Neubau an der Steinenvorstadt: So soll das Hotel aussehen

Hotel plus Gastro als Grundkonzept

Die Reaktionen auf den Artikel von barfi.ch von gestern Dienstag teilen sich grob in zwei Lager: Die einen beklagen den Abriss der drei schmalen Altbauten, die anderen fragen sich, ob Basel denn nicht schon genug Hotels hätte.

Dabei argumentiert die Bauherrschaft damit, dass die Häuser gar keinen echten Wohnraum mehr bieten würden. So steht es im Schreiben zum Baugesuch. Deshalb auch das Hotel: Es biete eine spezielle Form von Wohnnutzung, die jedoch nur temporärer Art sei, schreibt die Firma Walter Bros. AG aus Allschwil.

Und das sieht Plan vor: die gesamte Häuserzeile der Steinenvorstadt 42-46 durch einen Hotel-Neubau zu ersetzen. Andere Nutzungen kämen nicht in Frage, wie die Grundeigentümerin und Bauherrin Walter Bros. AG bereits in einer Abklärung im Jahr 2013 festgestellt habe. Ein erstes Projekt sah tatsächlich noch eine Wohnnutzung vor, dies wäre aber an der Lage aus verschiedenen Gründen kaum realisierbar gewesen: Der Lärm und die Öffnungszeiten der Ausgangsmeile hätten zu sehr gestört. Auch eine Nutzung als Geschäftsräume war rasch vom Tisch.

Vorher. Bild: barfi.ch

Nachher. Quelle: BVD

Markante Fassade

Der Hotel-Neubau wird die umliegenden Gebäude mit einer markanten Front um ein Stockwerk überragen und verjüngt sich vom Steinenbachgässlein her in der Höhe. So erhält nach den Plänen jedes Stockwerk eine eigene Terasse und der Bau wird optisch bekömmlicher. Im Erdgeschoss kommt ein Restaurant mit bis zu 80 Plätzen und offener Küche hinzu. Die seitliche Passerelle bleibt bestehen und verbindet die Steinenvorstadt immer noch mit dem Steinenbachgässlein. Beide Betriebe erhalten separate Eingänge.

Wer die Architekten «Diener & Diener» kennt, wird kaum Überraschungen erleben: Die Fassade erhält ein streng geometrisches Schachbrettmuster mit grossen, bis zum Boden reichenden Fenstern. Die Stege zwischen den Stockwerken und Fenstern sind zwecks Symmetrie identisch breit. Schmale Bänder unterteilen die Stockwerke ab dem zweiten OG und unterbrechen so die Uniformität. Zur Verkleidung der Fassade sind noch keine Details bekannt. Vergleicht man andere Diener-Bauten, also den Markthalle-Turm wenige hundert Meter weiter südwestlich mit dem Geschäftshaus am Kohlenberg, sind die unterschiedlichen Wirkungen der Fassade doch beachtlich.

Schweigen gegenüber den offenen Fragen

Auch am offiziellen Publikationstag sind von Bauherren oder Architekten selbst keine Informationen zu erhalten. Die Details entstammen dem Dossier auf dem Bau- und Gastgewerbeinspektorat. Auch ist immer noch unklar, wer das Hotel betreiben wird. Die weiteren Termine werden erst nach Ablauf der Einsprachefrist im März klar. Auch wie es sich mit möglichen Konflikten bezüglich der Lärmbelastung verhält, gibt es bisher noch keine Aussagen. Mehrere User zeigten sich in der angeregten Diskussion auf der Facebook-Seite von barfi.ch über dieses Problem besorgt.

