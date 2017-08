Nach der tödlichen Schiesserei in unserer Region: Die dunkle Seite des Hanfanbau-Booms

In einem Steinbruch in Laufen endet am Montagmorgen ein Streit mit einem tödlichen Schuss. Auslöser der Auseinandersetzung zwischen zwei Schweizern war die Indoor-Hanfplantage gewesen, die sie gemeinsam betrieben hatten. Der 55-jährige Hans S. hatte in einem Bus, den er «offiziell» gemietet hatte zusammen mit seinem Motorrad-Kumpanen Steve B. eine Hanfplantage betrieben. Nach dem tödlichen Schuss rief der Bruder von Hans S. die Polizei an. Die Baufirma, die auf dem Gelände tätig ist, gibt an, nichts von der Hanfplantage gemerkt zu haben. Auch die Baselbieter Polizei betonte gegenüber den Medien, sie habe nichts von der Hanfplantage gewusst. Auf Anfrage von barfi.ch sagt Markus Wyss von der Baselbieter Polizei: «Wir haben bis anhin nichts Aussergewöhnliches festgestellt.»

Keine sichtbare Zunahme bei illegalen Plantagen

Im letzten Jahr hat die Baselbieter Polizei 26 solche Plantagen ausgehoben. In Basel-Stadt erwischte die Polizei 21 Anbauer. Peter Gill von der Basler Staatsanwaltschaft sagt, die Szene sei stabil: «Eine Zunahme ist zurzeit nicht zu verzeichnen. Jedes Jahr werden einige Hanfplantagen geräumt». Auch im Baselbiet habe man «nichts Besonderes» festgestellt. Auf die Nachfrage, dass vor dem Bus Pflanzen zu sehen seien, sagt Michael Lutz von der Baselbieter Staatsanwaltschaft: «Die Staatsanwaltschaft und die Polizei Basel-Landschaft klären im Rahmen des nun laufenden Strafverfahrens alle relevanten Hintergründe ab, welche mutmasslich in Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt stehen könnten». Mehr könne man nicht sagen, da dies den Ausgang der Ermittlungen beeinflusse.

Der neue, zweite Hanfboom

Dass die Dinge im Hanfland noch komplizierter werden, liegt daran, dass der jetzt legale CBD-Hanf boomt. So bestätigt Peter Gill, dass die Polizei eine «deutliche Zunahme» von legalen Anbietern konstatiert. Die legalen Anbieter sind aber kaum von den illegalen Anbietern zu unterscheiden. So hob die Polizei im Thurgau vor einigen Tagen eine Plantage aus, die medizinischen Hanf anbaute.In Basel geht die Staatsanwaltschaft nicht davon aus, dass durch den Boom beim legalen Hanf die Kriminalität ansteige. Klar ist aber, dass man der Pflanze nicht ansieht, wie noch ihr THC-Anteil ist, was die Arbeit der Polizei nicht einfacher macht. Beim Hanfladen-Boom vor fünfzehn Jahren eskalierte die Situation schnell.

Plantage im Dachstock

Kurt T.* aus Riehen hat seine Indoor-Plantage im Dachstock untergebracht. Ein paar Lampen, Strom und etwas Bewässerung. Schon lässt sich mit ein paar netten Setzlingen brauchbares Gras anbauen. Zwar kommen so nicht grosse Mengen zusammen, aber ab und zu verkauft Kurt T* doch einen Teil seiner Ernte an Freunde und Bekannte. Für ihn ein netter kleiner Zustupf. Am Ende ist der Anbau von Hanf einfach. Und sind Hanfplantagen wohl weiterverbreitet als man denkt. Im Grunde sind sie nichts Aussergewöhnliches. Die Bundeskriminalpolizei geht davon aus, dass mit Hasch rund 250 Millionen Franken jährlich umgesetzt werden. Bei so viel Geld ist die Versuchung gross, dass neben "legalen Plantagen" von blossem Auge kaum verbotener Anbau im grossen Stil und ein Streit entsteht der tödlich endet. Nicht wegen Überdosen, sondern Schusswaffen. Hier in unserer Region.

*Name der Redaktion bekannt.

Was ist Ihre Meinung zum Thema? Diskutieren Sie mit uns auf Facebook.

Weitere Titelgeschichten unter News Basel.