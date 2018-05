Pfingstmontag: Tanz und Spass im alten Basel

Endlich ist es soweit: Das Wochenende hat drei Tage. Heute ist ein zusätzlicher Sonntag. Eigentlich sollte Pfingsten die Entsendung des Heiligen Geistes feiern. Eigentlich. Aber Basel tickt bekanntlich anders. Die Reformation setzt zunächst auch diesen katholischen Feiertag ab, wurde aber 1765 wieder eingeführt. Der Grund liegt in der Zügellosigkeit der Baslerinnen und Basler. An Pfingsten sollte, so die Regierung, die Bürger «wahrer Frömmigkeit, guter Sitten, bürgerlicher Bescheidenheit und anständiger Mässigung» mahnen.

Kein Schmuck, kein Ausgang

Dafür wurden strenge Regeln erstellt: Während des Gottesdienstes war das Fahren von Kutschen und Karren verboten, man durfte nur in schwarzer Wollkleidung in die Kirche kommen. Natürlich war es auch verboten, auszugehen. Bestraft wurde, wer sich «in einem öffentlichen Hause, als da snd Zünfte, Gesellschaften, Wein-, Wirts- und Pasteten- und Caffee-Häuser und Taback-Kämmerlein zu sitzen oder sich auf den Gassen und Plätzen oder auf der Rheinbrücke» herumtreibe. Tanz und Schmuck waren ebenfalls tabu.

Baden und tanzen

Doch hundert Jahre später sah es schon ganz anders aus. Im Laufe der Zeit nahm die Mahnung zur Frömmigkeit ab, der Arbeitsalltag holte auch Pfingsten ein. Zumindest fast. Basel wäre nicht Basel, wenn man gerne einen Ruhetag einschaltet. Besonders, wenn es nach dem Winter und den ersten Frühlingstagen wieder warm wurde. An Pfingsten im 19. Jahrhundert wurde das Leben gefeiert. Als Einstimmung gingen die Basler in die Badeanstalt im Gerbergässlein 1, von Doktor Benjamin Sigmund. Für 50 Rappen wurde man mit klarem Quellwasser geputzt und anschliessend entweder bei einem aromatischen Dampfbad oder beim Schröpfen auf den Feiertag eingestimmt. Denn der Besuch in der Badeanstalt war der Auftakt für einen Tanztag, an dem man vielleicht sein Herzblatt findet.

Nervenkitzel und Schmetterlinge im Bau

In der Region rund um Basel buhlten die Bäder und Gaststätten um die balzfreudigen Städter. So konnte man eine zweistündige Pferdeomnibus-Reise nach Flüehen auf sich nehmen, für zwei Franken. Das dortige Bad war bekannt für die ideale Tanzgelegenheit. Etwas Nervenkitzel war auch dabei: Es ging immer wieder die Meldung um, dass die Wölfe in unmittelbarer Nähe waren.

Tanz gab es auch in Muttenz, wo die Knabenmusik im «Bären» spielte, der Gasthof Neubad lud zum grossen Konzert des Basler Cäcilien-Vereins und in der Bierbrauerei Bürklin in Birsfelden wurde sogenannte «humoristische Zukunftsmusik» geboten. Mitten in der Stadt tanzte man im Augarten oder im Café Spitz. Pfingsten im Jahr 1871 war besonders: Die Strandbäder öffneten ihre Tore. Es gab also genügend Gelegenheit, sein Herzblatt zu finden. Es gibt wohl kaum eine bessere Art, einen freien Tag zu geniessen.