Neue Bussen, neue Sicherheitslücken? Alles, was Sie zum neuen Bussenzettel wissen müssen

Die Zeiten sind vorbei, als Verkehrssünder ihre aufgeweichte Parkbusse hinter der Windschutzscheibe hervorklauben mussten. Vorbei die Zeiten, als die Beamten aufwändige Formulare in sieben Durchschlägen ausfüllen mussten. Ab 1. Oktober wird alles einfacher, denn dann soll der neue digitale Bussenzettel und damit der erste seiner Art in der Schweiz im Einsatz sein, wie die Polizei in Basel stolz verkündet.

So schlicht sieht er aus, der neue Bussenzettel. Bild: PD BS

Darf ich vorstellen: Ihr neues Ärgernis

Anfang Oktober soll er kommen, getestet wird er schon seit Juli: Der neue Bussenzettel ist schlicht, hat es aber in sich. Von allen die unspektakulärste, aber wohl die sinnvollste Neuerung ist das neue Papier, welches auch auch garstigen Bedingungen trotzt und sich auch im Dauerregen nicht in Matsch verwandelt.

Die offensichtliche Veränderung: Der unübersehbar in der Mitte platzierte QR-Code. Mit einer der handelsüblichen Smartphone-Apps für solche Codes kann das pixelige Rechteck eingescannt werden und so gelangt der Sünder auf das Online-Bussen-Portal der Polizei, von wo aus die Bezahlung oder auch Beanstandung eingeleitet werden kann. Auf dieselbe Seite gelangt man auch, wenn die auf dem Bussenzettel aufgedruckte Nummer eingegeben wird. Auf dem Zettel selbst ist nichts mehr zu erkennen.

Das alte MD-Gerät werden die Beamten wohl kaum vermissen. Bild: Keystone

Das Problem mit den QR-Codes

Der seitliche, schimmernde Sicherheitsstreifen ist nicht etwa für die Ordnungshüter gedacht, sondern für die Gebüssten selbst. Denn QR-Codes, wenn auch praktisch und einfach in der Anwendung, werden gelegentlich von Betrügern genutzt, um unachtsame Nutzer auf eine falsche Fährte zu locken. Die Scan-App führt einfach aus, was der Code befiehlt und diesem sieht man seine bösen Absichten nicht an. Der Metallstreifen hilft, sicher zu gehen, dass der Zettel tatsächlich von der Polizei stammt und nicht in eine dunkle Ecke des Internets führt.

Kann ich nun mit dem Handy auf Datenjagd in der blauen Zone gehen? Nein, meint Polizeisprecher Toprak Yerguz: «Auf dem Portal gibt es nicht mehr zu sehen, als auch auf dem alten Zettel stand.» Die Seite auf dem Portal ist auf die Busse bezogen und nicht auf die Person, sensitive Daten sind dort keine zu finden.

Jedoch lassen sich über das Portal auch Geschwindigkeitsbussen einsehen, inklusive den Radarbildern. Auch hier Entwarnung: Aufgrund des Datenschutzes verlangen diese Bussen zusätzliche Angaben, bevor sie eingesehen werden können, die Nummer oder der Code alleine reichen nicht.

Auch das ist nicht mehr en vogue: Handschriftliche Liebesbriefe von der Polizei. Bild: Keystone

Hilfe, ich habe kein Smartphone!

Wer kein Smartphone hat oder der ganzen digitalen Magie misstraut, dem steht weiterhin offen, einfach auf den Einzahlungsschein zu warten. Auch wenn der Zettel verloren gehen sollte, bleibt alles beim Alten: Die Übertretungsanzeige folgt postwendend.

Neben all den Zusatznutzen für säumige Verkehrsteilnehmer sind die Veränderungen für die Beamten selbst wohl am grössten: Zwar folgte auf den alten Busszettel-Abreissblock mit Durchschlag bereits vor Jahrzehnten mit dem sogenannten «MD-Gerät» der erste Schritt in die Automation, doch das blaue Tasten-Ungetüm, dessen Akku kaum eine Streife mitmachte, wurde inzwischen von Smartphones abgelöst. Mit diesen können die Beamten die neuen Bussen einfacher ausstellen, indem sie den Code auf einem neuen Zettel erfassen und diesem Kontrollschild plus Vergehen zuweisen. Die Bussen werden nicht mehr ausgedruckt, sondern einem Block entnommen und die einzelnen Strafzettel mit dem Smartphone sozusagen aktiviert. Verliert ein Beamter die Zettel «en bloc», können etwaige Finder damit nichts anfangen.

Die Erfassung einer Busse könne bis zu vier Wochen dauern, wie das Bussenportal heute warnt. Auch das soll nun besser werden und die Basler Verkehrssünder wissen bald wesentlich schneller, was sie ausgefressen haben und was das kostet.

Billiger werden die Bussen trotzdem nicht, doch mit Code und Einzahlportal kann die Sache nun schneller und sicherer erledigt werden als je zuvor, was den Schmerz immerhin etwas lindert.