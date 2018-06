OVS: Chaos, Schnäppchenjäger und verunsicherte Angestellte

Der Samstag war der schlimmste Tag. Dann stürmten Schnäppchenjäger den OVS am Barfüsserplatz und hinterliessen ein Chaos. Seitdem die Pleite von Sempione Fashion, der OVS-Vertriebsgesellschaft bekannt ist, wird die Ware bis zu 70 Prozent billiger verkauft.

Die an sich schon günstigen Mode- und Accessoireartikel werden noch preisgünstiger verkauft - fast möchte man sagen verscherbelt. Für die Kunden und Kundinnen, die auf ihr Budget achten müssen, ist es das Paradies. Billiger kommt man kaum an die Kleider. «Ich bin hier, weil ich billige Kleider für meine Tochter kaufen kann», sagt eine Schnäppchenjägerin. Dagegen ist eigentlich auch nichts einzuwenden.

Kaffee am Boden

Doch mit den billigen Preisen würden die Kundinnen jegliche Manieren verlieren, klagen die Verkäuferinnen. «Sie laufen achtlos über heruntergefallene Kleidung», sagt eine Verkäuferin. Die Wühltische sehen aus wie ein Chaos im Kleinstformat. Besonders schlimm sei es am Samstag gewesen, so eine weitere Verkäuferin. Eine Kundin leerte einen Coffee to go auf dem Boden aus. Statt das Malheur zu melden, ging sie weg. Innert kürzester Zeit fiel Kleidung auf den Boden, mitten in den Kaffee. Statt wenigstens einen kleinen Umweg zu gehen, liefen die Käuferinnen und Käufer direkt über das Kleider-Kaffee-Debakel. «Es waren keine Manieren mehr vorhanden», sagt die Verkäuferin weiter. Die Prozente müssen von Hand an der Vitrine angeschrieben werden, vorgedruckte Poster gibt es nicht mehr. Der Boden ist zudem derart schmutzig, dass man sich fragt, wann die letzte Putzkolonne im Geschäft war.

Wütende Kunden

Besonders unangenehm wird es für die Verkäuferinnen jedoch, wenn jemand einen Gutschein einlösen möchte. Juristisch gesehen darf OVS keine Bons mehr annehmen, zum Unmut der Kundinnen und Kunden. «Ich begreife ja, dass eine Unzufriedenheit herrscht», sagt eine Verkäuferin. «Aber ich kann nichts dafür und werde angeschrien». Immer und immer wieder seien die Kunden sehr wütend. Aufgebrachte Kunden können im OVS Basel direkt im Geschäft eine Beschwerde-Mail schreiben.

Unia schaltete sich ein

Für die Angestellten kommt verschlimmernd hinzu, dass die Angestellten keine Informationen von ihrem Arbeitgeber erhalten. «Wir wissen nicht, bis wann die Filiale in Basel noch geöffnet ist», sagt eine Verkäuferin. Für die Verkäuferinnen und Verkäufer ist der Alltag unter diesen Umständen schwierig zu bewältigen. Zudem müssen sie teilweise unter unhaltbaren Zuständen arbeiten, klagt die Gewekrschaft Unia. Fehlendes Material, Unterbesetzung, oder die abgeschaltene Klimaanlage machen die Arbeit den Angestellten schwer. Sie sind jedoch nicht tatenlos und haben sich laut Unia mit einem Fragenkatalog an ihren Arbeitgeber gewendet. Bis heute ohne eine Antwort. Die Gewerkschaft verlangt von OVS einen Sozialplan mit Abgangsentschädigung nach Alter, Dienstjahr, Anzahl der unterhaltsbedürftigen Kinder und besondere Unterstützung für Schwangere.

Sempione Fashion war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Es bleibt den Angestellten gute Nerven zu wünschen und die Schnäppchenjäger daran zu erinnern, dass ein gewisser Anstand trotz Tiefstpreisen gewahrt werden sollte.