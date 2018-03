Quietschlebendig: Basels sieben geweihte Jungrauen

Vor einem Jahr hatten sie sich die sieben geweihten Jungfrauen des Bistums Basel im Januar getroffen. Die Frauen stammen aus ganz unterschiedlichen Berufen: Da ist eine Sozialarbeiterin dabei, eine Köchin, eine Pflegefachfrau, eine Busfahrerin und eine Reisebegleiterin. Die Virgines consecrate feiern die Eucharistie und tauschen ihre Erfahrungen aus. «Geweihte Jungfrauen» sind Frauen, die sich gottversprechen. Die katholische Liturgie beschreibt das so: «Die Jungfrau legt das Versprechen der Ehelosigkeit als Zeichen ihrer Ganzhingabe an Christus in die Hände des Bischofs.» Das Weihegebet zeigt eine enge Beziehung zu Gott: «Sei du ihr Trost in der Traurigkeit, ihr Rat in jedem Zweifel, ihr Schutz in allem Unrecht und ihre Kraft in allem Leiden.»

Persönliche Beziehung zu Gott

Jungfrau D. C. beschreibt die Gründe, warum sie «Jungfrau» werden wollte:«Diese Sehnsucht war zuerst gar nicht so einfach, zuzulassen. Denn das Normale ist ja, dass man eine Familie gründet. Das konnte ich nicht, denn ich spürte, dass meine Liebe zu Gott so stark ist, dass ich keinem Mann ganz gerecht werden kann.» Manche Jungfrauen sprechen auch von einem dreieinigen Gott: Vater, Sohn und der Heilige Geist. Da hat es der Durchschnittskerl natürlich auch schwer mitzukommen.

Andere feiern mit der Jungfrauenweihe ihre persönliche Beziehung zu Jesus. So beschreibt eine andere Jungfrau, es sei manchmal nicht einfach, abends nach Hause in die dunkle Wohnung zu kommen. Aber dann freut sie sich auch wieder auf das Frühstück mit Gott. Nochmals D.C.: «In der Zeit des Nachdenkens merkte ich, dass Gott von Beginn meines Lebens an um mich geworben hatte. Ich antwortete darauf in der Bitte um die Zulassung zur Jungfrauenweihe.»

Kein dem jungfräulichen Stand widersprechendes Leben

Diese Erfahrung scheinen die meisten der sechzig geweihten Jungfrauen in der Schweiz zu teilen. Der Unterschied zu einer Nonne ist der: «Die gottgeweihten Frauen dienen der Kirche mitten in der Welt und bemühen sich dort, wo sie leben, um ein glaubwürdiges christliches Leben.» Von einem Zölibat sprechen die Jungfrauen nicht. Die Voraussetzung zur Weihe klingt für die Verhältnisse der katholischen Kirche relativ gemässigt: «Die Kandidatin darf nie verheiratet gewesen sein und nicht offenkundig ein dem jungfräulichen Stand widersprechendes Leben geführt haben.»

So läge wohl ein bisschen Sex noch drin. Aber der ist den Jungfrauen wohl nicht so wichtig, D.C. sagt: «Allein zu leben ermöglicht, für den Ruf Gottes in der Situation spontan da sein zu können. Ich muss niemanden anrufen, dass ich später komme, wenn ich spüre, da braucht mich jetzt gerade jemand.» Für D.C ist der Ruf Gottes, ein Mensch, der ihre Hilfe braucht. Und das macht sie zu einer coolen Jungfrau. Auch wenn jeder Mann sicher auch Freude an einer Partnerin mit einer solch edlen Einstellung hätte.