Polizeikommandant Roth räumt auf und Stellvertreter Meyer weg

Besser spät als nie. Polizeikommandant Martin Roth räumt in der Führungsetage der Basler Polizei auf. Im letzten Oktober freute sich Regierungsrat Baschi Dürr im sechsten Stock des Spiegelhof an einer Medienkonferenz darüber, dass nach über «fünfzig Jahren» wieder ein Polizist aus den «eigenen Reihen» das Kommando übernehme. Ein «Schugger» war der 52-jährige Chemiker zwar nie wirklich gewesen, da er vor über 18 Jahren gleich in die Polizeileitung eingestiegen war.

In die nächste «Geländekammer»

Am diesem Nachmittag im Oktober sprach Baschi Dürr davon, dass Roth die Basler Polizei in die nächste «Geländekammer» führen solle. Nachdem sein Vorgänger Gerhard Lips vor allem seine Führungsriege nie in den Griff bekommen hatte, die Basler Polizei immer wieder von Skandalen durchgeschüttelt worden war, was seinen Chef bei den Wahlen im November 2016 beinahe die zweite Amtszeit gekostet hätte, waren die Ansprüche an Roth nun hoch. Zwei Monate hat Roth nun gebraucht, um zu handeln. Wie heute das Justiz- und Sicherheitsdepartement (JSD) mitteilt, wird die Kantonspolizei neu organisiert. Das JSD schreibt: «Dass ihm eine zeitgemässe Führungskultur wichtig sei, hatte Oberst Martin Roth am Tag seiner Wahl zum neuen Kommandanten betont.»

«Führungskulturelle Differenzen»

Mit Führungskultur sind jene Brüche gemeint, die sich innerhalb des Korps schon länger auftaten. Während die Chefs Dürr und Lips die Polizei modernisieren und erneuern wollten, beharrten Karrierebeamte auf Spesenritterei und der Polizeiarbeit alter Schule. Die Machtkämpfe wurden ohne Rücksicht auf Verluste ausgefochten. Innerhalb des Korps wuchs dabei die Unruhe. Und dieser drang immer mehr nach Aussen. So berichteten die Medien von teuren Mittagessen nach Kaderrapporten, von einem Rundflug mit dem sich die Polizeikader nach dem Europa-League Final Sevilla-Liverpool belohnten und da war natürlich noch die Dienstwagenaffäre. In deren Mittelpunkt stand der Vizekommandant Rolf Meyer, der sich sein Auto nach den Ferien gleich noch an den Flughafen bringen liess, so dass es die Kantonspolizei sogar in den Blick schaffte. Heute wurde Meyer, der die Kantonspolizei vor dem Amtsantritt auch schon interimistisch kommandiert hatte, prominentestes Opfer der Reorganisation.

Vom «Schugger» zum Dienstleister

Mit einer Verschlankung und Verflachung der Führungsstruktur erreicht die Kantonspolizei wunschgemäss die nächste «Geländerkammer». Die altgedienten Schugger weichen mehr und mehr der von Dürr gewollten «dienstleistungsorientierten Polizei», die sich am Computer auskennt und die auch aus Fehlern lernt. Ganz fallengelassen wird aber auch Rolf Meyer nicht. Er wechselt von der Kantonspolizei in die Abteilung «Services». In diesem Bereich des JSD wird Material beschafft, für die Sicherheit der eigenen Liegenschaften geschaut. Es klingt etwas nach Hausmeisterei, dennoch dürfte es für Meyer eine weiche Landung sein. Denn schon im Oktober war klargeworden, dass Martin Roth und Baschi Dürr entschlossen in der Führungsriege aufräumen würden. Das Fass zum Überlaufen gebracht hatten die Kader selbst. Sie hatten nach der Dienstwagenaffäre nämlich Rekurs gegen die Änderung des Reglements eingelegt. So dass Lips nichts als der Rücktritt blieb und Dürr nichts mehr Anderes, als sich selbst in den Machtkampf einzuschalten und endlich Klarheit über seine Ziele zu schaffen. Martin Roth hat als Polizeikommandant ad interim und nun auch als gewählter Kommandant es geschafft, Ruhe ins Korps zu bringen und die Machtkämpfe zu beenden. Einen Stresstest, wie etwa die «Pappteller-Affäre» oder die «Schande von Basel» hat er allerdings noch vor sich.

