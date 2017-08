Pensionäre in den Führerstand: Wie die BVB gegen Personalmangel unter den Wagenführern kämpfen

Es ist natürlich auch die Leidenschaft, die einem wach hält. Denn Tramführer oder Lokführer zu sein, das ist für viele nicht nur Beruf, sondern Berufung – auch weit über das Pensionsalter von 65 Jahren hinaus. Und die Basler Verkehrsbetriebe profitieren davon: Dank einer Aushelfer-Regelung des Bundesamts für Verkehr (BAV) können die BVB auch weiterhin offiziell pensionierte Arbeitnehmer im Führerstand einsetzen.

Aktuell stehen nach Angaben der BVB rund 60 sogenannte Aushelfer im Einsatz. In der Regel würden die Einsätze zwischen einem und drei Tage pro Woche erfolgen. Eingesetzt würden die vielen Aushelfer aber nur unregelmässig, sagt BVB-Sprecher Benjamin Schmid. Die BAV-Regelung erlaubt sogar, bis ins hohe Alter von 70 Jahren noch im Führerstand tätig zu sein – vorausgesetzt, die ärztlichen Checks werden alle überstanden. Die BVB setze die Limite aber bei 67 Jahren an: Wer älter ist, darf nicht mehr in den Führerstand, so Schmid.

VPOD beklagte bereits alarmierende Zustände

Blick in einen Führerstand. ©Basler Verkehrsbetriebe

Die Aushelfer im Fahrdienst sind im Stundenlohn angestellt. Und sie tun das natürlich freiwillig. Denn eben, so ein Führerstand steht nicht nur für einen exklusiven Arbeitsort, sondern auch für Berufsstolz und Leidenschaft. Die älteren «Drämmler» kommen den BVB gerade aber besonders zugute, denn die Betriebslage ist angespannt. Von Burnouts wegen Sparprogrammen ist die Rede, laut Medienberichten verzeichnet der Betrieb eine ungewöhnlich hohe Ausfallquote, die Gewerkschaft VPOD spricht von alarmierenden Zuständen.

Und kürzlich hat auch das Bundesgericht entschieden, dass ein Wagenführer gesetzeswidrig entlassen worden war. Nach 16 Monaten Krankheit laufe das Arbeitsverhältnis aus, beschieden die BVB dem Mann im Jahr 2014, er müsse gar nicht erst zur Arbeit erscheinen. Der Wagenführer klagte und erhielt nun von höchster Instanz recht. Die BVB hätten ihm ordentlich kündigen müssen. Ein ähnlicher Fall betraf einen Schlosser der Basler Verkehrsbetriebe.

Auch die SBB machen von der Regel Gebrauch – aber viel seltener

Im Führerstand eines Zugs darf man sogar bis zum 70. Lebensjahr arbeiten. ©Keystone

Auftritt Pensionäre. Die rund 60 Aushelfer entlasten die angespannte Situation nicht unwesentlich. Das Vorgehen ist auch bei den SBB üblich, wenn auch nicht in diesem Ausmass. In den Lokomotiven dürfen Aushelfer bis zur maximalen gesetzlichen Grenze von 70 Jahren noch aktiv sein. Nur: Tätig sind dort noch sehr wenige, wie Mediensprecher Christian Ginsig auf Anfrage von barfi.ch sagt. «Als ordentliche Lokführer sind momentan acht im Einsatz, bei rund 2'500 Lokführern.

Zudem beschäftigen die SBB noch zirka zehn ehemalige Lokführer für die Begleitung von kommerziellen Führerstandsbegleitungen. «In dieser Funktion begleiten die ehemaligen Lokführer die Gäste in der Kabine, steuern den Zug aber nicht mehr», so Ginsig. Allen gemeinsam ist, dass sie die ärztlichen Checks überstehen müssen, also eine Bescheinigung zur Tauglichkeit erlangen müssen. Denn ähnlich wie Piloten haben die Wagen- und Lokomotivführer eine hohe Verantwortung für die Fahrgäste, müssen körperlich und vor allem geistig fit sein.

Berufserfahrung in Zeiten der Personalnot

Lieber nach der Pension käffelen oder doch noch im Tram weiterarbeiten? Beides ist möglich. ©Keystone

Die SBB greifen vor allem im Notfall auf die Pensionäre zurück. «In Phasen eines Unterbestandes könnten Lokführende wieder aktiviert werden», bestätigt Ginsig. «Weiter helfen uns aktuell die wiederbeschäftigen Rentenbezüger insbesondere bei Verkehrsspitzen wie zum Beispiel Events.»

Acht Aushilfs-Lokführer bei den SBB, rund 60 Aushilfs-Wagenführer bei den BVB: Geht man von den im Geschäftsbericht 2016 ausgewiesenen 660 Mitarbeitenden in der Einheit Betrieb aus, so machen die BVB-Aushelfer derzeit knapp 10 Prozent aus. Immerhin: Für die Kundschaft dürfte im Gegensatz zu unerfahrenem Aushilfs-Personal von Vorteil sein, dass die meisten der ältesten Semester nach langen Jahren des Fahrdiensts das Schienennetz, dessen Zustand und die Hürden dieser Region in- und auswändig kennen dürften.