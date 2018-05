Reise nach Weil am Rhein: Tarif-Wirrwarr mit Bus und Tram

Seit der Verlängerung nach Weil am Rhein zählt die Linie 8, vor allem am Samstag, zu den beliebtesten Tramlinien Basels. Tausende Bebbi pilgern in die deutsche Nachbarstadt um dort den Wocheneinkauf zu erledigen. Das Drämmli ist jedoch nicht die einzige Verbindung.

Vom Claraplatz aus, mit Halt am Badischen Bahnhof, verkehrt die Buslinie 55. Sie fällt auf: Im Gegensatz zu den restlichen ÖV-Fahrzeugen ist der Bus nicht grün, sondern himmelblau. Betrieben wird die Linie von der deutschen «Südwestdeutsche Landesverkehrs-AG», oder kurz SWEG. Genau wie die Linie 8, überquert auch die Nummer 55 die Grenze. Während man mit dem Tram übers Dreiländereck nach Deutschland kommt, fährt der Bus über die Grenze Otterbach.

Beliebtes Reieseziel

Die Tramverlängerung macht vor allem U-Abo-Besitzern Freude, denn mit dem Abonnement lässt sich nun international verkehren. Dann sollte es ja keinen Unterschied mehr machen, ob jetzt mit Tram oder Bus gereist wird, denn das Ziel ist ja dasselbe, oder? Und mit dem Bus kann man sich den Umweg durch Kleinhüningen ersparen. Doch es gibt einen grossen Unterschied: Wer mit dem Bus fährt, und ein U-Abo hat, muss ein zusätzliches Billet lösen. Ansonsten wird man vom Chauffeur vor der Grenze ausgeladen.

«Das Umweltschutzabonnement des TNW ist auf dem Abschnitt Grenze – Weil am Rhein Zentrum und zurück gültig als Kompensation dafür, dass das deutsche Abonnement, welches nur in D gültig ist, auf der Linie 55 ebenfalls von der Grenze bis Claraplatz gültig ist», so die Erklärung der BVB-Sprecherin Sonja Körkel.

Trinational in die Zukunft

Wer ein U-Abo auf sich trägt fährt also besser mit dem Drämmli. Eine Reise in den grossen Kanton würde mit dem Bus ein 2-Zonen-Billet kosten, also rund fünf Schweizer Franken. Ohne Abonnement macht es keinen Unterschied, der Weg mit dem Tram verlangt den gleichen Fahrschein.

Mit dem fortschreitenden Ausbau des BVB-Netzes, sei es für die BVB wichtig, dass man sich mit den Nachbarländern abspricht, wie die Abo-Regelung gehandhabt wird, sagt Körkel: «Grenzüberschreitende Gültigkeit ist ein wichtiges Thema, welches in diesem und sicher auch noch in den nächsten Jahren verstärkt bearbeitet wird im TNW.» Und wer weiss, vielleicht wird es in ein paar Jahren möglich sein mit dem U-Abo in der trinationalen Region noch weiter zu reisen.