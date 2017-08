Nix ist mit Multi-Kulti: Keine Gnade fürs Kopftuch in der Basler Verwaltung

Regula Moesch* ist blond und hat blaue Augen. Im Rahmen ihres Vorstellungsgesprächs bei einer Abteilung der staatlichen Verwaltung wird sie am Schluss gefragt, wie sie es so mit der Religion halte. Eigentlich dürfe man das ja nicht fragen. Und eigentlich habe man hier auf der Verwaltung auch nichts gegen Kopftücher, so lange sie diese in der Freizeit tragen würde. Regula Moesch zuckte auf die Frage nach der Religion mit Achseln und murmelte: «Weiss auch nicht recht». Doch immerhin war die Kopftuch-Frage damit vom Tisch.

Die Leiterin des Personaldienstes von Basel-Stadt, Andrea Wiedemann sagt auf Anfrage von barfi.ch: «Der Arbeitgeber Basel-Stadt stellt die Arbeitnehmenden nach ihren Kompetenzen und Qualifikationen ein, also unabhängig von ihrer Religionszugehörigkeit. Eine generelle Vorschrift zu Kopfbedeckungen oder eine Vorschrift zum Tragen von religiösen Symbolen besteht nicht. Es kommt auf die jeweilige Stelle und auf den Einzelfall an, ob das Tragen einer Kopfbedeckung oder eines religiösen Symbols mit der Funktion vereinbar ist».

Vorsichtig mit religiösen Symbolen

Logisch, denkt sich der moderne Mitbürger: Auf die Leistung des Beamten kommt es an. Dass Gärtner, Feuerwehrleute und Stadtgärtner Bekleidungsvorschriften aus Sicherheitsgründen haben, versteht man sofort. Allerdings ist dann doch nicht alles so einfach, so sagt Andrea Wiedemann zum Fall von Regula Moesch: «Die Abteilungsleitung hat zu entscheiden, ob das Tragen religiöser Symbole im Hinblick auf die ausgeübte Funktion und die wahrzunehmenden Aufgaben vereinbar ist. Dabei kann sich die verantwortliche Person bei den internen Fachstellen beraten lassen sei es beim Zentralen Personaldienst, bei der Beratung zur Chancengleichheit & Diversity oder im Präsidialdepartement bei der Fachstelle Diversität und Integration».

Dabei hat die Bewerberin schon irritiert, dass sie nach der Religion gefragt wird und dass sie offensichtlich ihren Bürojob nicht mit Kopftuch ausüben könnte, sie meint: «Ich arbeite vor allem am Computer. Den würde ein solches Tuch wahrscheinlich nicht stören». Die oberste Personalchefin Andrea Wiedemann erklärt die Haltung der Stadtverwaltung: «Es wird empfohlen, religiöse Symbole jeglicher Art im Bereich Publikumsverkehr zurückhaltend zu tragen. Dasselbe gilt auch für auffällige Kleidung und Körperschmuck».

Tattoos, Totenkopf-T-Shirts

Und clever, wie der Kanton mit seinen über 13'000 Angestellten so ist, hat er sich das auch genau überlegt, warum: «Hintergrund dieser Empfehlung: Beim Kundenkontakt sollen die Kommunikation und die Dienstleistungsinhalte im Zentrum stehen. Möglichen Irritationen und Ablenkungen kann so vorgebeugt werden».

So richtig warm ums Herz wird einen dabei nicht. Auch wenn man die Vernunft hinter dieser Aussage verstehen kann. Wer auf der Verwaltung will schon Ärger und Diskussionen, nur weil eine Arbeitskollegin ein Kopftuch trägt. Denn nach wie gilt das Kopftuch nicht als individuelle Entscheidung einer frommen Frau, sondern als Angriff auf westliche Gepflogenheiten und sauer erkämpfte Frauenrechte. Dass man erst vor zwanzig Jahren noch Tattoos und Totenkopf-T-Shirts für den Untergang des Abendlandes hielt, geht dabei heute schnell vergessen.

*Name von der Redaktion geändert.