Nach der Nationalmannschaftspause geht es für rotblau rund: Vom 9. September bis am 20. September muss der FC Basel vier Spiele bestreiten. Zwei Mal in der Liga, in der Champions League auswärts gegen Manchester United und ein weniger schweres Spiel im Schweizer Cup gegen das unterklassige Wohlen. Nach den ersten durchzogenen Auftritten unter Raphael Wicky fürchten sich die Fans vor allem vor der Champions League. Wird die Gruppenphase zum Debakel statt zur Sternstunde.

Mit einem Wert von 48,5 Millionen gilt der FC Basel als Finanz-Krösus der Liga. In seinem Kader stehen elf aktuelle Nationalspieler und wie eine Übersicht auf Transfermarkt.ch zeigt, hat der FC Basel mit dem Verkauf oder Ausleihe von 11 Spielern, 1,5 Millionen eingenommen. Ausgegeben für Zuzüge hat er bis jetzt 4,2 Millionen Euro: Stürmer Ricky Van Wolfswinkel kostete 3,5 Millionen und die Leihgebühr für Dimitri Oberlin beträgt 700'000 Euro. Zur Mannschaft gekommen sind vom eigenen Nachwuchs die Spieler Dominik Schmid im offensiven Mittelfeld, sowie im Sturm Afimico Pululu und Neftali Manzambi.

Die Delgado-Lücke

Die Nachrichten, dass Scouts des FC Basel in Kolumbien Verteidiger beobachteten, lösten beim Anhang wenig Begeisterung aus. Denn es scheint klar, dass der FC Basel nicht unbedingt noch mehr Verteidiger braucht. Die Abwehrreihe hinterliess in den ersten Saisonspielen den besten Eindruck. Die ersten Spiele zeigten auch, dass Fussballpensionär Matias Delgado eine grosse Lücke hinterlässt.

Zwar kommt im Mittelfeld viel Druck von den Flügelspielern Steffen oder Elyounoussi, aber über die Mitte bekommt das Spiel von rotblau zu wenige Impulse. Zwar spielt Luca Zuffi defensiv gewohnt zuverlässig, doch kann er der Mannschaft die Behäbigkeit nicht nehmen. Auch Allzweck-Waffe Taulant Xhaka spielt solid, bringt aber gegen vorne zu wenig. Der nach langer Verletzung in die Mannschaft zurückgekehrte Kevin Bua überzeugte in den ersten Spielen als Stürmer, als Mittelfeld-Regisseur kann man ihn sich aber nur schwer vorstellen.

Das lange Warten

Zum FC Basel-Mittelfeld gehört noch der 23-jährige Norweger Alexander Fransson, der unter Ex-Trainer Urs Fischer nur selten zum Einsatz kam. Mit guter Spielübersicht und Technik könnte Fransson durchaus aufblühen, mittlerweile steht ihm ja Delgado mit ähnlicher Spielweise nicht mehr vor der Sonne, allerdings zeigt der Kalender, dass rotblau keine Zeit bleibt, auf diese Blüte zu warten. Während der Ivorer Serey Die schon Champions League-Erfahrung mit dem FCB aufweisen kann, hat er sich seit seiner Rückkehr zu den Bebbi spielerisch weder unter Trainer Urs Fischer noch unter Raphael Wicky besonders hervorgetan.

Hoffnung bis Mitternacht

So bleiben den Fans Träume: So einer war die Rückkehr von Valentin Stocker. Obwohl Stocker in den Überlegungen von Hertha Berlin-Trainer Pal Dardai keine Rolle mehr spielt, erklärte er gestern gegenüber dem Blick, dass er seine Karriere lieber im Ausland fortsetzen wolle. Ein Hindernis für den Traumtransfer könnte auch das Gehalt des Spielers sein. Mit geschätzten zwei Millionen im Jahr käme er den Club noch teurer als den einstigen Topverdiener Mattias Delgado, von dem kolportiert wird, er habe 1,2 Millionen verdient.

Mehr Spannung in der Meisterschaft versprachen die neuen FCB-Verantwortlichen. Soviel haben sie in den ersten Spielen eingelöst. Was die Fans und die Champions League angeht, bleibt ihnen bis Mitternacht das Prinzip Hoffnung. Vielleicht verpflichtet der Verein doch noch einen Ersatz für Mattias Delgado.

Welchen Spieler wünschen Sie sich für den FC Basel? Diskutieren Sie mit uns auf Facebook.

Weitere Titelgeschichten unter News Basel.