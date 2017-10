Puff in der Praxis: Warum Basler so viel Zeit im Wartezimmer verbringen

Herbst. Die Sonne scheint vielleicht warm, aber das täuscht, es wird schnell kühl und kurze Ärmel machen die Sache nicht besser: Die Grippesaison hat gerade erst begonnen. Der Bund meldet ein erstes Ansteigen der Fallzahlen, Ärzte und Spitäler warnen derweil, dass der Impfstoff knapp werden könnte. Basel wird wieder krank.

Knapp wird aber nicht nur der Impfstoff. Sondern auch die Geduld. In Basel-Stadt gibt es 259 Grundversorger und 626 Spezialisten. Durchschnittlich verbringt der Mensch in Europa sechs bis sieben Stunden pro Jahr allein im Wartezimmer der geschätzten Ärzte. Egal ob hustend, triefend oder mit Schmerzen. Der Blues im Vorraum zur Behandlung gehört zum Lästigsten, was die Versicherten kennen. Und das, obwohl man auf Termin bestellt wird.

Ein Hauptgrund: Praxis-Management am Anschlag

Eins ist auch vor dem Gesetz klar, auch der Arzt hat sich an Termine zu halten. Kein Halbgott in Weiss darf seine Patienten auf unbestimmte Zeit sitzen lassen. Nur: Es gibt hundert Gründe, die auf Nachfrage angeführt werden. Und nur wenige entsprechen der eigentlichen Tatsache. Die meisten Ärzte äussern sich öffentlich nicht gern darüber – warum auch, schliesslich gehört die Warterei dank gesellschaftlicher Akzeptanz zum Arztbesuch wie das Amen in der Kirche. Die ärztliche Schweigepflicht macht die Transparenz dabei auch nicht besser.

Ein Hauptgrund für Warteschlangen ist das Praxismanagement. Das bestätigen Fachstellen und Ärzte gegenüber barfi.ch. Namentlich Stellung nehmen wollen sie aber nicht; das werde schnell zu politisch. Denn Tatsache ist: Eine Arztpraxis, die ihre Termine nicht im Griff hat, ist schnell so überladen, dass es bereits nach den ersten Patienten zum Stau kommt. Wenn jeder Termin ausgebucht ist und keine Pufferzeit einberechnet wird, braucht es nur eine Verzögerung bei einem Patienten, um alles über den Haufen zu werfen. Denn auch für den Arzt ist Zeit Geld. Der Bereich Management gehört seit einiger Zeit zur Ausbildung der medizinischen Praxisassistenten, setzt aber voraus, dass die Praxen und vor allem die Ärzte ihre Organisation auch ernst nehmen. Sonst nützt das beste Management nichts.

Zu kurzfristig – oder notfallmässig zum Kaffeekränzchen

«Viele Faktoren machen die Zeitplanung in einer Praxis manchmal schwierig», sagt der Basler Kantonsarzt Thomas Steffen: «So können beispielsweise dringende Notfälle den Zeitplan durcheinander bringen. Ein wichtiges Gespräch mit einem Patienten geht, doch länger als ein geplant. Ein dringendes Telefon konnte nicht eingeplant werden und so weiter». Verglichen mit ländlichen Regionen habe Basel-Stadt aber mehr Arztpraxen, weshalb die ein Mangel an Praxen an sich weniger ein Grund für die Wartezeiten sein sollten. Zudem seien die Ärzte bemüht, die Wartezeiten so kurz wie möglich zu halten.

Denn die Schuld liegt nicht nur bei der Praixs. Irgendwoher kommen ja die Patienten, wenn sie nicht bestellt wurden: Die Dienstleistungsgesellschaft hat die sofortige Verfügbarkeit zur Normalität erkoren. Der Geduldsfaden reisst schneller, die Anmeldungen erfolgen kurzfristiger und zunehmend wegen kleinerer Vorfälle: «Einen Beitrag zur Verkürzung der Wartezeiten können wir alle leisten, in dem wir uns frühzeitig beim Arzt anmelden, wenn beispielsweise ein wichtiges Medikament ausgeht», sagt Kantonsarzt Steffen. Auf diese Weise werden Routinebehandlungen nicht einzig wegen der Kurzfristigkeit zu unnötigen «Praxisnotfällen». Oder noch schlimmer: Man geht nachts oder am Wochenende auf die Notfallstation. Bestenfalls nur, um sich mal wieder mit einem Arzt zu unterhalten.

Herr Doktor? Der Patient ist jetzt bereit, Sie zu empfangen

Einen Anspruch auf Schadenersatz wegen zu langen Wartens haben Patientinnen und Patienten nicht. Der Gesetzgeber geht davon aus, dass dem Einzelnen durchs Däumchendrehen im Vorzimmer kein eigentlicher wirtschaftlicher Schaden entsteht. Geplagten Patienten bleibt am Schluss vor allem eins: Schlicht den Arzt wechseln. Nur ist dann immer noch nicht garantiert, dass das Praxismanagement besser ist, vorausgesetzt, man findet innert nützlicher Frist eine neue Praxis. Denn die Warterei kann je nach Beliebtheit, Spezialisierung und Versicherungszeit ebenfalls viel Zeit in Anspruch nehmen, teilweise Wochen.

Das volle Wartezimmer ist eine Tabuzone, die Haltung die von früher: Der Arzt hat eben dann erst Zeit für Sie, wenn er für Sie Zeit hat. Nur ist das nicht mehr zeitgemäss, denn heute will sich der Patient Zeit für den Arzt nehmen. Oder eben nicht: Dank Angeboten wie Walk-In-Praxen in Apotheken, zum Beispiel am Basler Steinenberg, oder Walk-In-Ärztezentren wie «Medix» am Bahnhof kann sich der Patient als Kunde den Termin quasi selbst aussuchen. Auch wenn es dort zu ähnlich langen Wartezeiten kommen kann, ist man eher bereit, das in Kauf zu nehmen. Schliesslich hat man sich den Termin selbst ausgesucht und nicht im Voraus etwas vereinbart, das der Halbgott oder die Halbgöttin in Weiss in seinem Planungs- oder Notfalldschungel ohnehin nicht einhalten konnte.

Kantonsarzt Thomas Steffen relativiert allerdings: Früher dauerte es im Wartezimmer teils noch deutlich länger. Doch die Erwartung der Patienten ist heute eine andere als damals. Die Gesundheitsversorgung wird als Dienstleistung angesehen, der Patient will einen Service. Und zwar einen mit verbindlichem Termin. So mögen die Wartezeiten im Jahrzehnte-Vergleich durchaus abgenommen haben – die Toleranz der Patienten schwindet aber auf jeden Fall noch viel schneller.

