Nach ICE-Entgleisung in Basel: Weiche gewechselt und vermehrte Kontrollen

Punkt 14.10 Uhr ging es los. Keine Sekunde früher, keine später. Klar, es war die SBB, die heute über den aktuellen Kenntnisstand der ICE-Entgleisung von vergangenem November informierten. Es war ein schwieriges Jahr für die SBB, die die Sicherheit als oberste Priorität gesetzt haben: Im März entgleiste ein Eurocity-Zug von Trenitalia am Bahnhof Luzern. Eine Woche später entgleiste eine S-Bahn im Bahnhof Bern und am 29. November jener ICE im Bahnhof SBB. Eine Reihe betrüblicher Ereignisse? Was steckt dahinter? Die SBB haben sich auf Spurensuche begeben.

Basel und Luzern: Verkettung von Elementen

Alle Unfälle geschahen auf Weichen. Doch jener in Bern hatte eine klare Ursache: «Es war ein Ermüdungsbruch der Weichenzungenschiene», erklärt heute Philippe Gauderon, Mitglied der Konzernleitung und Leiter SBB Infrastruktur. Die Ursachen der Vorfälle in Basel und Luzern sind noch unklar. Es gab keine relevanten Auffälligkeiten der Infrastruktur und der Unterhalt war ebenfalls gewährleistet. «Es war wahrscheinlich eine Verkettung von Elementen, die für sich alleine nicht zu einer Entgleisung führen würden», so Philippe Gauderon. Die Ähnlichkeiten zwischen den Unfällen in Basel und Luzern ermöglichen es der SBB immerhin, Hypothesen zur Unfallursache aufzustellen.

Sofortige Massnahmen

Beide Unfälle geschahen auf sogenannten Doppelkreuzungsweichen. Das sind Weichen, die gleich vier Gleise miteinander verbinden. Seit 45 Jahren wird dieses komplexe System genutzt, schweizweit gibt es 45 solcher Weichen. Vier davon werden regelmässig für den Personenverkehr genutzt - Und je zwei davon liegen in Basel und Luzern. Genau dort, wo die Unfälle geschahen. Bei beiden Vorfällen waren Hochgeschwindigkeitszüge unterwegs. «Wir gehen davon aus, dass die Weichen ein Element waren, das zur Entgleisung geführt hat», sagt Stefan Sommer, der Leiter für Fahrwege der SBB Infrastruktur. Diese Schlussfolgerung hat einen sofortigen Wechsel der kritischen Weichen zur Folge. «Wir wechseln den Verschlusstyp dieser Weichen und ersetzen ihn durch ein moderneres System», erklärt Stefan Sommer. Bis Ende März 2018 soll dies durchgeführt werden. Der Austausch bei allen 45 Doppelkreuzungsweichen dauert voraussichtlich bis Ende 2019.

Die Doppelkreuzungsweichen sind komplexer als einfache Weichen. © SBB

Sicherheit

Doch dies ist nicht die einzige Massnahme. Die SBB kontrollieren die Weichen vermehrt und mit maschineller Überwachung. «So können dynamische Effekte und die Entwicklung des Weichenzustands besser abgebildet werden», erklärt Philippe Gauderon. Bei den Streckenweichen ist dies bereits Standard, weil die höheren Geschwindigkeiten zu grösseren Belastungen führen. Neu überwachen die SBB als eine der ersten Bahnen in Europa auch ihre am stärksten belasteten Bahnhofsweichen mit Messfahrzeugen. «Bei jedem Ereignis lernt die SBB», sagt Philippe Gauderon. «Jeder Vorfall wird sehr ernst genommen. Wir möchten die Sicherheit erhöhen.» Denn auch wenn alles eingehalten wird, kann es zu Unfällen kommen, wie die Vorfälle im vergangenen Jahr zeigten. Aber die Verantwortlichen sagten ganz klar: «Die SBB haben kein Sicherheitsproblem». Der Bericht der unabhängigen Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle ist noch nicht veröffentlicht, die Untersuchungen laufen noch. Trotz den Vorfällen im SBB-Unglücksjahr steht fest: Die Bahn ist noch immer das sicherste Verkehrsmittel. Und für einmal steht nicht das Rauchverbot am Bahnhof im Blickpunkt, sondern die Sicherheit.

Im Video bezieht Stefan Sommer, Leiter Fahrweg bei SBB Infrastruktur Stellung zu den Vorfällen:

Und so funktioniert eine Weiche:

Quelle: SBB

Was ist Ihre Meinung zum Thema? Diskutieren Sie mit uns auf Facebook.