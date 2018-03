Naturhistorisches Museum und Staatsarchiv: Ab 2025 soll der Neubau eröffnet sein

Alle waren da: (v.l.n.r) Esther Baur, Hans-Peter Wessels, Elisabeth Ackermann, Basil Thüring, David Alder

Für knapp 200 Millionen Franken erhält Basel, beim Vogesenplatz im St. Johann, einen Neubau, in dem künftig sowohl das Naturhistorische Museum (NMB), wie auch das Staatsarchiv untergebracht sein werden. «Beide Altbauten, in denen die Institutionen zurzeit beheimatet sind, müssten umfassend saniert werden», erklärt Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann bei der Vorstellung des Projekts. Es sei kostengünstiger, und vor allem zukunftsweisend, nun einen kompletten Neubau zu realisieren. Basil Thüring, Co-Leiter des NMB, sieht darin vor allem eine Chance sich weiterzuentwickeln: «Wenn wir auf die Geschichte des Museums zurückschauen, ging man mit jedem Standortwechsel wieder einen Schritt nach vorne.» Im jetzigen Berri-Bau an der Augustinergasse sei diese Entwicklung einfach nicht mehr möglich. «Hier sind wir an unsere Grenzen gestossen», so Thüring.

Künftig soll das Museum bedeutend mehr Platz für die Dauerausstellung haben, aber zeitgleich auch neue Erlebnisse anbieten können. So sei ein Blick hinter die Kulissen geplant, der die tägliche wissenschaftliche Arbeit zugänglich mache. Der neue Standort wird künftig auch mehrere Toilettenanlagen – im Berri-Bau gibt es nur eine –, mehrere Lifte, ein Café und zusätzliche Seminarräume beinhalten, die zurzeit nicht existieren. «Das mag teilweise nach wenig klingen, aber ist für uns matchentscheidend», fügt Co-Leiter David Alder an.

Das Staatsarchiv platz aus allen Nähten

Mindestens genauso dringend ist der Umzug in neue Räumlichkeiten für das Staatsarchiv. «Von aussen mag das heutige Gebäude gemütlich und übersichtlich wirken. Aber das täuscht gewaltig», erklärt Staatsarchivarin Esther Baur. «Unsere jetzigen Magazine werden bis 2023 bis in die hinterste Ecke voll sein.» Rund 20'000 Laufkilometer an Akten werden zurzeit im Hauptbau und auch in mehreren externen Magazinen gelagert. Diese externen Magazine bedeuten für die Mitarbeiter des Archivs einen erheblichen Mehraufwand: Für fast jede Anfrage zur Einsicht, müsse man ein solches aufsuchen. Das falle mit dem Neubau weg.

Nicht nur der Platzmangel mache zu schaffen, ebenso die schlechte Klimatisierung sei verheerend für die historische Sammlung der Basler Geschichte. Das älteste Dokument sei rund 920 Jahre alt. «Die Dokumente leiden. Wir müssen uns vergegenwärtigen was passiert, wenn wir diesen Zerfall zulassen. Fast tausend Jahre Basler Geschichte würde im Dunkeln verschwinden», so Baur.

Höhere Betriebskosten

Man spürt die Dringlichkeit bei der Vorstellung des Neubaus. Bei beiden Parteien müsse schon heute immer wieder notsaniert werden, eine Komplettsanierung sei nicht zuletzt aufgrund des Denkmalschutzes mehr als schwierig. Bis 2025 soll das neue Gebäude bezogen werden – «Wenn politisch alles schlank abläuft», fügt Baudepartementschef Hans-Peter Wessels an. Mit den neuen Räumlichkeiten müsse man allerdings auch mit Mehrkosten rechnen. So steigen die jährlichen Betriebskosten von Staatsarchiv und NMB gemeinsam um rund zwei Millionen Franken. David Alder ist jedoch überzeugt, dass man dies mit künftigen Mehreinnahmen ausgleichen kann. «Unsere Besucher werden wir sicher halten, wenn nicht sogar steigern können. Mit der künftigen Restauration und nicht zuletzt des geplanten Shops, den man nun auch sehen wird, glauben wir das ausgleichen zu können.»

Die Steigerung der Betriebskosten seien in den letzten Jahren akribisch berechnet und geprüft worden. «Es ist der Regierung wichtig, dass wir nicht ein zweites Mal eine Überraschung erleben wie beim Kunstmuseum», so Hans-Peter Wessels. Ob das Projekt in diesem Ausmass zustande kommt, liegt jetzt am Grossen Rat. Dieser wird wohl erst nach der Sommerpause darüber diskutieren und entscheiden.