«Rhybrugg» und «sKiechli»: Wir lassen uns unser altes Basel nicht nehmen!

Dies ist keiner der zahlreichen Texte über die allgemeinen Besonderheiten und Moden der Baslerinnen und Basler. Natürlich könnte man mit den Bräuchen und Gepflogenheiten ganze Bücher füllen, bereits heute sind die Bibliotheken voll davon. Es gibt jedoch eine besondere Eigenart der hier ansässigen Spezie: Wenn ein Traditions-Geschäft verschwindet, oder sich umbenennt, dann bleibt der Name oft noch über Generationen im Volksmund bestehen.

Alte Namen in Ehren halten

Ein alles erklärendes einfaches Beispiel zu Beginn: «Rhybrugg». In der Greifengasse steht das Warenhaus «Manor», offiziell heisst es bereits seit 1994 so, auch wenn damals sonst alles beim Alten geblieben ist. Für einen Grossteil der Basler blieb und bleibt es jedoch die «Rhybrugg». Wenn man weiter Richtung Messe fährt, kommt man an den «Messeplatz». Doch Hand aufs Herz: Wer nennt ihn denn schon so, man fährt das ganze Jahr noch immer zur «Mustermesse».

© Keystone

Weiter mit dem Tram zum Marktplatz. Vorbei am Café Spitz, das noch immer den alten Namen trägt, auch wenn es längst kein typisches Café mehr ist. Auf der anderen Rheinseite folgt das «Café Spillmann», pardon - der «Club de Bâle», der seit 2014 im prominenten Gebäude am Rhein zuhause ist.

Damals gab es den «Club de Bâle» noch nicht, dafür das Spillmann. © Gargolla

Am Marktplatz angekommen, steht gegenüber des Rathauses prominent das «Mövenpick»-Restaurant. Doch noch immer prangt gross der Schriftzug «Baslerstab» am Gebäude. Lange Zeit blieb es im Sprachgebrauch die Brasserie Baselstab, was nun an dieser historischen Stelle tatsächlich besser passt als der zwar inzwischen geläufige, aber immer noch seltsam anmutende Begriff Mövenpick.

«sKiechli» und «dr Jäggi»

Der «Füglistaller» verzauberte die Freie Strasse © Peter Armbruster

Spaziert man die Freie Strasse hinauf, kommt man am grossen Modegeschäft «Esprit» vorbei. Wer in der Stadt nach dem genauen Standort fragt hört «dort, wo früher der Füglistaller war». Seit elf Jahren ist das elegante Geschäft nicht mehr an der Adresse zuhause.

Seit elf Jahren ist der Füglistaller nicht mehr in der Freien Strasse - der Schriftzug ist dennoch prominent sichtbar © barfi.ch

Den «Papyrus» gibt es schon lange nicht mehr als Geschäft, doch steht dieser Name noch immer für die Papeterie, die in der Freien Strasse zuhause ist. Egal, ob sie nun «Waser» oder danach «Zumstein» heisst. Auch die Buchhandlung «Jäggi» wurde längst von «Thalia» und «Orell Füssli» - im Jahr 2015 - abgelöst. Trotzdem nannte man das Paradies für Bücherwürmer in der Falknerstrasse noch immer «dr Jäggi». Das Kino «Pathé Küchlin» in der Steinenvorstadt bleibt bekannt als «s'Kiechli». So nannte man es bereits ab dem Jahr 1912, als es noch ein reines Theater war.

Das war der Jäggi (links) und so sieht das Gebäude zurzeit aus © barfi.ch

Nicht nur in der zentralen Innenstadt gibt es diese Beispiele von alten Namen für neue Geschäfte. Kein FCB-Fan nennt sein Stadion - nach offiziellem Namen - «St. Jakob-Park». Es ist und bleibt das «Joggeli». Gleich hinter der gegenüberliegenden St. Jakobshalle liegt der «Park im Grünen». Den kennen Sie nicht? Natürlich aber die «Grün 80». Die 1980er sind schon eine Weile her, doch trotz offizieller Umbenennung steht der alte Namen in Stein gemeisselt. Die prominenteste Besucherin der früheren Gartenbauausstellung ist schliesslich auch immer noch die Queen, oder Pardon: auf Baseldeutsch s'Bethli.