Neuer St. Alban-Graben: So sehen Ihre verbauten 13 Millionen aus

Die Kreuzung Rittergasse/Elisabethenstrasse vor dem Basler Kunstmseum soll neu einen Kreisel erhalten, um die «Vekehrssituation zu entwirren.» Die Tramstation wird etwas versetzt und soll barrierefrei werden. Dazu ist im Ratschlag des Parlamentes ein neues Parkhaus enthalten. Dieses hatte die Baubewilligung allerdings schon 2016 erhalten.

An der Tramführung wird sich nicht viel ändern, einzig der Personenverkehr wird von den Umbauten betroffen sein. Die Tramhaltestelle vor dem Kunstmuseum bleibt erhalten, obwohl zwischenzeitlich darüber diskutiert wurde, diese aufzuheben. Die «internationale Ausstrahlungskraft des Namens "Kunstmuseum"» rettete diese dann vor dem Abbruch, wie aus einem Ratschlag des Regierungsrats zu entnehmen ist.

Ein grosser Teil der 13 Millionen wird in den Tramverkehr investiert. Rund 8,5 Millionen sind für die Sanierung der Gleise budgetiert, der Rest fliesst in die Strassenarbeiten. Die Bewilligung des Parkhauses beim Kunstmuseum war ein typischer Kuhhandel in der Basler Verkehrspolitik: Um die Schliessung der Mittleren Brücke für den Individualverkehr durchzusetzen, stimmte Links-Grün dem Bau eines neuen Parkhauses beim Kunstmuseum zu. Den Zuschlag für den Bau erhielt die Kunstmuseum Parkhaus AG, Verwaltungsratspräsident Peter Andreas Zahn sprach gegenüber barfi.ch trotz der vorliegenden Baubewilligung von «einer blöden Situation», da schon die zuständige Grossratskommission zerstritten gewesen war und sich die Überweisung ans Parlament verzögert hatte.

Für die Automobilisten im Quartier bringt das Parkhaus nicht nur gute Neuigkeiten. Denn laut Umweltgesetz müssen in einem Radius von 500 Metern die entsprechende Anzahl Parkplätze aufgehoben werden. Während Peter Andreas Zahn nicht daran zweifelt, dass er genug Investoren für sein Parking zusammenbringt. 60 Millionen soll das Projekt kosten. Da es aber ein grosses Projekt sei, müsse nach drei Jahren Verzögerung nochmals geplant werden.

Dass das Parking kommen wird, ist beschlossene Sache. Die «Parking Kunstmuseum AG» habe der UVEK nochmals versichert, dass die neuen Parkplätze realisiert werden sollen, schreibt die Kommission. Nur wann, bleibt die grosse Frage. Mit dem Beschluss des Grossen Rates für die Umgestaltung könnte das schon bald geschehen. Die Bauarbeiten am St. Alban-Graben sind frühestens 2020 vorgesehen. Bis dahin muss die Finanzierung des Parkhauses gesichert sein, da zusammen gebaut werden soll.