Pausenplatz auf dem Dach: Schüler im St. Johann dürfen keine Höhenangst haben

Bau 209, kein besonders klingender Name. Ausgerechnet dieses Haus auf dem Lysbüchel-Areal soll zu einem Schulhaus umgenutzt werden. Und zwar zum ersten «verdichteten Schulhaus». Bei der Planung des neuen Stadtteils Volta-Nord auf dem freiwerdenden Areal wollen Basel-Stadt und die Schweizerischen Bundesbahnen den Batzen und das Weggli. 1'300 Menschen sollen hier wohnen, weitere dreitausend hier arbeiten. Dazu soll es auf dem Areal noch etwas Platz für Kultur und Nachtleben haben und eben für zwölf Schulklassen. Die Primarschulhäuser aus dem St. Johann sollen das erste «verdichtete Schulhaus» der Stadt bekommen. Die kleine Überraschung dabei: Die Primaner bekommen auch den ersten Pausenplatz auf dem Dach. Rund um den Bau 209 hat es nicht genug Platz. In der Umgebung reicht es gerade für einen Pausenhof für die Kindergärtner, die mit 250 Quadratmetern Vorlieb nehmen müssen.

Ausnahmslos positiv

Die Umnutzung des Areals war in der Stadt umstritten. So wollte Handelskammer Boss Gabriel Barell das Gelände als zusammenhängendes Gewerbegebiet nutzen. Er forderte Verdichtung, um für die Wohnungen Platz zu haben. Darauf reagierten die SBB mit der Drohung, das Areal einfach brach liegen zu lassen. Etwas Bedenken wegen des Pausenplatzes in der Höhe hatten die beiden mit dem Geschäft befassten Grossratskommissionen. So schreibt die Bau- und Raumplanungskommission (BRK) man habe bei Regierungsrat Hans-Peter Wessels nachgefragt, ob dies eine gute Idee sei. Wessels habe die Bedenken zerstreuen können, in dem er sagte, es habe auf dem Dach mehr Platz als sonst bei den Schulhäusern. Dazu käme: «Die Rückmeldungen der mittels partzipativen Prozess involvierten Schule zu den geplanten Pausenflächen sei ausnahmslos positiv ausgefallen».

Soll nicht Normalfall werden

Ganz zerstreuen konnte der Baudirektor die Bedenken der Kommission nicht: Hingegen bezweifelt die BRK, dass sich die hochverdichtete Planung mittels Pausenflächen auf dem Dach und den Terrassen für eine Primarschule und für Kinder, die sehr benötigen, wirklich eignet». Zerstrittener war da die Bildungs- und Kulturkommission (BKK), die sich ebenfalls mit dem Geschäft beschäftigen musste. Sie stimmt dem Vorschlag zwar ebenfalls zu, fordert die Regierung aber auf, einen Pausenplatz in der Umgebung zu suchen. Sie mahnt an: «Das Pausenplatzdach darf auf jeden Fall kein Normalfall bei neuen Schulhausbauten werden, und es müssen bei künftigen Schulhausbauten ebenerdige Pausenplätze und Grünflächen von Planungsbeginn an angestrebt werden».

Sicherheitskonzept genau durchdenken

Eine schnelle Google-Suche zeigt: Auf Schulhausdächern sind Pausenplätze nicht gerade weit verbreitet. Einzig in Zürich sollen die Kinder in der geplanten Green City ebenfalls auf dem Dach spielen und kicken. Bei dreissig Metern Höhe bekommt die BKK gar einen kleinen Anflug von Höhenangst. Sie mahnt: «Die BKK betont, dass das Sicherheitskonzept des Dachpausenplatzes auf jeden Fall sehr genau durchdacht sein muss». Dem kann man nur zustimmen.