Predigerhof: Ein vergessener Ort wird zur Öko-Oase

Heute klebt auf der Menütafel ein gelber Zettel: Auf ihm wird der Umbau des Predigerhofes in Reinach angekündigt und gleich auch noch Hilfe für Gartenarbeit und Umbau gesucht. Seit zwei Jahren ist die Beiz auf dem Hügel zwischen dem Basler Wasserturm und Reinach geschlossen. Nach 25 Jahren hatte das Wirtepaar Brunner das Handtuch geworfen. Zu viele Baustellen vor dem Haus und die erschwerte Zufahrt von Reinach und Oberwil her machten dem Wirtepaar das Leben schwer. Der Haussegen hatte wohl aber schon eine Weile schiefgehangen. Trotz immer wieder guter Auslastung hatten sich die Gäste in der idyllischen Oase auf dem Bruderholz nicht immer willkommen gefühlt. Vor allem an schönen Wochenendtagen schien das Restaurant schlecht vorbereitet auf den Gästeandrang.

Maroder Stillstand

Klar wurde auch, dass das Gebäude von 1906 unter der Last der Jahre immer mehr gelitten hatte. Der Hof mit Schuppen und Umland im Besitz einer Erbengemeinschaft veränderte sich lange nicht mehr. Zu lange. Zwei Jahre nach dem Aus soll jetz aber neues Leben in das Restaurant und Wirtschaftsgebäude einkehren. Die Liegenschaft mit 5'000 Quadratmetern Umschwung ist von der Predigerhof AG gekauft worden. Diese Aktiengesellschaft wirkt auf den ersten Blick unscheinbar, ist aber speziell: Unter den Fittichen der Basler Umnutzungskönigin Barbara Buser soll das Leben in Restaurant und Bauernhof aus dem Dornröschenschlaf erweckt werden. Buser ist keine Unbekannte, die Architektin hatte beispielsweise schon das Gundeldingerfeld und die Neue Markthalle umgenutzt. Sie will mit Gleichgesinnten bis im Frühling ein vielseitiges Konzept im Landgasthof realisieren, bei dem möglichst viele Leute mitmachen können.

Eine Oase nicht nur für Gäste

Für 2,1 Milionen Franken soll der Verkauf des ehemaligen Bauernhofs über die Bühne gehen. Die AG rechnet dazu mit Investitionen von rund 600'000 Franken, um den Hof zu bespielen. So sollen in die Oase auf dem Bruderholz auch die Tiere wieder zurückkehren. Auf dem Areal soll ein Garten aufblühen, der dem neuen Landgasthof Gemüse, Salate und Kräuter liefert. Garten, Hofladen und Restaurant sind in Zusammenarbeit mit dem Bürgerspital geplant, so dass auf dem Predigerhof «niederschwellige Arbeitsplätze» entstehen werden.

Kegeln und anpacken

Das hübsche Gut zwischen dem Basler Wasserturm und auf dem Weg nach Reinach soll daneben auch einen grossen Spielplatz erhalten und selbst die Kegelbahn im Keller des Restaurants hat schon einen Betreiber gefunden. Initiant Felix Kössler freut sich darum darüber, dass Gross und Klein etwas zu spielen bekommen. Das Projekt um die städtische Oase will zum mitmachen animieren. Für Bauten oder gestalterische Arbeiten können sich Freiwillige melden, die dem Hof neues Leben einhauchen sollen.

Während der Umbau Mitte Januar definitiv beginnen soll, informiert Architektin Barbara Buser Ende Januar auf einer Veranstaltung beim Quartierverein Bruderholz, wie genau der Predigerhof auferstehen soll. Der traditionelle Ort hat vielleicht nur so eine Chance, wieder zu altem Glanz zu finden. Schliesslich ist es eines der wenigen Angebote, die in unmittelbarer Nähe zur Stadt etwas Landluft verströmen. Für erholungsbedürftige Städter mit einem Sinn für Gemeinschaftlichkeit könnte sich so ein Rückzugsort etablieren. In der Stadt ist beides nicht leicht zu finden.

