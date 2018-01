Neujahresempfang des Basler Gewerbes: Von Zugpferden und Steuern als Belast-Eselung (mit Video)

Marcel Schweizer sorgt gleich zu Beginn seiner Rede für einen Lacher. Der Präsident des Basler Gewerbeverbandes nimmt im vollen Saal des Basler Theaters Bezug auf den österreichischen Ökonomen Joseph Schumpeter und zitiert: «Mein Bestreben war es stets, der grösste Ökonom der Welt, der beste Reiter Europas und der beste Liebhaber Wiens zu werden.» Sie ahnen es, ich rede nicht von mir. Mit Wien habe ich bekanntlich nichts am Hut.» Ja, das ist ein bisschen doppeldeutig, aber bei launigen Anekdoten soll es nicht bleiben. Vor rund 1000 Gewerbevertretern und der lokalen und nationalen Politprominenz streicht Schweizer die Bedeutung des Unternehmertums heraus.

Unternehmertum verteidigen

Angriffig nimmt er die die linken Parteien in die Pflicht, streicht ein Beispiel von den jungen Grünen heraus, die bei den letzten Wahlen gegen die «gierigen, ausbeuterischen Unternehmen» zu Felde gezogen waren. Schweizer sagt: «Da frage ich mich: In was für einer abgekapselten Welt leben diese jungen Leute? Und woher kommt dieses pauschale Misstrauen gegenüber der Wirtschaft, das leider auch bei den Mutterparteien von Rot und Grün immer wieder anzutreffen ist? Es scheint, als ob diese Menschen noch nie ernsthaft mit einer Unternehmerin oder einem Unternehmer geredet haben.» Und da wäre der Kreis zu Schumpeter wieder geschlossen: Dieser sah nämlich die Unternehmer als gesellschaftlichen Dreh- und Angelpunkt, als Motor für Fortschritt und Wohlstand.

Beim Neujahrsempfang des Gewerbeverbandes, der den Reigen der Neujahrsempfänge jeweils beschliesst, wird ihm da wohl niemand widersprechen. Aber schliesslich gibt Marcel Schweizer Entwarnung, er sagt, er wolle keinen wirtschaftstheoretischen Vortrag halten. Dazu würden ihm die akademischen Würden fehlen und für einen Ehrendoktor-Titel spiele er zu schlecht Tennis, sagt Schweizer und spielt auf die Ehrung der Uni Basel von Tennisgott Roger Federer an und erntet einen weiteren Lacher.

«Tolle Zugpferde»

In die Tiefen der Lokalpolitik taucht anschliessend der Direktor des Gewerbeverbandes Gabriel Barrell ab. Die Steuerreform von Eva Herzog – die Steuervorlage – beschäftige die KMU sagt Barrell. Er wehrt sich vor allem gegen eine «Belasteselung» der Unternehmen durch eine zusätzliche Familienzulage. Dazu fordert er eine Steuersenkung für Unternehmen. Mit Ertragsüberschüssen von 250 Millionen Franken könne sich Basel dies leisten. Um diese Kampagne zu lancieren hatte der Gewerbeverband gestern eine Medienkonferenz abgehalten und so damit auch gleich das Politjahr 2018 eingeläutet. Schliesslich kündigt der Direktor den Apéro an und sagt zu den Anwesenden: «Werte Gäste: Lassen Sie uns Gewerbler das sein, was wir so gut sein können – tolle Zugpferde! Liebe Unternehmerinnen und Unternehmer: Seien Sie und bleiben Sie tolle Zugpferde!»

Reiter, Pferde, Esel und ein Wiener Ökonom, der sich auch in der Liebe auskennt. Das Basler Gewerbe startet kämpferisch aber gut gelaunt ins neue Jahr.