Rauchend, knutschend, fluchend: Aufstieg und Fall der «Halbstarken» in Basel

Es ist eine Geschichte ohne Happy End. Und der Basler Dieter Ehrlich ist noch einer der wenigen, die sie erzählen können. «Igel» war Ende der fünfziger Jahre sein Name als «Halbstarker». Das von Lukas Müller und Dieter «Igel» Ehrlich verfasste Büchlein «Wilde Kerle, heisse Girls» zeigt auf, wie der erste globale Jugendtrend auch ans Rheinknie überschwappte. In den USA gab es da schon Beatniks, Teddy Boys und Hipster. Die Jugendlichen wollten aus dem Bünzlitum ausbrechen, legten Wert auf den Stil der amerikanischen Kultur. Die Haare wurden länger, Jeans obligatorisch, dazu Stiefel und ein Nietengürtel. Das Ziel war eigentlich simpel: Man wollte einfach anders sein, als die anderen.

In Basel versammelten sich die Jugendlichen in jenen Kneipen, die eine Jukebox hatten. Für sie hatte es in der Stadt am Abend schlicht zu wenig Action. Bald formierten sich die Halbstarken zu eigentlichen Gangs. Eine der ersten Strassengangs anfangs der Sechziger waren die «Red Devils» um Urs Meier und Eugen Muff. Dazu gehörten die «schlagkräftigen» Madörin-Brüder. Die roten Teufel trugen Rollkragenpullis, Jeans und Lederjacken.

Rauchend, fluchend, knutschend

So weit, so harmlos. Aber inspiriert von James Dean oder etwa von Sexsymbol Brigitte Bardot, die als Superstar der fünfziger Jahre, plötzlich ein freieres und frivoleres Frauenbild verkörperte, genossen sie es, rauchend, knutschend und fluchend die Eltern zu erschrecken. In eine Halbstarken-Gang aufgenommen wurde man erst mit sechzehn. In Basel war die Szene vor allem im Kleinbasel und in Kleinhüningen rund um den damals noch lauteren und ungehobelteren und vor allem viel grösseren Rheinhafen zu Hause. Mit-Autor «Igel» hatte sich den Express Killers angeschlossen.

Die Gang formierte sich in der Rheingasse. In der Express Bar, die damals dort war, wo heute die 8-Bar steht. An den Wänden der Bar hingen Elvis-Bilder, die Express Killers sammelten sich um René Bösiger. Barfrau Rita Guyer schaute in der Express Bar zum rechten. Als Rita der Liebe wegen nach Zürich in die Olé-Olé Bar weiterzog, übernahmen andere Leute die Express Bar. Wie «Wilde Kerle, heisse Girls» dokumentiert, waren in Basel zu verschiedenen Zeiten etwa zehn Gangs unterwegs. Vielleicht waren es zu Spitzenzeiten etwa hundert Halbstarke, die die Basler Nacht unsicher machten. Dennoch, die Halbstarken machten es mit Schlägereien und Radau der Polizei nicht leicht. Allerdings standen damals in der Nacht viel weniger Einsatzkräfte zur Verfügung. So dass die Gangs bei Konfrontationen oft in der Überzahl waren.

Den Chilbis nach

Schliesslich sagt Igel über das Schicksal seiner ersten Gang: «Meine Zeit als Mitglied der Express Killers war 1962 langsam aber sicher vorbei. Einige meiner damaligen Kumpel landeten hinter schwedischen Gardinen oder wurden versorgt.» Damit war seine Halbstarken-Karriere noch nicht zu Ende. Gesellig wie Igel war, schloss er sich den Jets an. Diese Gang reiste an Chilbis und Feste in der ganzen Schweiz, um andere Halbstarke zu treffen. Man wollte durch den Auftritt einen «Wirbel» verursachen und in geselligem Rahmen Bier trinken.

Schon 1964 ebbte die Halbstarken-Welle ab. Entweder orientierten sich die Mitglieder an den erstarkenden Rockergangs, die weniger lebenslustig und dafür straffer organisiert waren. Wiederum andere von den wilden Kerlen bekamen die Kurve und fanden ein Leben ausserhalb von Gangs und Halbweltgeschäften, wie Zuhälterei oder Drogenhandel. In der Rheingasse fand ein letztes Aufbäumen der Szene statt: Die Halbstarkenbande Black Devil orientierte sich an den amerikanischen Hells Angels.

Härtere Zeiten für die Halbstarken

Man gab sich betont hart, nicht nur auf Fotos, so hatte Devil-Boss Micuta immer eine Knarre in Reichweite. Später mischte er dann im Rotlicht-Milieu in München mit. Mit-Boss Tino gründete in Zürich das erste Hells Angels-Chapter der Schweiz. Die Bilanz seines Lebens sind über 24 Motorradunfälle, die Verwicklung in die verschiedensten Verbrechen und unzählige Gefängnisaufenthalte. Kurz vor einer Razzia 1971 setzte sich der Rocker-Boss in den Nahen Osten ab. Sein Leben endete auf der Flucht, bis heute ist nicht klar, unter welchen Umständen der Basler Halbstarke und spätere Rockerkönig starb.

Die «wilden Kerle» und die «heissen Girls» erlebten turbulente, bewegte Zeiten: Trinkfest und rauflustig schlugen sie sich durchs Leben. Für viele von ihnen sollte es aber eine Geschichte ohne Happy End werden. Denn das Schicksal trug sie später allzu oft in die Halbwelt oder liess sie schlicht und einfach verarmt auf der Strasse zurück. Zuhälterei, Drogen und Raufgeschichten setzten im späteren Leben den Basler Halbstarken zu.