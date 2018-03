Nur für Frauen: Was die neue Notschlafstelle für Basels Obdachlose bedeutet

Obwohl der Frühling bereits da wäre, erleben wir in Basel nun Ende März einen zweiten Winter. Für Obdachlose wird so die schwierige Jahreszeit nochmals verlängert, gerade als man hoffte, diese endlich überstanden zu haben. Die Notschlafstelle wird schleunigst aufgesucht, vor allem Männer. Frauen meiden diese oft, wie Ruedi Illes, Leiter der Basler Sozialhilfe gegenüber barfi.ch sagt: «Von Frauen, aber auch von Organisationen, die sich um Obdachlose kümmern, vernehmen wir, dass mehr obdachlose Frauen in einer Notschlafstelle übernachten würden, die auch räumlich klar getrennt wäre.»

Grund für diesen Wunsch sei oft eine Angst vor den dort übernachtenden Männern – auch wenn ein seperater Stock zum Übernachten zur Verfügung steht. Rund 850'000 Franken im Jahr werden nun ab 2019 in eine Notschlafstelle exklusiv für Frauen investiert, der grosse Rat nahm die Finanzierung einstimmig an. Zurzeit ist die Frauen-Notschlafstelle noch als Pilotprojekt deklariert.

Neuerungen für beide Standorte

Sowohl am neuen, wie auch alten Standort kommt es künftig zu ein paar Neuerungen: «Nebst der neuen Notschlafstelle für Frauen, schaffen wir auch einige Zimmer, in welcher Personen nicht nur über Nacht bleiben können, sondern sich dauerhaft aufhalten können, mit dem Ziel von dort aus eine eigene Wohnung zu finden», erklärt Illes. Man habe sich zu diesem Schritt entschlossen, da es vermehrt Personen in der Notschlafstelle gibt, die dauerhaft dort übernachten. Trotz dem Angebot sich dort dauerhaft aufzuhalten, sollen sich die Obdachlosen nicht zu sehr einnisten.

«Wir möchten mit der Unterstützung einer niederschwelligen Sozialarbeit auch dazu beitragen, Langzeitbenutzerinnen und –benutzer der Notschlafstelle entweder wieder in eine eigene Wohnung zu bringen oder aber in einem begleitetes Wohnen.» Das Angebot sei sowohl für Frauen, wie auch Männer gedacht. Ein Sozialarbeiter, oder eine Sozialarbeiterin, wird künftig am Abend anwesend sein um die Klienten zu beraten. Heute bestehe zwar eine Aufsicht, jedoch noch keine fachliche Sozialberatung.

Viel Neues, zu alten Konditionen

Die zweite Notschlafstelle bringt viel Gutes mit sich. Allen voran das Schaffen von mehr Platz in der bisherigen. Besonders in kalten Monaten kam es vor, dass nicht genügend Betten zur Verfügung standen. Ruedi Illes ist sich sicher: «Durch die Schaffung der zweiten Notschlafstelle wird es aber an beiden Orten nicht mehr so beengt sein.» Der jetzige Standort soll dann künftig nur noch Männern zu Verfügung stehen, insgesamt 75 Betten. Am neuen Standort sind 28 Plätze für Frauen geplant. Finanziell wird sich bei beiden Notschlafstellen nichts verändern, 7.50 Franken für Basler und 40 Franken für Auswärtige pro Nacht.