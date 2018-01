«Rämpläm 2018»: Exotisch, poetisch und völlig verrückt

Gestern verliess eine Zuschauerin das «Tabourettli» gutgelaunt und summend. Sie hat mit zig anderen die Premiere des «Rämpläm» besucht. Und wahrscheinlich kriegen fast alle Besucherinnen und Besucher den einen oder anderen Ohrwurm auch heute nicht aus ihrem Kopf. Denn das «Rämpläm» setzt voll auf Musik. Obwohl es eine Vorfasnachtsveranstaltung ist, sind keine Trommel- und Piccolomärsche zu hören. Der Zuschauer wird stattdessen auf eine musikalische Reise mitgenommen, von Oper- über Pop bis zu einem DJ und Sprechgesängen. Das Thema ist selbstverständlich immer die Basler Fasnacht. Und genau dieser Mix füllt eine Lücke in der Basler Vorfasnacht.

Fasnachtswunder geschehen

Der Auftakt der jungen Vorfasnachtsveranstaltung zeigt, dass das «Rämpläm» als liebevolle Hommage an Basel und die Fasnacht, jedoch nicht als todernste Veranstaltung angesehen werden darf. Denn die Theaterlegende Urs Bihler erzählt gleich zu Beginn von den «Wundern der Fasnacht». Zum Beispiel, wie in einem Geschäft am Gemsberg das Licht an war und wie von Zauberhand ausging, weil die Sicherung heraussprang. Oder wie eine Guggemusik den Morgestraich stören wollte und zu Salzsäulen erstarrte, haben sie doch dort überhaupt nichts verloren. Die Pointen sitzen, das Publikum lacht.

Nebst solchen Erzählungen oder beispielsweise der Liebesgeschichte zwischen einer Gross -und einer Kleinbaslerin, die zu den Räppli führt, werden fasnächtliche Themen aufgegriffen und mit ungewöhnlichen Utensilien vertont. So nehmen die fünf Darstellenden auch schon mal elektronische Zahnbürstchen und Wassergläser zur Hand, um damit Musik zu machen.

Stimmen nach der Premiere «Für uns ist es jeweils auch eine Überraschung, was gezeigt wird. Denn das «Rämpläm» ist als Gastproduktion in unserem Haus», sagt Theaterdirektor Claude Rasser. «Wir sind aber zufrieden und happy.» Auch der Produzent, Martin Bammerlin, ist nach der Premiere glücklich: «Wir waren mehr als zufrieden und glauben das Programm. Es ist immer wunderschön, wenn das, was man am liebsten mach, auch gut ankommt.»

Zu bekannten Melodien aus Pop oder Klassik wurden die Texte auf das fasnächtliche Basel umgeschrieben. Beispielsweise die «Bilder einer Fasnacht» - angelehnt an Modest Mussorgski «Bilder einer Ausstellung»: Von der Originalmelodie begleitet, wird die «Ruhe vor dem Morgestraich» mit Geflüster und feinem Glockengeläut vertont, das «Aazinde vo dr Ladäärne bim Minster» mit von Notenblättern verdeckten Taschenlampen auf die Bühne übertragen und die «Putzmaschine am Ändstraich» mit Staubsaugern - ja, Staubsaugern können musikalisch genutzt werden - realisiert. Einfach herrlich. Während diese Nummern bezauberten, führten andere bei einigen Zuschauern zu lauten Lachern.

Barfi.ch wird zu seibi.ch

Aktuelle Themen wie die #metoo-Debatte, die Verwässerung vom alten Baseldytsch, aber auch die Medienszene in Basel werden aufgegriffen - barfi.ch wird dann beispielsweise zu seibi.ch. Politische Themen werden auch mal poetische verarbeitet, etwa die verweigerte Mitfahrt auf einem Waggis-Wagen: «Die sind anders, fahren nicht mit» führt zum Satz «Wohin fährt die Welt? Wir fahren nicht mit!».

Zu einer der Eigenarten der Basler Fasnacht gehören die melancholisch-schönen Zwischentöne. Genau diese trifft das «Rämpläm»-Ensemble: Zum Beispiel, wenn ein Rentner, von Urs Bihler gespielt, darüber sinniert, dass er noch ein letztes Mal einen Rheinschwumm erleben möchte. Oder die Geschichte eines Junteressli erzählt wird, das am Morgestraich über die Stadt fliegt und alle Veränderungen nostalgisch betrachtet - «Wo sind alle Beizen und alle Läden?». Das «Rämpläm» verweilt jedoch nicht in Nostalgie und Melancholie, sondern schürt mit diesem wunderbaren Mix die Fasnachtsfreude. Ohne Trommeln und Piccolo.

---

«Rämpläm - rundum lätz gwigglet. Dägg!» 25. Januar bis 10. Februar 2018 im «Tabourettli», Spalenberg 12 in Basel. Vorverkauf von 15.00 – 18.00 Uhr an der Theaterkasse oder via Telefon 061 261 26 10. Bestellungen auch online auf der Website des Theater Fauteuil.

