Ryslaifer (I): Schon fliegen wir wieder

Die Aint hueschtet sich d Lungen us em Lyyb, dr Ander het Grindwee, wiider en Andery het sich s Schiinbay aagschlaage und e Vierte het s Hirny dehai vergässe. Trotzdem sind sie alle ins Herz der Altstadt gewackelt, mit Piccolos, Glèggli und Stäggeladäärne bewaffnet, zu dieser frühen Stunde, in dieser beissenden Kälte. Niemand wesentliches fehlt. So muss es sein.

Aller Anfang ist wie ein Traum, ein gewaltiges Déjà vu. Du drückst dich durch die Menge der Wartenden, im Licht der Strassenlaternen, dr Spaalebärg duruf, dann am Laiezorn vorbei, den Gemsberg hinan, mit schwerem Schritt, bis zum Brunnen. Grau und schwarz stehen die Zuschauer am Strassenrand. Farbig strömen die Kostümierten ihren Zielen entgegen, Larve unter dem Arm, Basler Dybli in den Händen, Trommel auf dem Rücken, manche stöhnt, mancher ächzt, doch es muss sein. Im Namen unserer lieben Frau Fasnacht. Amen.

Es ist die Zeit der Ankunft, der Begrüssungen, der Umarmungen, alles palavert, aufgeregt, nervös, ein Durcheinander wie im schönsten Hühnerstall der Welt. Doch nach einiger Zeit wird allen Beteiligten der Ernst der Lage bewusst.

Yyschtoo!

Wie lang goot’s no? Zehn Minuten!

Langsam stehen wir alle ein. Ein endloser Fasnachtsstrom, stolz, breit, übernächtigt. Kopfladäärnli aa, Larven uf e Grind, no schnäll ins Basler Dybli gyggse, rasch uf s Fäll vom Kiibel böbberle. Ein letzter Test...

Fünf Minuten noch!

Dann plötzlich ist es still, mucksmäuschenstill. Tausende von Menschen halten simultan die Klappe. Und warten. Alle spüren den Sekundenschlag, den Puls der Fasnacht.

Jetzt! Vieri. Licht aus. Morgestraich, vorwärts Marsch. Wir sind wieder da. Ändligg. Zweimal Morgestraich, wir laufen, die farbige, leuchtende, einmalige Fasnachtswalze überrollt die Stadt am Rheinknie. 72 Stunden lang wird sie rollen, unermüdlich. Es gibt kein Gestern-Heute-Morgen mehr. Es gibt nur noch Fasnacht. Und der Straich vergeht wie im Traum.

Von aussen sieht es aus, als würdest du marschieren.

Doch eigentlich fliegst du, wie eine Möwe über die Fluten des Rheins fliegt.

Natürlich hat es wieder Biirewaichi, die durch die Züge laufen wollen, natürlich blitzen dir die Knipser in die Larvenaugen und blenden dich so für einen langen Moment, natürlich gibt es immer noch Läden, die das Licht nicht löschen – und die Krause kratzt am Hals, die Militärstiefel drücken, die Fasnachts-Satinhose rutscht. Aber das ist alles egal.

Saggoddo. Vorwärts. Marsch! Unser Ziigli schaltet in den zweiten Gang. s lauft...

Beim Zmorge sind alle hochzufrieden, Kaffi Luz, Wysse, Bier, Määlsubbe, Waije, Reminiszenzen werden ausgetauscht. Die böse Schnuure wird angeschliffen.

Dann ab ins Bett. Es folgen einige Stunden Schlaf. Unruhig. Seltsame Traumfetzen, aus dem Repertoire des kollektiven Fasnachtsunbewussten tauchen auf...

Schon steht die ganze Bande an der Schneidergasse. Montagnachmittag. Das mediokre Ziigli ist endgültig angekommen. Alle sind laut. Unmöglich. Querköpfig. Flachmänner, Weissweinflaschen kreisen. Und der Tambourmajor hat bereits einen zündroten Kopf.

Sambre et Meuse. Vorwärts. Marsch! Jetzt fliegen wir wieder...