Noch eine Woche im Aeschenplätzli: Gastgeberin Bibi Berchtold blickt zurück

«So, ich habe nun einen Interview-Termin», sagt Bibi Berchtold, Gastgeberin im Restaurant Aeschenplatz, zu ihren Freundinnen, die mit ihr im Traditionslokal einen Kaffee trinken. Ein paar Tische weiter setzt sie sich hin und beginnt zu erzählen. «Eigentlich wollte ich mit 65 Jahren in Pension gehen», sagt Bibi Berchtold. «Doch ich fand mit Andy Meierhofer den idealen Nachfolger». Seine Eltern führten einst den «Braunen Mutz» am Barfüsserplatz. «Das Aeschenplätzli kommt somit in Basler Hände», schmunzelt die gebürtige Luzernerin.

In das Land der Burger

Jetzt geht es ganz schnell. Noch diese Woche ist Bibi Berchtold im Aeschenplätzli als Gastgeberin tätig. Danach übergibt sie an ihren Nachfolger. Es ist das Ende einer Ära. Nicht nur für sie, sondern für viele ihrer Gäste. «Wenn ich mich von Stammgästen verabschiede, nimmt der weinende Teil des Herzens überhand», gesteht sie. Auch wenn jeder Abschied schwer fällt, freut sich die Wirtin auf die Zeit danach. Ganz besonders auf’s Reisen. Im Herbst geht es auf einen grossen und langen Trip nach Übersee, den neuen Lebensabschnitt beginnt die 61-Jährige mit dem Schritt nach Kanada und die Vereinigten Staaten. In das Land der Burger und Caesar Salads, die das Aeschenplätzli einst berühmt machten.

Die Welt kam ins Aeschenplätzli

«Wir waren eine der ersten Baizen, die einen selbstgemachten Burger anboten», erinnert sich Berchtold. Mitten im Viertel, wo Geschäftsleute der Börse, des Bankvereins und BIZ und Lonza arbeiteten, bot sie mit ihrem Angebot internationales Flair. «Ich wollte eigentlich immer längere Zeit ins Ausland», verrät Bibi Berchtold heute. Sie begann früh mit der Arbeit, um im Familienbetrieb mitzuarbeiten. Ein Auslandsaufenthalt lag nicht drin. «Als ich das Aeschenplätzli mit dem US Corner eröffnete, kam die Welt plötzlich zu mir». Bank- und Börsenangestellte aus den Vereinigten Staaten fanden ein Stück Heimat im Lokal neben dem Hammering Man.

Ihre erste Köchin stammte aus den Vereinigten Staaten und brachte die Original-Rezepte in das Herzen Basels. Ein Anziehungspunkt für alle, die amerikanische Gerichte missten. Das ist noch heute so. «Es sind viele Expats, die sich freuen, ein Steakhouse mitten in der Stadt vorzufinden». Bibi Berchtold setzte immer auch auf die junge Generation. «Ein erfolgreiches Restaurant muss alle Generationen ansprechen». Die Geschichte gibt ihr Recht. Doch es gibt noch einen anderen Grund für den langjährigen Erfolg des Aeschenplätzli: Bibi Berchtold ist die perfekte Gastgeberin. Sie möchte, dass sich ihre Gäste wohl fühlen. «Es ist wichtig, dass die Leute einen Ort haben, an dem sie ein Menu essen können und noch etwas sitzen bleiben».

Vom Aescheplätzli zum Steakhouse

Das Aeschenplätzli blieb unter der bisherigen Gastgeberin nicht nur der gemütlichen, Brasserie-ähnlichen Einrichtung treu, sondern auch der Karte. Die einzige grosse Änderung fand um die Jahrtausendwende statt. Ein Gast sagte Bibi Berchtold, dass er gerne Kunden zum Business Lunch einladen würde. Das Problem war jedoch, dass diese Kunden meinen könnten, er sei geizig. Zu normal, zu gemütlich war das Restaurant. «Er fragte mich, weshalb ich denn das Restaurant nicht in «Steakhouse» umbenenne», erinnert sich Bibi Berchtold. Gefragt, getan. Und dies zu einer Zeit, als wegen der BSE-Seuche verschiedene Steakhäuser in Basel schliessen mussten. «Zu Beginn hielt man mich für verrückt, doch die Umbenennung hat sich bewährt», so die mutige Gastgeberin. Plötzlich kam auch elegantere Kundschaft. Noch heute spricht die Karte sowohl gutbetuchte Geschäftskunden an, wie auch weniger gut verdienende Stammgäste, die ein gutes Mittagessen mit Kollegen geniessen möchten. So ist zum Beispiel das berühmte «Chrampfer»-Menu für jene mit grossem Hunger.

Noch vier Tage und dann ist Schluss. Ihr Nachfolger wird die grossen Fusstapfen füllen, ist sich Bibi Berchtold sicher. Andy Meierhofer gibt sie folgendes auf den Weg: «Übertreib es nicht und höre auf die Gäste. Dann kommt es gut». Nach ihrer langen Reise wird Bibi Berchtold in ihr zweites Zuhause zurückkehren. Als Gast.