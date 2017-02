Nach Elektro-Debakel am Theater Basel: Tessiner aus dem Rennen, Bahn frei für neue Verkabelungen

(Update 10.2.17, 18:19h)

Es war ein Desaster vor dem Herrn. Die bisherigen Sanierungsarbeiten am Theater Basel kosteten viel zu viel Zeit und die Elektroarbeiten mündeten in einem waschechten Skandal. Gerade noch rechtzeitig auf die Spielzeit 2015/2016 konnte die Grosse Bühne wieder bespielt werden, aber dahinter wurde gepfuscht und vor allem die Verkabelung schlampig ausgeführt.

Darauf klagte ausgerechnet die stark kritisierte Tessiner Elektrofirma, die mit den Arbeiten betraut war, in einem gewagten Schachzug gegen den Kanton. Sie verlangte insgesamt 3,5 Millionen Franken Schadenersatz, dann würde sie sich vorzeitig vom Auftrag zurückzuziehen. Dazu gabs die obligate Schlammschlacht im Gewerbe: Die Firma reklamierte, dass sie von hiesigen Anbietern vom Markt gedrängt würde. Mittlerweile hat die Firma ihre Bilanz deponiert. Juristisch ist damit die Bahn frei für alle weiteren Arbeiten, wie Hochbauamt-Leiter Thomas Blanckarts gegenüber barfi.ch bestätigt.

Billigster Preis ist schon nicht mehr so ausschlaggebend

Jetzt gehen die Elektro-Arbeiten am Theater also in die nächste Runde. Im aktuellen elektronischen Kantonsblatt, das morgen Samstag gedruckt erscheint, ist das Projekt «Elektro Energiezentrale» ausgeschrieben. Laut Blanckarts handelt es sich um einen Teilbereich mit Standardarbeiten: Verkabelung und Anschluss einer neuen Lüftungszentrale. Der Auftragswert beläuft sich laut Ausschreibung auf rund 100'000 Franken. Die Ausführung soll unter laufendem Betrieb stattfinden – denn weitere Beeinträchtigungen der Spielzeit wegen Elektro-Arbeiten kann sich das Theater nicht leisten.

Geringer wiegt bei dieser Ausschreibung jetzt das Gewichtungskriterium «Preis»: Das trägt noch 60 Prozent zum Zuschlagsentscheid bei. Die restlichen 40 Prozent verteilen sich zu gleichen Teilen auf die Kriterien «Referenzauftrag Unternehmen» und «Referenzauftrag Schlüsselperson». Somit kommt dem Preis jetzt ein deutlich geringeres Gewicht zu als in früheren Ausschreibungen – was vor allem im qualitativen Bereich eine massgebliche Verbesserung darstellen dürfte. Dass das Debakel des vergangenen Jahres Mehrkosten zur Folge hat, ist ohnehin schon klar.

«Die Anpassungen an den Ausschreibungskriterien hat also schon bei diesem Teilbereich gegriffen», sagt Blanckarts. Damit sind die Aufräumarbeiten nach dem Pfusch der Tessiner Firma aber noch nicht erledigt. Die werden in einem separaten Teil gehandhabt, denn es handelt sich um den Bühnenturm. «Eine Riesenübung», sagt Blanckarts. Die Kosten gehen in die Millionen. Deshalb werde auch bei einer Ausschreibung darauf Wert gelegt, dass es nicht mehr zu einem ähnlichen Fiasko kommt. Die Arbeiten am Bühnenturm werden aber nicht mehr 2017 ausgeführt, womit auch die Spekulation über eine längere Sommerpause des Theaters in diesem Jahr vom Tisch ist. «Wir können und werden uns damit Zeit lassen.»

Erst in der Mitte der Sanierung und bereits Riesenzoff

So sind nun die Auflagen nach den Erfahrungen mit der ursprünglichen Elektrofirma deutlich formuliert. Wer sich um den Auftrag bemüht, muss einen bereits ausgeführten, vergleichbaren Referenzauftrag angeben, der in den letzten fünf Jahren ausgeführt wurde. Im Nachgang zum Debakel mit der Tessiner Firma führten der Gewerbeverband und der Verband der Basler Elektroinstallateure Gespräche mit dem kantonalen Hochbauamt. Man einigte sich auf geeignetere Ausschreibungen, schrieb die «TagesWoche», die den Fall ausführlich dokumentierte.

Der rund 40 Jahre alte Bau des Theater Basel befindet sich aktuell im dritten Jahr der auf insgesamt fünf Jahre veranschlagten Sanierung. Bereits jetzt, in der Mitte der Sanierungsphase, ist allerdings Aufräumen und Entrümpeln angesagt. Die Elektrosanierung ist heute schon eine Schmierenkomödie, die es eigentlich nie auf eine Bühne hätte schaffen sollen – und jetzt ausgerechnet im Theater Basel und damit auf der grossen Bühne der Basler Öffentlichkeit zur Aufführung kommt.

Damals frisch gebaut: Das Basler Theater der Architekten Felix Schwarz und Rolf Gutmann im Jahr 1975. ©Keystone

18.19h: Update mit Stellungnahme Thomas Blanckarts, Leiter Hochbauamt Basel-Stadt.