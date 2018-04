Neu am Messeplatz: Wohnungen plus Hotelzimmer für Exhibitionisten und Voyeure

Viel Platz bleibt nicht.

Die «Aufwertung» des Messeplatzes geht schnell voran. Altes wird abgerissen, Neues im Schnellzugstempo aufgebaut. Ein alter Block, gleich neben dem Messeturm musste dem Erneuerungswahn weichen, an seiner Stelle wird nun eine moderne Überbauung in den Himmel gezogen – «Rosental Nexxt» der futuristische Name. Insgesamt 81 Wohnungen entstehen im neuen Komplex, die auf den Fotos der Internetseite mit prächtiger Aussicht über Basel bestechen. Die Preise entsprechen dem Basler Durchschnitt und die Lage am Messeplatz ist auch nicht schlecht. Ein grosses Manko haben die Wohnungen allerdings: den Messeturm.

Auf der Suche nach «offenen Mietern»

Der direkte Nachbar überschattet den Neubau um einige Stockwerke, im wahrsten Sinne des Wortes. Wer in das neue Gebäude einzieht, darf sich schon am Nachmittag von der Sonne verabschieden, denn der Schatten des Messeturms legt sich direkt auf das Gebäude. Und bei der Aussicht darf sich knapp ein Drittel der künftigen Bewohner nicht zu früh freuen. Die Wohnungen, welche gegen den Turm ausgerichtet sind, sehen auf einer Seite genau das: Den Turm und dessen Hotelzimmer. Auf die Aussicht angesprochen meint Jan Walder vom Projektleiter «GRIBI» locker: «Da muss man halt ein wenig offen sein.»

Hotelzimmer mit Wohnzimmerblick

Visualisierung des vollendeten Baus. Bild: Rosental Nexxt

Kleine Visite im Messeturm-Hotel Hyperion. Bis jetzt hatte man noch keine Reklamationen wegen der Baustelle direkt vor dem Hotelzimmer, so die Auskunft an der Rezeption. Man sei sich auch bewusst, dass künftig in den unteren Stockwerken direkt in die benachbarten Wohnungen geblickt werden könne. Vice versa dürfen sich die Mieter auf den Blick in die Hotelzimmer freuen. Zurzeit sind die Storen in Richtung Baustelle nach unten gezogen. Wird das in Zukunft ein gewohntes Bild bleiben? Man würde sicher die Hotelgäste in den Zimmern über die ungewohnte Situation informieren, meint dazu der Rezeptionist. Günstiger sind die Zimmer Richtung Baustelle ebenfalls nicht. Man würde jedoch zuerst die anderen Zimmer vergeben, mit Aussicht.

Minimal günstiger

Grundriss einer Wohnung. Links und Oben die Fensterfronten. Links steht der Messeturm.

Dass nach Bauvollendung knapp drei Meter zwischen Turm und Wohnungen Platz bleibt, sieht man bei «GRIBI» nicht als Problem. Die nötigen Baubewilligungen seien ja schon lange eingeholt worden. Was nun fehlt, sind künftige Mieter, die gerne ihr Wohnzimmer mit den Hotelnachbarn teilen. Denn die ganze Seite Richtung Messeturm ist eine grosse Fensterfront. Je nach Wohnungsart bleibt da gerade noch das ruhige Örtchen als Rückzugsort.

«Offene Mieter» hat man scheinbar noch nicht viele gefunden: Gerade Mal drei der 17 turmseitigen Wohnungen sind bis jetzt reserviert. Die restlichen versucht man mit einem Preisabschlag attraktiver zu gestalten: «Die Wohnungen sind ja auch ein wenig günstiger als solche, die mit einem Rundum-Ausblick punkten können», sagt Walder. Das stimmt, ganze 30 Franken sparen die Mieter monatlich. Davon könnte man sich einen guten Feldstecher leisten um die Nachbarn auf das Genaueste zu beobachten. Doch stop: den braucht man bei dieser Distanz ganz bestimmt nicht.