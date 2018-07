Rück(en)sicht statt Nachsicht: Was es auf Balkonien zu beachten gilt

Vom ersten Sonnenstrahl des Frühlings bis zu den letzten warmen Tagen im Herbst zieht es die Basler auf ihre Balkone. Dort können sie Blumen pflanzen, «sünnele» oder grillieren. Doch wie sagt der Volksmund: Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Deshalb nutzen wir von barfi.ch den heutigen Regentag dafür, um Ihnen die Balkonregeln etwas genauer vorzustellen.

Denn grundsätzlich gehört der Balkon zur Wohnung wie alle anderen Zimmer. Folglich darf jeder Mieter ihn so nutzen, wie er möchte. Denn das Mietrecht enthält keine balkonspezifischen Regelungen. «Es gelten grundsätzlich die allgemeinen Regeln des Mietrechtes, wonach der Mieter die Mietsache sorgfältig und vertragskonform gebrauchen muss, und dabei auf die übrigen Hausbewohner Rücksicht zu nehmen hat», sagt Ruedi Spöndlin, Rechtsberater vom Mieterinnen- und Mieterverband. Jeder Vermieter hat ein legitimes Recht die Balkonnutzung bis zu einem gewissen Grad zu regeln, dies sollte auch im Interesse aller Mitbewohner sein. Daher sollte man ein paar Regeln beachten, um Ärger mit dem Vermieter oder Nachbarn zu vermeiden.

Grillieren: jetzt geht es um die Wurst

Das Grillieren auf dem Balkon, liebstes Hobby der Schweizer im Sommer, lässt sich kaum verbieten. Und solange die anderen Nachbarn nicht mit Rauch belästigt werden, darf man seine Grillmeister-Künste auch auf Holzkohle zeigen. Der Vermieter selber kann aber Elektro- oder Gasgrills vorschreiben.

Balkonbegrünung oder privater Dschungel?

Bei Pflanzen gilt: Auch sie dürfen die anderen Bewohner nicht belästigen. Dem Mieter ist es grundsätzlich gestattet, im Innenbereich des Balkons Blumen oder Gemüse zu pflanzen. Er hat jedoch darauf zu achten, dass Kletterpflanzen nicht über das eigene Hoheitsgebiet hinauswachsen. Für Blumenkästen die über dem Geländer hängen, sollten Sie beim Vermieter besser eine Erlaubnis einholen. So lassen sich Streitigkeiten vermeiden, die wegen übermässigem Blütenfall und Pflanzen, die in den Sichtbereich des unterliegenden Mieters wachsen, entstehen könnten. Vor allem beim Giessen ist darauf zu achten, dass der Mieter unterhalb nicht durch Wasser und herabfallende Pflanzenteile in Mitleidenschaft gezogen wird.

Rauchen und Party, Party, Party

Bei Partys gilt, auf die Lautstärke zu achten. In der Regel ist ab 22.00 Uhr Ruhezeit. Die Party sollte dann besser in die Wohnung verlegt werden. Natürlich gilt auch hier das Prinzip der Rücksichtnahme und des gesunden Menschenverstands. Am besten jede Party, egal ob drinnen oder draussen, bei den Nachbarn anmelden. Auch das Rauchen auf dem Balkon kann nicht verboten werden. Wenn Sie es massvoll tun, müssen die Nachbarn damit klarkommen.

Sex: Wenn es statt Pflanzen ums Fortpflanzen geht

Viele geniessen die Sonne auf Balkon oder Terrasse und manch einer gibt sich dabei recht freizügig. Das ist auch völlig in Ordnung, so lange sich prüde Nachbarn nicht optisch belästig fühlen. Was immer das heisst. Doch das «Blüttle sollte besser nicht ausufern: So kann Sex auf einer einsehbaren Terrasse statt mit Applaus der Nachbarn belohnt zu werden, zu einer Abmahnung führen, wenn der Vermieter den Hausfrieden dadurch gestört sieht.

Zum Schluss gilt noch zu betonen, dass die Hausordnung ernstgenommen werden muss. Je nach Wohnhaus und Vermietung gibt es da sehr unterschiedliche Auflagen. Rücksicht ist besser als Nachsicht... bei Durchsicht.