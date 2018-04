Rhybadhysli Santihans und sein traditioneller Charme gerettet!

Noch liegt die «grüne Oase» des St. Johann im Winterschlaf. Einige Tage noch gibt's Sauna in der Männergarderobe und dann beginnt die Saison. Neu wird nur der Internet-Auftritt des Rhybadhysli Santihans, wie der Präsident Daniel Meier auf Anfrage von barfi.ch bestätigt. So wird aus dem Rhybadhysli das «Rhybeli», was dann irgendwie fast noch schwieriger auszusprechen ist. Anders als beim Rheinbad Breite, das mit Unterstützung des Kantons doppelt so gross werden will, um den Sonnenhungrigen mehr Platz zu bieten, bleibt man im Santihans bescheiden. Es seien keine Veränderungen geplant, sagt Meier, da sei man sich an der Generalversammlung des Vereins einig gewesen.

Während im Schatten des Roche-Turms an der Breite das Restaurant «Le Rhin Bleu» eine grandiose Aussicht mit mediterranem Flair verspricht, ist das «Rhybeli» eine Herzens- und Quartierangelegenheit. Neben der Johanniterbrücke ist das Rheinbad eine Art Terrasse für das St. Johann und nach einer Sanierung für 2,6 Millionen Franken vor sechs Jahren soll das Bad so bleiben, wie es ist. Mit der letzten Sommersaison zeigt sich der Verein mit rund 400 Mitgliedern zufrieden. Die Eintritte, fünf Franken, die freiwillig beim Kiosk bezahlt werden sollten, da sich das Rheinbad keinen Kassier leisten kann, seien stabil geblieben und auch mit den Einnahmen des Kiosks ist man zufrieden. An der Breite dagegen verhindert eine Einsprache, das in diesem Herbst gebaut werden kann. Der Baubeginn der geplanten Erweiterung verschiebe sich auf Herbst 2019 berichtet Radio Basilisk. An den Erweiterungskosten beteiligt sich der Kanton mit zwei Millionen Franken.

Nachdem im Juli 2016 die langjährige Seele des Santihans Bianca Koechlin verstorben war, herrschte in der grünen Oase grosse Ungewissheit über die Zukunft. Zwei Sommer lang betrieben Sängerin Anna Rossinelli mit Nora Staehelin das Badhysli und hielten es so spontan am Leben. Doch garantiert war der Fortbestand dadurch noch nicht. Neben viel frischem Wind den die beiden enorm engagierten Frauen brachten, bekamen sie sofort viel zu tun: Vom Blumengiessen bis zum Tische decken liegt der ganze Betrieb in ihren Händen. Vorstandsmitglied Hans-Peter Feuz erklärt, dass der Verein bewusst keine Beiz mit einem langjährigen Pächter wolle. Das Betreiben des Kioskes solle auch in Zukunft eine Vereinsangelegenheit bleiben. Während sich das Rheinbad Breite modern gibt und mit Edelgastronomie auftrumpfen will, bleibt man im St. Johann bescheiden und nachbarschaftlich orientiert. Trotzdem freut sich Hans-Peter Feuz darüber, dass Nora Staehelin und Anna Rossinelli am Muttertag wieder an Bord sind, wenn das von bösen Stimmen schon einmal als chancenlos bezeichnete Rhybadhysli seine hoffentlich erfolgreiche, frische Saison eröffnet. Trotz neuem Namen genau so traditionell, wie es Basel seit Generationen liebt: bescheiden und sympathisch.