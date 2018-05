Rhyschänzli-Gruppe übernimmt Beschle: „Beschle-Klassiker werden wir im Sortiment behalten“

Update

barfi.ch: Herr Beurret, die Rhyschänzli-Gruppe hat soeben informiert, dass sie die Marke «Beschle» übernimmt. Was bedeutet dies für die Weiterführung?

Hermes Beurret: Wir halten den Betrieb aufrecht. Momentan geht es darum, den laufenden Betrieb zu stabilisieren und weiterzuführen. Wir halten Lieferfristen und den hohen Qualitätsstandard ein. Es werden nur die beiden Betriebe an der Clarastrasse und in der Aeschenvorstadt weitergeführt.

Die Marke «Yulia AG» hat die Marke «Beschle» übernommen. Was steckt dahinter?

Die Yulia AG wurde eigens für die Übernahme gegründet. Es gibt keine spannende Geschichte hinter dem Namen (schmunzelt).

Wird es den Beschle-Ring zukünftig noch geben?

Ja, natürlich! Wir werden die Beschle-Klassiker weiterhin im Sortiment behalten. Es wäre ja zu schade, wenn es diese nicht mehr geben würde. In Zukunft wird es aber Konzepte für eine Neuerung der Marke «Beschle» geben.

Und gibt es schon ein neues Logo, das wir publizieren dürfen?

Wir werden das Beschle Logo beibehalten, um dem Wiedererkennungswert nicht zu schaden.

Bei den von der YULIA AG übernommenen Standorten handelt es sich um den Standort Aeschenvorstadt 56, 4051 Basel, und um die Produktion an der Clarastrasse 4, 4058 Basel. An der Clarastrasse soll in Zukunft ebenfalls ein Ladengeschäft eröffnet werden.

Die von der YULIA AG übernommenen Standorte und die Marke «Beschle» werden in der YULIA AG ohne Unterbruch weitergeführt.

Beschle

Beschle wurde im Jahr 1898 als Confiserie gegründet und blickt auf eine stolze Familiengeschichte über vier Generationen: Ernst Beschle, der Firmengründer und Erfinder des berühmten Beschle- Rings, Willy Beschle, der Erfinder der St. Hônoré-Torte und Thomas Beschle, der sowohl im salzigen wie auch süssen Bereich neue Massstäbe setzte. Die Kernkompetenzen Beschles sind die Bereiche Bäckerei, Chocolaterie, Patisserie, Traiteur und Glacé. Komplexe und qualitativ hochwertige Rohstoffe verbinden sich mit einer über hundertjährigen Handwerkstradition in Beschle.

Die YULIA AG gehört der Rhyschänzli-GruppeRhyschänzli-Gruppe und Herrn Markus Weisskopf.