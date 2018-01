Novartis-Jahresergebnis: Lässt sich Chef Jimenez den Abgang vergolden?

Als Sandoz und Ciba Geigy 1996 fusionierten, wurde der Bündner Arzt Daniel Vasella Chef des neuen Mega-Unternehmens. Damit wurde Top-Manager des kleineren Unternehmens an die Spitze gewählt. Nach vierzehn Jahren löste ihn der Amerikaner Joe Jimenez als CEO ab. Der ehrgeizige Schwimmer war vom Verwaltungsrat als «Aufräumer» in Position gebracht worden.

Er sollte den vermeintlich «behäbig» gewordenen Konzern auf Fitness trimmen. Tatsächlich folgten Sparrunden auf Restrukturierungen auf erneute Sparrunden und Umstrukturierungen. Gleichzeitig verlor das Unternehmen an Kontur. Vor allem der 50 Milliarden-Dollar Deal beim Kauf der amerikanischen Augenheilspezialistin Alcon brachte dem Konzern kein Glück. Als Daniel Vasella vor vier Jahren auch noch als Verwaltungsratspräsident abtrat und der zum Konkurrenten Bayer abgewanderte Jörg Reinhard das Präsidium übernahm, konnte sich Jimenez nicht aus dem Schatten seines Vorgängers lösen.

Vom Pharmagiganten zum «gefallenen Engel»

Auch im vergangenen Juli noch galt Novartis bei Börsenanalysten als «gefallener Engel». Nicht nur wurde der Pharmagigant immer wieder von Skandalen durchgeschüttelt, auch bei der Entwicklung des Herzmedikamentes «Entresto» hatte es mehrere Rückschläge gegeben. Sportlich wie Jimenez ist, sprach er in der Basellandschaftlichen Zeitung davon, dass es in der Branche immer Hoch und Tiefs gegeben habe, die Pipeline bei Novartis aber prall gefüllt sei. Inzwischen war bereits klar, dass der CEO bereit war, seinen Posten abzugeben und mit einer Rückkehr nach Kalifornien liebäugelte.

Als Novartis, die Uni Basel und das UKBB mit einem grossen Brimborium die Gründung eines neuen Instituts für Augenmedizin bekanntgaben, lobte Jörg Reinhardt diese Zusammenarbeit als wegweisend. Vom Konzern-Chef keine Spur. Es gibt wenig Zweifel, dass sich Reinhardt bald als der tonangebende starke Mann bei Novartis etabliert hatte, während Jimenez die Rolle blieb, die unangenehmen Fragen zu beantworten.

Abteilung «unangenehme Fragen»

In der Abteilung «unangenehme Fragen» muss Jimenez am kommenden Mittwoch an der Jahresergebnispräsentation die Kursschwankungen des 219 Millarden Konzerns erklären. Seit der Novartis-Kurs im Sommer ein Rekordhoch 2015 von rund 101.40 Franken erreicht hatte, ist dieser um rund 30 Prozent gefallen. In punkto Börsenwert ist Novartis nach Nestlé das zweitgrösste Unternehmen, das im Swiss Market Index (SMI) notiert. Der Gesundheitskonzern ist für 19 Prozent der Gesamtkapitalisierung der Börse verantwortlich.

Genug Pfeile im Köcher, auch nach Glivec

Mittlerweile hat der Chemiegigant mehrere neue Medikamente in der Pipeline. So dass der Konzern den Patentablauf des Blockbusters Glivec verschmerzen kann. Schon im Juli kündigte Joe Jimenez bei einem Interview beim amerikanischen Business-Sender CNBC an, 2018 werde Novartis wieder höhere Erträge einfahren. Nervosität herrscht vor der Präsentation des Jahresergebnisses auf dem Campus trotzdem. Denn noch ist unklar, wie das vierte Quartal des vergangenen Jahres ertragsmässig abgelaufen ist.

Joe Jimenez wird das Jahresergebnis kaum mehr betreffen. Er und seine Familie würden sich – trotz einer super Zeit in der Schweiz – auf eine Rückkehr nach Kalifornien freuen. Und wie sich beim Abgang von Daniel Vasella gezeigt hat, wird er sich finanziell wohl auch keine Sorgen machen müssen. Auch wenn er keinen eigenen Helikopter oder Privatjet bekommt, mit leeren Händen wird er nicht zurückkehren.