüchte um verdächtige Person

Lehrer M.S. zum Beispiel bereitete im St. Johann-Schulhaus gerade den Unterricht vor, als der Alarm losging. Nachher habe die Warterei im Klassenzimmer begonnen. Über eine Stunde lang habe er nicht gewusst was los sei. An zwei Standorten der Schule im St. Johann war kurz hintereinander ein elektronischer Alarm ausgelöst worden. Vier Minuten nach dem ersten Alarm war die Polizei mit einer ersten Patrouille schon vor Ort gewesen und hatte begonnen, die Schulhäuser zu evakuieren und einen Teil der Spitalstrasse abzusperren. Um fünfzehn Uhr war der Spuk vorbei. In den drei Schulhäusern konnte der Betrieb wiederaufgenommen werden.

Bedrohungslage heisst übersetzt «Amoklauf»

Polizeikommandant Martin Roth sprach von einer «Bedrohungslage», die das schnelle reagieren mit mehreren Dutzend Beamten notwendig gemacht hätte. Über die Ursachen rätselt nicht nur M.S. Unter Lehrpersonen kursieren Gerüchte, der Alarm sei vielleicht doch nicht ohne Grund ausgelöst worden, sondern es sei ein Junge gesehen worden, der einen waffenähnlichen Gegenstand mit sich geführt habe. Martin Schütz von der Basler Polizei dementiert auf Anfrage von barfi.ch diesen Verdacht: «Die Kantonspolizei hat bei der Sicherung der Gebäude und der Schwimmhalle keine Bedrohung erhärten können.»

Noch vor zwei Wochen hatten die drei Schulen im St. Johann die Alarmsituation geübt, wie Lehrer M.S. sagt. So zeigen sich Erziehungsdepartement und Polizei auch sehr zufrieden mit dem ruhigen und disziplinierten Ablauf. Auf Anfrage sagt der Sprecher der Basler Schulen, Simon Thiriet, es sei keine Verunsicherung mehr zu spüren: «Nachdem die Kinder zurück in ihre Klassenzimmer konnten, normalisierte sich die Situation sehr rasch.» Dass es zu Gerüchten und Spekulationen kommt, verwundert Thiriet nicht: «Ich verstehe, dass es die Leute Wunder nimmt, was genau passiert ist. Tatsache ist, dass noch völlig offen ist, ob der Knopf von einer Person gedrückt wurde oder ob es sich um einen technischen Defekt handelt.»

Gerüchte und Spekulationen

Auch Polizeisprecher Martin Schütz will nicht spekulieren: «In einem Fall wie gestern stellt die Kantonspolizei Basel-Stadt keine Mutmassungen an, sondern klärt den Sachverhalt oder eben die Bedrohungslage gründlich ab. Bis zum Abschluss der Sicherung der Gebäude und der Schwimmhalle hat die Kantonspolizei nichts ausschliessen können.» Aufgerüttelt von einem Amoklauf an einer Schule in Winnenden in der Nähe von Stuttgart entschloss sich Basel-Stadt an allen Schulen ein einheitliches Alarmsystem einzuführen. Im Jahre 2010 probte die Basler Kantonspolizei beim Wettsteinplatz ein erstes Mal den Ernstfall.

Im Jahre 2013 wurden zwei anonyme Drohungen, die an Schulwände gekritzelt von der Basler Polizei als «ernst» eingestuft. Publik wurde der Fall allerdings erst später, wie die Basler Zeitung damals berichtete. Auf den Einsatz im St. Johann hat das Erziehungsdepartement prompt reagiert, so sagt Thiriet: «Wichtig ist, dass gesicherte Informationen – und nicht irgendwelche Mutmassungen – rasch und direkt an die Anwesenden weitergeleitet wurden. Das hat funktioniert. Und dann bekamen die Schülerinnen und Schüler ein Schreiben mit nach Hause, auf welchem ebenfalls eine Telefonnummer für Nachfragen vermerkt war.»

Technisches Versagen der Alarmanlage oder übereiltes Auslösen des Alarms, bis die Hintergründe für den Alarm geklärt sind, wird es wohl noch eine Weile lang Spekulationen geben. Denn von Aussen gesehen, scheint es so als sei es weder Lehrpersonen noch Bevölkerung ganz klar, dass es sich bei einer Bedrohungslage um einen Alarm wegen eines Amoklaufs handelt.