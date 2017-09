Ob AirBerlin oder Tochterfirma Niki: Der Billigfliegerkonkurs wird auch Basel betreffen

Billigflieger sind im Trend, die müssen sich wohl lohnen, könnte man meinen. Wie hart der Konkurrenzkampf in der Branche aber ist, zeigt die Insolvenz von Air Berlin. Die Firma, die ab Basel vor allem Flüge nach Mallorca und Städtereisen angeboten hatte, muss dichtmachen. Aktuell läuft das Pokerspiel um die besten Stücke von Air Berlin. Die Verhandlungen für den Verkauf der Firma laufen auf Hochtouren. Und hitzig: Konkurrent Ryanair bezichtigte die Firma der «Lügen» und eines «abgekarteten Spiels», das Lufthansa mit der deutschen Bundesregierung betreibe. Alle balgen sich um die Filetstücke der Billig-Airline.

Auf dem EuroAirport ist Air Berlin schon im März 2017 ausgestiegen. Zumindest auf dem Papier, eine Art legaler Rosstäuscherei: Denn die Flüge werden seither durch die österreichische Niki und die Schweizer Belair abgedeckt, beides Tochtergesellschaften von Air Berlin. Flughafen-Sprecherin Vivienne Gaskell warnt: Noch sei nicht abzuschätzen, wie sich die Situation entwickeln wird, beruhigt aber: «Wir haben derzeit keinerlei Anzeichen dafür, dass es mit den Flügen Probleme gibt.»

Tochterfirma oder nicht: Es wird bitter

Wenn sich der Flughafen da nicht täuscht. Denn mit der anstehenden Zerschlagung von Air Berlin, kommt automatisch auch das Ende für deren Tochtergesellschaften. Die Mitarbeiter von Niki zittern, hoffen auf den Kauf aus der Konkursmasse durch Investoren. Auch Gründer Niki Lauda soll sich wieder für die Airline interessieren, wie die Österreicher berichten. Er habe zumindest Einblick in die Firma genommen. Doch das kann jeder, wie der Liquidator entscheidet, steht in den Sternen. Lauda hat dabei keineswegs Vorrechte oder gar Ansprüche.

Air Berlin verlor in den vergangenen Jahren am EuroAirport ohnehin an Marktanteilen. Waren es 2011 noch 6,5 Prozent, betrug der Marktanteil 2016 noch 2,8 Prozent. Auf den Sommerflugplan hin verabschiedete sich Air Berlin auf dem Papier und übergab die Flüge an seine Tochtergesellschaften, die nun allerdings genauso vom Konkurs betroffen sind wie die Muttergesellschaft. Air Berlin operiert derzeit nur dank Millionen der deutschen Bundesregierung – vorübergehend und zeitlich begrenzt. Im Vordergrund steht da allerdings keineswegs die Rettung des Unternehmens, sondern die Minderung des Schadens bereits betroffener Passagiere.

Gnadenloser Wettbewerb am Himmel

Der EuroAirport bleibt eine attraktive Destination, er bedient via Basel nicht nur die Schweiz, sondern auch Kundschaft aus Frankreich und Deutschland. Für namhafte Billigairlines ist er eine Perle: Vor allem Easyjet dominiert in Basel das Geschäft seit Jahren. Das macht den Flughafen für die Konkurrenz zwar interessant, aber auch zum harten Pflaster. Der Airport profitiert davon, und auch wenn er 2016 mit 133,2 Millionen Euro etwas weniger Umsatz aufweisen konnte als im Vorjahr: Die Passagierzahlen steigen. Bis im Juli 2017 wurden bereits über 4,4 Millionen Fluggäste verzeichnet; das sind 6 Prozent mehr als in der Vorjahresperiode. Bis Ende Jahr sollen 7,6 Millionen Menschen via Basel an- oder abgereist sein. Auch die Zahl der Flugbewegungen ist um 1,3 Prozent gestiegen, wie der Flughafen im Frühling vermeldete.

Und dann sind da die wertvollen «Slots». Diese Abflug- und Landerechte werden am EuroAirport nicht über Regulierungsgesellschaften vergeben, der EAP gilt als «non coordinated», er koordiniert seinen Flugplan selbst. Je attraktiver der Flughafen, umso gefragter und teurer die entsprechenden Bewilligungen. Der EuroAirport hat sich im Wettbewerb daher gut positioniert. Ob Air Berlin, Niki oder Belair, die alle aus dem gleichen brennenden Haus kommen: Sicher ist auf jeden Fall, dass die Konkurrenz bereits vor der Türe steht – und günstig wird sie für die Passagiere voraussichtlich auch bleiben. Denn der Wettbewerb am untersten Preislimit ist gnadenlos. Das hat die Insolvenz von Air Berlin in Kombination mit den viel zu hoch gegriffenen Expansions- und Langstreckeneinsätzen bereits aufs Härteste bewiesen.

