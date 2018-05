Röstigraben und ehrenvolle Niederlagen: Turbulente Zeiten für Basler in der Fussball-Nati

1905 war der Fussball noch nicht König. So verlor die Schweiz ihr erstes «offizielles» Länderspiel in Paris mit 0:1 fast unbemerkt. Daraufhin hatte der Schweizer Fussballverband finanzielle Probleme und konnte sich die Austragung des Rückspiels in Genf erst drei Jahre später leisten. Während des ersten Weltkriegs fiel Fussball der «Anbauschlacht» zum Opfer und die Fussballfelder wurden zu Äckern umfunktioniert. Mit einem nur zehn Tage gültigen Gruppenbillett fuhr die Schweizer Nationalmannschaft 1924 zu den Olympischen Sommerspielen. In Paris erreichte sie nicht nur gegen Litauen den höchsten Sieg in ihrer Geschichte (0:9) überraschend zog die Nati auch in den Final ein. Dank einer Spendenaktion, ausgerufen von der Zeitung «Sport», konnten die Fussballer die zusätzlichen Hotelnächte finanzieren. Gegen Uruguay erlitten die Schweizer im Final eine 0:3 Niederlage, erhielten aber den inoffziellen Titel des Europameisters. Damit war der Zenit erreicht. In den folgenden Jahren sank das Leistungsniveau.

René wer? René Bader natürlich!

Aus dieser Zeit ist dokumentiert, dass einige Servette-Genf-Spieler zu den Leistungsträgern gehörten. Basler Fussball-Legenden sind da eher schwierig zu finden. Dokumentiert ist etwa Stürmer René Bader in den Jahren des zweiten Weltkriegs. Damals gelang der Nati gar ein Triumph gegen Deutschland, was gut für die Deutsche Landesverteidigung gewesen sein soll. Ganz früh spielte der Basler Eduard Bieri für die Schweiz (1905-1913). Der Old Boys-Spieler kam auf sechs Einsätze. Nach dem Krieg begann für die Schweizer Nationalmannschaft eine längere Durststrecke. Schon ab den 50er Jahren spielte die Schweiz einen veralteten Fussball. Zudem öffnete sich auf dem Rasen ein tiefer Röstigraben, so dass die Spielkulturen für einen Trainer nur schwer unter einen Hut zu bringen waren. Ausserdem sass das Misstrauen gegen Spitzensport tief. Zu viel Geld, zu viel Medienaufmerksamkeit, das machte nicht zuletzt die Bevölkerung misstrauisch. Die Ära der ehren Niederlage dauerte von 1967 bis 1989. Die ganzen 22 Jahre verlor die Schweiz fast immer, aber meist nur mit einem Gegentor. Das lag ein Stück weit auch an FCB-Goalie Legende Hans Küng, der im Joggeli und in der Nati das Tor hütete. Im Mittelfeld kämpfte damals der unvergessene Ernie Maissen.

Adrian Knup holt die Kohlen aus dem Feuer

Kopfballstark: Stürmer Adrian Knup im Zweikampf 1990 bei einem Testspiel gegen die USA. Bild: Keystone.

Für den Aufschwung unter den Trainern Uli Stielike und Roy Hodgson spielte eine FCB-Legende eine grosse Rolle. Stürmer Adrian Knup aus Liestal erzielte in 49 Einsätzen für die Nati 26 Tore. Bei der WM-Endrunde in den USA 1994 erzielte Knup gegen Rumänien zwei Tore. Erstmals seit 28 Jahren hatten die Schweizer die Qualifikation für eine Weltmeisterschaft wieder geschafft. Zur Mannschaft gehörte eine weitere FCB-Legende, Dominique Herr. Während der WM in den USA hatten allerdings Abwehrspieler und Stürmer den FC Basel bereits verlassen.

Harte Jahre

Nach dieser WM-Teilnahme folgten erneut turbulente Zeiten. Vier Jahre später misslang der Schweiz die Qualifikation für die Fussball-Weltmeisterschaft komplett. Zum Kader gehörten damals der heutige FCB-Trainer Raphael Wicky und auch Murat Yakin war dabei. Der spätere Rekordtorschütze der Nationalmannschaft, Alex Frei, hatte damals sein Debüt im Schweizer Dress gefeiert. Auch Mittelfeldspieler Mario Cantaluppi gehörte damals zur Nati. Im Tor stand zu dieser Zeit Pascal Zuberbühler. Wie bei Basel auch polarisierte Zuberbühler regelmässig. Genie und Wahnsinn lagen hier oftmals beieinander.

FCB-Legende Pascal Zuberbühler mit Assistenztrainer Michel Pont bei der Vorbereitung zur EM 2008. Bild: Keystone.

Wenn es rotblau läuft, läuft es auch der Nati

Mit Trainer Köbi Kuhn endeten im neuen Jahrtausend die enttäuschenden Jahre des Zwischentiefs. In der Nati sorgten die Yakins aus Münchenstein und nicht zuletzt die Degen-Zwillinge für Furore. Natürlich sorgen auch die Stürmer Marco Streller und Alex Frei nicht nur mit Toren für Schlagzeilen. Unvergessen bleibt die Spuck-Affäre von Frei im England-Spiel und die schwere Verletzung von Streller im Nati-Training. Im Mittelfeld war Benjamin Huggel vom FC Basel gesetzt. Er sorgte als tatkräftiger Kämpfer mit grossem Herz im Ausscheidungsspiel gegen die Türkei für Turbulenzen, als er sich gegen die Angriffe der türkischen Spieler und Fans in Istanbul wehrte.

Die Schweizer Nationalmannschaft auf der Flucht: Beim Barrage-Spiel in Istanbul drehen die türkischen Gegenspieler 2005 durch. Die Mannschaften liefern sich eine wüste Schlägerei. Bild: Keystone.

Die Odermatt-Frage

Allzeit-FCB-Legende Karl Odermatt spielte 48 Mal im Schweizer Dress. Der Luzerner erzielte dabei für sein Vaterland 11 Tore. Karli blieb in der Nationalmannschaft von 1965 bis 1975. Am Ende sind es zu viele FCB-Legenden, die den Schweizer Fussball geprägt haben, um alle aufzuzählen. Aber cool bleibt, dass der Basler Fussballfan bei aller Schnelllebigkeit an der WM in Russland viele bekannte Gesichter sehen wird.