Nach Hiobsbotschaft ein Glücksgriff. Das neue Studio von Basilisk, dem echten Basler Radio

Im Juni 2016 hat eine knappe Mehrheit von 51 Prozent des Basler Stimmvolks dem Neubau des kantonalen Amts für Umwelt und Energie am Fischmarkt zugestimmt. Was harmlos klingt, entpuppte sich für das Basler Radio zu einer waschechten Katastrophe. Mit dem Ja des Volkes an der Urne begann für den Stadtsender eine hektische Zeit. Bereits im Oktober 2016 stand für Radio Basilisk-Inhaber Matthias Hagemann fest, dass es zu keinem Kompromiss mit dem zuständigen Projektleiter im Hochbauamt kommen wird. Denn klar wurde zu diesem Zeitpunkt: Für die Bauzeit von ungefähr drei Jahren wäre kein regulärer Radiobetrieb am bisherigen Standort mehr möglich gewesen. «Der Abriss der Nachbarliegenschaft und der anschliessende Neubau des kantonalen Amts für Umwelt und Energie hätten einen solchen Lärm verursacht, dass ein für die Hörer angemessenes Radioprogramm nicht gewährleistet gewesen wäre», erklärt Benjamin Bruni, Chefredaktor von Radio Basilisk, im Gespräch mit barfi.ch.

Kommissar Zufall und das Glück des Tüchtigen

Matthias Hagemann sah sofort, dass ein Umzug unumgänglich wurde, ein neues Studio nach den Jahrzehnten am Fischmarkt jedoch wieder mitten in die Innenstadt gehörte. «Daher war die Zeit zwischen November 2016 und Januar 2017 extrem nervenaufreiben aber auch spannend. Ein Wegzug aus der Innenstadt wäre für Basilisk schlecht gewesen».

Umso glücklicher war man bei den Verantwortlichen, als man durch puren Zufall auf eine Immobilie der ganz besonderen Art am Marktplatz stiess. «Tally Weijl suchte aufgrund von Umstrukturierungen einen Nachmieter für die Räume im 1. Stockwerk. Nach einigen Gesprächen konnte schliesslich im Januar 2017 der Mietvertrag unterzeichnet werden», zeigt sich Hagemann rückblickend sehr zufrieden.

Bei der Planung des Umzugs des Radiostudios waren dann vor allem Chefredaktor Benjamin Bruni und Programmleiter Jean-Luc Wicki gefordert, die über das Knowhow für die benötigte Infrastruktur am besten Bescheid wussten.

Als Umzug und neuer Standort feststanden, fiel ein weiterer wichtiger, zukunftsweisender Entscheid. Das neue Studio sollte eine Top-Infrastruktur erhalten. Das Ziel konnte umgesetzt werden, seit bald einem halben Jahr nun empfangen täglich 111'800 Hörer Radio Basilisk ihr vertrautes Programm aus dem neuen Studio am Marktplatz. «Wir haben hier ein komplett neues und grösseres Sendestudio sowie ein zusätzliches Aufnahmestudio. Die News werden hier halbstündlich live aus der Redaktion gesendet», schwärmt Benjamin Bruni von seinem neuen Arbeitsplatz.

Veränderung verhindert Stillstand

Das moderne Equipment bedeutete jedoch für alle eine grosse Umstellung. «Die Moderatoren und Redaktoren mussten einen Monat lang für das neue Sendestudio geschult werden», verrät Hagemann. Möglichst unspürbar für die breite Hörerschaft. Und obwohl die neuen Räumlichkeiten am Marktplatz flächenmässig kleiner sind als das alte Studio am Fischmarkt, ist es heller und besser nutzbar.

Der Wegzug vom Fischmarkt nach über 30 Jahren war sicherlich ein grosser Einschnitt, doch sowohl Matthias Hagemann als auch Benjamin Bruni zeigen sich äussert begeistert vom jetzigen Platz. «Der Standort ist ein Glücksfall» so Hagemann. Und Bruni ergänzt: «Hier im neuen Studio spürt man die Stadt noch besser. Als Moderator sieht man vom Sendepult direkt das Herzen der Stadt».

Und spätesten seit der Fasnacht, als Benjamin Bruni aus den Fenstern der Redaktion live über dem Marktplatz moderierte, weiss ganz Basel, dass Radio Basilisk ein neues Zuhause gefunden hat. Der Platz im Herzen der Hörer war ihm schon vorher sicher.