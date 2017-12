Partyrakete: Der Silvesterabend in Basel

Knallende Korken, Feuerwerk, Posaunenklänge oder doch lieber fette Beats in einem Club. Die Neujahrsnacht in Basel bietet für jeden etwas. So bleiben die einen lieber gemütlich zuhause und stossen mit ihren Liebsten auf das neue Jahr an, andere mögen es traditionell und besammeln sich auf dem Münsterplatz um in grosser Runde zu rutschen. Und natürlich zieht das Feuerwerk bei kostenlosem Glühwein die grösste Partygesellschaft an.

In der Stadt ist aber natürlich noch viel mehr los: barfi.ch hat eine Übersicht zusammengestellt.

Hier kann gefeiert werden:

Basler Verkehrsbetriebe mit Sonderfahrplan

Die Mittlere Brücke wird ab 23.00 Uhr für den privaten Verkehr und ab ca. 23.30 Uhr für den öffentlichen Verkehr in beiden Richtungen gesperrt. Die Besucherinnen und Besucher werden gebeten, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in die Innenstadt zu fahren. Nach dem Feuerwerk bieten die BVB spezielle Spätfahrten an.

Silvester

Am Sonntag, 31. Dezember, fahren die BVB- und BLT-Linien nach publiziertem Sonntagsfahrplan.

Von ca. 23.30 Uhr bis ca. 01.10 Uhr ist wegen des Feuerwerks die Mittlere Brücke gesperrt. Folgende Linien werden während dieser Zeit umgeleitet:

Umleitungen

Linie 6: Ab Theater via Bankverein – Wettsteinplatz nach Messeplatz

Linie 8: Ab Bankverein via Wettsteinplatz – Messeplatz – Claraplatz nach Kleinhüningen/Weil am Rhein

Linie 14: Ab Bankverein via Wettsteinplatz nach Messeplatz

Linie 15: Ab Bankverein via Barfüsserplatz nach Schifflände

Linie 34: Fährt ab Claraplatz nach Riehen und ab Schifflände nach Bottmingen

Eine detaillierte Fahrgastinformation liegt in den BVB-Fahrzeugen auf und ist online hier ersichtlich.